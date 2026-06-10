Gói sửa chữa Trường THCS Vĩnh Tân: Chỉ một nhà thầu dự, tiết kiệm hơn 92 triệu

Phòng VH-XH xã Tân An vừa phê duyệt KQLCNT tại dự án cải tạo Trường Vĩnh Tân khi chỉ ghi nhận một liên danh nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 2,02%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vào ngày 02/6/2026, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân An đã ký Quyết định số 48/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Tân. Dự án này được đầu tư triển khai nhằm nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục tại địa bàn xã Tân An, thành phố Đồng Nai, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Việc hoàn thành công tác đấu thầu mở ra giai đoạn thi công mới, song diễn biến về tỷ lệ giảm giá tại gói thầu này đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quy trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%

Hồ sơ thầu thể hiện giá gói thầu xây lắp được phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20/QĐ-VHXH ngày 29/4/2026 là 4.572.199.000 đồng. Qua quá trình chấm thầu và thương thảo, đơn vị trúng thầu được xác định là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát - Công ty TNHH Kỹ thuật Tuấn Phát với mức giá trúng thầu cụ thể là 4.479.706.561 đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán và giá trúng thầu, nguồn vốn ngân sách nhà nước được tiết giảm chi phí tuyệt đối khoảng hơn 92.492.439 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 2,02%.

Công trình được áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói với thời hạn thực hiện là 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Việc quản lý và giám sát kỹ thuật trong suốt 4 tháng thi công tới đây sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của gói thầu công cộng này.

Quyết định số 48/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Tân. (Nguồn MSC)

Yếu tố địa phương và bài toán cạnh tranh trong đấu thầu rộng rãi

Dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo mã thông báo mời thầu IB2600192915 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu lúc 09:00 ngày 19/05/2026, gói thầu số 01 chỉ nhận được duy nhất một hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát - Công ty TNHH Kỹ thuật Tuấn Phát. Đối với một công trình sửa chữa dân dụng thông thường, việc chỉ có một đơn vị tham gia nộp hồ sơ đã phần nào khiến biên độ giảm giá thầu không đạt được mức tối ưu sâu như kỳ vọng.

Đáng chú ý, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là các doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh ngay tại địa bàn thành phố Đồng Nai.

Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát (Mã số thuế 3603822693) đặt trụ sở tại Ấp Vĩnh An 6, xã Trị An. Cho đến nay nhà thầu này đã tham gia đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 3 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 36.983.293.352 đồng.

Đối với Công ty TNHH Kỹ thuật Tuấn Phát (MST 3602503006), đơn vị đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 112.058.376.807 đồng.

Các nhà thầu bản địa mang lại ưu thế rất lớn về việc huy động thiết bị, nhân công tại chỗ và am hiểu địa giới hành chính cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm tiến độ thi công công trình dân dụng. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các nhà thầu độc lập từ vùng lân cận cùng tham gia nộp hồ sơ đã làm giảm đi tính cạnh tranh trực tiếp.

Nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định quy trình tổ chức và phê duyệt kết quả thầu của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân An hoàn toàn tuân thủ đúng trình tự pháp luật. Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi kết thúc thời điểm đóng thầu qua mạng mà có ít hơn ba nhà thầu tham gia, chủ đầu tư được quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành chấm thầu mà không bắt buộc phải gia hạn thời gian. Do đó, việc chủ đầu tư phối hợp với đơn vị chấm thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An lựa chọn liên danh này là hoàn toàn hợp pháp và bảo đảm tính liên tục cho dự án.

Mặc dù quy trình thực hiện chặt chẽ về mặt thủ tục, chuyên gia Đào Giang phân tích mức tiết kiệm xấp xỉ 2,02% tại gói thầu này vẫn là một con số tương đối ấn tượng đối với nguồn vốn đầu tư công. Tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính công khai để thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia đấu thầu.

Đồng thời, Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm năm 2026 cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải tăng cường giải pháp rà soát, định giá và nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các đơn vị chính quyền cấp xã sau khi áp dụng mô hình tổ chức hành chính tinh gọn mới. Mọi dòng vốn đầu tư công khi được đưa về cơ sở cần phải mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho cộng đồng xã hội.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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