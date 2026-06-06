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Bạn đọc - Phản biện

Phường Bình Phước: Công ty Xây dựng Thọ Phú trúng gói thầu hơn 11 tỷ đồng

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước vừa phê duyệt gói thầu xây lắp hơn 11 tỷ đồng cho nhà thầu Thọ Phú với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1 %.

Đông Anh

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai vừa chính thức thông qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp 01. Đây là gói thầu cốt lõi thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn khu vực Tân Đồng (cũ). Dự án này được phê duyệt theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND phường Bình Phước ký vào ngày 06/05/2026.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2701/QĐ-KTHT&ĐT ký ngày 02/06/2026 bởi Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện dựa trên định hướng nâng cao chất lượng hạ tầng đồng bộ tại đô thị này.

Theo các số liệu được công khai từ hệ thống mạng đấu thầu, giá gói thầu được phê duyệt ban đầu ở mức 11.224.974.073 đồng. Giá trúng thầu chính thức được công bố là 11.112.725.000 đồng. Đối chiếu giữa hai mức giá này, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách công là 112.249.073 đồng, đạt tỷ lệ chênh lệch giảm giá tương đương khoảng 1%.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2701/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Tại biên bản mở thầu ngày 29/05/2026, hệ thống ghi nhận có 2 đơn vị tham gia dự thầu. Ngoài Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú, đơn vị tham gia dự thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Hà Minh. Sau các bước đánh giá, Công ty TNHH Một thành viên Hà Minh bị loại với lý do là Nhà thầu xếp hạng 2.

Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ năng lực của đơn vị trúng thầu, dữ liệu từ hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú (có mã số thuế là 3800370333, đặt trụ sở tại số 1298, Khu phố 3, Phường Bình Phước, Đồng Nai) sở hữu một lịch sử đấu thầu rất ấn tượng. Doanh nghiệp này đã từng nộp hồ sơ tham gia 68 gói thầu lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, trong đó xuất sắc trúng thầu tới 55 gói và chỉ trượt ở 13 gói. Địa bàn hoạt động mang tính chiến lược của công ty tập trung đậm nét tại TP Đồng Nai với tổng số 42 gói thầu đã tham gia.

Phân tích về khía cạnh kinh tế và quản lý đầu tư, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu rộng rãi là nhằm tối ưu hóa giá trị kinh tế cho dòng vốn đầu tư công, đồng thời tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả các chủ thể tham gia. Tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn đặt tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình lên hàng đầu.

Trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã thiết lập những quy chuẩn nghiêm ngặt về nghĩa vụ của chủ đầu tư và bên mời thầu trong việc bảo đảm bốn nguyên tắc cốt lõi: Tính cạnh tranh, tính công bằng, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác lựa chọn nhà thầu. Theo tinh thần pháp luật mới, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư công phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định giá gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý.

Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, hoặc các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia vượt qua bước đánh giá kỹ thuật. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể về công tác quyết toán và quản lý dòng vốn, yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành bóc tách, kiểm toán chặt chẽ các yếu tố chi phí cấu thành giá gói thầu nhằm ngăn ngừa hiện tượng đẩy giá dự toán hoặc cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng.

#Quy trình đấu thầu công khai #Chính sách quản lý đầu tư công #Nâng cao chất lượng hạ tầng #Chính sách cạnh tranh và minh bạch #Kiểm soát chi phí xây dựng

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