Gói thầu hơn 7 tỷ đồng tại xã Phú Sơn Lâm Hà: Chỉ một nhà thầu tham dự

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Sơn Lâm Hà đã ký Quyết định số 30/QĐ-TTDVTH ngày 21/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số một: Thi công xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Đam Pao. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh.

Dự án này áp dụng mô hình tổ chức hành chính tinh giản hai cấp theo quy định mới, triển khai trực tiếp tại xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 14/QĐ-TTDVTH ngày 21/04/2026 và hồ sơ mời thầu được ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-TTDVTH ngày 09/05/2026 do chính Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Sơn Lâm Hà ký phê duyệt. Gói thầu công ích này có giá dự toán ban đầu là 7.648.396.089 đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện là 15 tháng.

Mặc dù thông báo mời thầu số IB2600173856-00 được đăng tải công khai nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của các đơn vị xây lắp trên thị trường, biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu lúc 09:05 ngày 18/05/2026 chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp thành công lên hệ thống. Đơn vị tham gia độc lập và duy nhất này là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh. Giá trúng thầu cuối cùng được phê duyệt là 7.563.108.175 đồng, mang lại biên độ tiết kiệm ngân sách đầu tư công là 85.287.914 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tài chính đạt xấp xỉ 1,12%.

Quyết định số 30/QĐ-TTDVTH ngày 21/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số một: Thi công xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Đam Pao. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh là một doanh nghiệp có quy mô vừa, đặt trụ sở tại T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trên quy mô toàn quốc, doanh nghiệp này sở hữu danh mục hồ sơ dày dạn khi từng tham gia 180 gói thầu, trúng 138 gói thầu, trượt 39 gói thầu và có 3 gói thầu chưa có kết quả công bố chính thức. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt khoảng 1.557.791.138.09 đồng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc các gói thầu xây lắp công ích ở cấp cơ sở tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng thực tế chỉ thu hút một nhà thầu tham gia không phải là trường hợp hiếm gặp. Hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định mở nhằm giải quyết tình huống duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ để bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ thi công hạ tầng xã hội, tuy nhiên hiệu quả tiết kiệm tài chính thực tế tại những gói thầu này thường không đạt biên độ tối ưu như các gói thầu có sự cạnh tranh sòng phẳng từ hai đơn vị trở lên.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực thương thảo giá chi tiết trong giai đoạn hoàn thiện hợp đồng, đặc biệt đối với các công trình có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới mức 2%. Tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ dòng vốn công, hạn chế tối đa việc thiết lập các tiêu chí mời thầu mang tính cục bộ hoặc tạo rào cản kỹ thuật vô hình làm giảm tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường thầu địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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