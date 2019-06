Thu Minh hết lời khen Kim So Hyang giữa nghi vấn chơi xấu Diva Hàn

(Kiến Thức) - Giữa lúc ồn ào nghi chơi xấu Diva Hàn Quốc Kim So Hyang trong đêm nhạc tối 21/6, Thu Minh mới đây đã viết tâm thư. Cô hết lời khen Kim So Hyang có giọng hát đáng kinh ngạc.

Sau đêm nhạc hoành tráng diễn ra vào tối 21/3, mới đây ca sĩ Thu Minh đã viết tâm thư cảm ơn ê-kíp, đồng nghiệp và khán giả. Thu Minh bày tỏ, cô là người cầu toàn và vẫn thấy tiếc vì có một số điều có thể làm tốt hơn.



"Thật sự là cảm giác sướng nó chưa chen vào được thói quen soi và tiếc nuối vì một số những điều mà mình tiếc là đã có thể làm tốt hơn… cái tính cầu toàn nó khổ vậy đấy… nhưng không cầu toàn và khó khăn với bản thân thì sao có ngày hôm nay".

Đáng chú ý, trong tâm thư của Thu Minh, cô nhắc tới Kim So Hyang - Diva Hàn Quốc là khách mời biểu diễn trong đêm nhạc, giữa lúc ồn ào nghi vấn nữ ca sĩ chơi xấu đồng nghiệp này.

Tâm thư của Thu Minh. Vợ chồng Trấn Thành và Diva Hàn Quốc.

Thu Minh viết: “Đặc biệt cảm ơn vợ chồng Trấn Thành, Hari Won đã giúp chị kết nối với "báu vật Hàn Quốc" So Hyang. Chăm sóc So Hyang giúp chị để biến giấc mơ của người hâm mộ thành hiện thực. Khoảnh khắc với So Hyang trên sân khấu cùng tập cùng hát thật tuyệt vời. So Hyang là ca sĩ tuyệt vời với giọng hát đáng kinh ngạc. Cô ấy quyến rũ và xinh đẹp. Chúng tôi rất thích phần biểu diễn cùng nhau”.

Trước đó, Thu Minh và So Hyang đã có màn song ca ca khúc "I Believe I Can Fly" trong đêm nhạc của Thu Minh diễn ra tối 21/6. Tuy nhiên, màn trình diễn gây tranh cãi bởi mic của nữ ca sĩ Hàn Quốc gặp sự cố. Dù được mệnh danh là "báu vật Hàn Quốc" với quãng giọng hiếm có nhưng khán giả vẫn khó nghe thấy giọng của So Hyang do mic của cô bị chỉnh bé.

Màn biểu diễn của Thu Minh và Diva Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

"So Hyang chị đừng cố gào lên nữa, tội chị ghê bị ê-kíp âm thanh hạ âm lượng, echo (tiếng vọng trong âm thanh), reverb (vang âm) khiến cho giọng ca của chị chìm dần vào nhạc. Dù đôi lúc So Hyang cố gắng đưa sát mic lại miệng và dùng hết sức để phiêu nhưng khán giả phía dưới hầu như không nghe thấy", một thành viên bày tỏ.

Nhiều người đặt nghi vấn, ê-kíp của Thu Minh đã cố tình "dìm" Diva Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Thu Minh vẫn chưa lên tiếng.

Sau khi viết tâm thư nhưng né nhắc đến sự cố âm thanh của ca sĩ Hàn, Thu Minh vẫn bị fan truy hỏi: "Chị có thể giải thích về việc mic của So Hyang bị làm sao khi cô ấy song ca với chị được không, vì em không nghe được cô ấy hát gì cả! em muốn nghe một lời giải thích từ chị".