Bằng chứng tố Thu Minh “đạo” ý tưởng từ châu Âu sang châu Á?

Nhiều ngày qua, việc nữ ca sĩ Thu Minh ra mắt MV "DIVA" (I am Diva) đánh giá sự trở lại của mình gây ra nhiều bình luận trái chiều. Được biết, người đứng sau phần hình ảnh trong MV mới của Thu Minh chính là đạo diễn Ứng Duy Kiên cùng giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Nữ ca sĩ đã thay đổi hơn 10 bộ trang phục đến từ các NTK hàng đầu như Công Trí, Lý Giám Tiền, Tăng Thành Công... Song, một số tạo hình và phân cảnh trong "DIVA" lại bị tố "đạo" lần lượt từ "Kill This Love" và "Ddu-du Ddu-du" của Black Pink đến "Telephone" của Lady Gaga. Hiện, Thu Minh vẫn giữ thái độ im lặng trước mọi nghi vấn của dư luận. Tổng thể MV lại khiến nhiều người nhận định hao hao "Play" của Thái Y Lâm. Phong cách quyền lực và sexy của Thu Minh ảnh hưởng khá nặng từ tạo hình của ngôi sao ca nhạc Beyonce. Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện ấn tượng bằng cách ngồi trên ghế để dàn mẫu nam khoe hình thể lực lưỡng khiêng. Hình ảnh trên khiến nhiều người nhớ đến màn xuất hiện của Billy Porter trên thảm đỏ Met Gala 2019 khi anh được cả một dàn các cận vệ trong trang phục màu vàng kim khênh trên một chiếc kiệu giường như một vị Pharaoh của Ai Cập cổ đại.Hình ảnh Thu Minh dắt một nhân vật trong MV (Minh Tiến thủ vai) khiến nhiều người nhớ đến màn biểu diễn của Spicy girls cách đây hàng chục năm. Phần biểu diễn của nhóm Spicy girls. Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube/ Thu Minh:

Nhiều ngày qua, việc nữ ca sĩ Thu Minh ra mắt MV "DIVA" (I am Diva) đánh giá sự trở lại của mình gây ra nhiều bình luận trái chiều. Được biết, người đứng sau phần hình ảnh trong MV mới của Thu Minh chính là đạo diễn Ứng Duy Kiên cùng giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Nữ ca sĩ đã thay đổi hơn 10 bộ trang phục đến từ các NTK hàng đầu như Công Trí, Lý Giám Tiền, Tăng Thành Công... Song, một số tạo hình và phân cảnh trong "DIVA" lại bị tố "đạo" lần lượt từ "Kill This Love" và "Ddu-du Ddu-du" của Black Pink đến "Telephone" của Lady Gaga. Hiện, Thu Minh vẫn giữ thái độ im lặng trước mọi nghi vấn của dư luận. Tổng thể MV lại khiến nhiều người nhận định hao hao "Play" của Thái Y Lâm. Phong cách quyền lực và sexy của Thu Minh ảnh hưởng khá nặng từ tạo hình của ngôi sao ca nhạc Beyonce. Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện ấn tượng bằng cách ngồi trên ghế để dàn mẫu nam khoe hình thể lực lưỡng khiêng. Hình ảnh trên khiến nhiều người nhớ đến màn xuất hiện của Billy Porter trên thảm đỏ Met Gala 2019 khi anh được cả một dàn các cận vệ trong trang phục màu vàng kim khênh trên một chiếc kiệu giường như một vị Pharaoh của Ai Cập cổ đại. Hình ảnh Thu Minh dắt một nhân vật trong MV (Minh Tiến thủ vai) khiến nhiều người nhớ đến màn biểu diễn của Spicy girls cách đây hàng chục năm. Phần biểu diễn của nhóm Spicy girls. Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube/ Thu Minh: