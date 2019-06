Thí sinh Miss World Việt Nam 2019 lộ nhược điểm khi diện áo tắm

Sau vòng chung khảo khu vực miền Nam của Miss World Vietnam 2019, ban giám khảo đã chọn lựa 20 gương mặt nổi bật bước tiếp vào chung kết. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Khoa, sinh năm 1994, gây ấn tượng ở nụ cười tươi, thần thái trình diễn tự tin. Lâm Bích Tuyền (sinh năm 1999, đến từ An Giang) được nhiều khán giả yêu thích sau màn tạo dáng sắc lạnh trên sân khấu. Thí sinh Hoàng Hải Thu, đến từ Hà Nội, từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp trước đó. Cô sở hữu chiều cao "khiêm tốn" so với những thí sinh khác. Cô gái quê Bình Thuận, Huỳnh Thị Thanh Dâng, thuộc nhóm thí sinh trẻ nhất (sinh năm 2000). Cô có nụ cười rạng rỡ, nét đẹp dịu dàng. Nguyễn Hà Kiều Loan cũng thuộc thế hệ 10X, đến từ Quảng Nam. Điểm yếu hình thể của Kiều Loan là gầy, thiếu cân đối. Thí sinh Nguyễn Trương Diệu Ý, sinh năm 2000, sở hữu vòng eo thon gọn và khá săn chắc. Cô cũng gây chú ý nhờ gương mặt khả ái. Thí sinh Nguyễn Phương Hoa, quê gốc ở Hà Nội, tham gia vòng chung khảo khu vực miền Nam. Cô cũng là gương mặt mới, nên chưa có nhiều kinh nghiệm catwalk. Tô Mai Thùy Dương (Quảng Ngãi, sinh năm 1996) cần tập luyện để cơ thể săn chắc và đẹp hơn nếu muốn tiến xa ở vòng chung kết Miss World Vietnam. Thí sinh Lê Thị Thu, quê Kiên Giang, sở hữu vóc dáng gợi cảm, ngoại trừ đôi chân hơi thiếu cân đối. Trần Hoàng Phương Trang sinh năm 1997, được ban giám khảo gọi tên vào top 20. Gương mặt cô được nhận xét hơi già so với tuổi 22. Lê Trinh Trinh là nhan sắc đến từ Đồng Tháp. 9X chưa có được sự tự tin khi trình diễn đồ bơi trước đông đảo khán giả. Phạm Ngọc Bảo Ngân sinh năm 1999, đến từ TP.HCM. Để có thể đi xa hơn nữa ở cuộc thi, Bảo Ngân cũng cần cải thiện vóc dáng trong thời gian tới. Miss World Vietnam năm nay có nhiều gương mặt sinh năm 2000 và Phan Anh Thư (Thừa Thiên Huế) là một trong số đó. Trần Hoàng Ái Nhi, sinh năm 1998, là một trong những thí sinh sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhất tại vòng chung khảo miền Nam. Nguyễn Thị Thu Hiền, đến từ Đăk Lăk, thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối, catwalk tự tin. Huỳnh Ái Xuân (sinh năm 2000, quê Kiên Giang) lộ nhược điểm hình thể khi mặc áo tắm. Cô gái sinh năm 1999 Lâm Quế Phi nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả yêu thích sau đêm thi chung khảo. Dương Thị Ngọc Thoa sinh năm 1998, đến từ Sóc Trăng. Trần Đình Thạch Thảo (sinh năm 1997, quê Bình Thuận) tự tin biểu diễn trong đêm thi quan trọng đầu tiên. Ngoài 19 nhan sắc trên, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp được vào thẳng chung kết Miss World Vietnam 2019 nhờ chiến thắng bình chọn của khán giả. Xem video "Bất ngờ với tài năng đặc biệt của thí sinh Miss World Việt Nam 2019".

