Lùm xùm gây sốc của Thu Minh trước ồn ào xưng diva

Mới đây, nữ ca sĩ Thu Minh gây ồn ào khi ra mắt MV “I am diva”. Nhiều người cho rằng việc Thu Minh tự xưng là diva không phù hợp. Về phía Thu Minh, cô cho biết sử dụng từ diva như một tính từ thay vì danh từ. Ngoài ồn ào về danh xưng diva, trong buổi họp báo ra mắt MV mới, Thu Minh còn gây sốc khi tuyên bố: “Không có và sẽ khó có một Thu Minh thứ 2 cho đến khi tôi rời bỏ thị trường âm nhạc Việt Nam”. Cũng trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc, Thu Minh còn bị chê làm lố khi ăn mặc như nữ hoàng, ngồi kiệu và được dàn trai Tây khiêng. Ảnh: Zing Thực tế, đã không ít lần Thu Minh gây ồn ào. Năm 2014, trong vai trò đại sứ trong cuộc chiến bảo vệ tê giác, cô lộ clip dùng mật gấu tươi để chữa trị vết thương và sử dụng túi đắt tiền làm từ da cá sấu. Đây được cho là scandal tai tiếng nhất trong sự nghiệp của Thu Minh. Ảnh: VOV Giữa ồn ào, Thu Minh lập tức lên tiếng. Trên Zing, nữ ca sĩ cho biết, clip quay vào năm 2011, khi cô “chỉ quan tâm và có sự hiểu biết hạn hẹp trong phạm vi chuyên môn ca hát của bản thân, nhưng nay đã trưởng thành và nhận thức được điều gì đúng sai”. Ảnh: Zing Nói về sử dụng túi đắt tiền làm từ da cá sấu, Thu Minh chia sẻ trên Tri thức trẻ rằng cô không phải trở thành thánh nhân ăn chay hay sống khác người bình thường khi mà nhu cầu cuộc sống xung quanh cô đều được sản xuất từ da động vật. Ảnh: VTC Thu Minh từng vướng nghi vấn đạo ý tưởng ở Bước nhảy Hoàn vũ. Theo đó, cư dân mạng cho rằng bài nhảy của nữ ca sĩ trong đêm thứ 7 có nhiều điểm giống bài nhảy của 2 vũ công nổi tiếng thế giới Max Kozhevnikov và Yulia Zagoruychenko. Ảnh: Lao động Thu Minh phủ nhận nghi vấn đạo ý tưởng. Trên Tri thức trẻ, nữ ca sĩ cho biết, ý tưởng bài nhảy bắt đầu từ buổi đi chơi thảo cầm viên của cô và bạn nhảy. Giữa ồn ào của Thu Minh, Chí Anh, Khánh Thi cũng lên tiếng bênh vực Thu Minh. Ảnh: Ngôi sao Năm 2016, khi câu chuyện kinh doanh và nợ nần của chồng Thu Minh còn chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì nữ ca sĩ bất ngờ có phát ngôn gây sốc. Ảnh: Dân Việt Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Thu Minh được hỏi rằng "Do đặt niềm tin vào chị nên họ mới làm việc với chồng của chị?”.Thu Minh thản nhiên trả lời: "Ai nói câu này thì kinh doanh lụi bại là đúng rồi. Người làm kinh doanh mà suy nghĩ thiếu hiểu biết như thế thì... bó tay". Câu trả lời này khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Và mãi đến năm 2017, Thu Minh mới lên tiếng về phát ngôn này. Ảnh: Dân Việt "Điều này xuất phát từ sự phản kháng trong cá tính mạnh mẽ nhưng lại không phải là bản chất thật sự của Thu Minh”, nữ ca sĩ nói. Ngoài ra, Thu Minh cũng không quên gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu mến mình. Ảnh: Ngôi sao Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube/ Thu Minh

