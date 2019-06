Thu Minh mặc táo bạo, fan nín thở lo vòng 1 "rớt ra ngoài"

Lễ hội thảm đỏ "A diva you awards 2019" được ví von là Met Gala Việt Nam do Thu Minh kết hợp cùng một tạp chí thời trang tổ chức với chủ đề Rebellion được diễn ra tại TP.HCM. Nữ ca sĩ Thu Minh gây bất ngờ khi xuất hiện bên siêu xe.Hình ảnh Thu Minh lộng lẫy trong thiết kế với phom dáng phức tạp từ vải organza. Trang Pháp chơi trội khi mang cả căn phòng mini lên thảm đỏ, cô hóa thân thành búp bê Barbie với trang phục ôm sát màu hồng, khoe thân hình gợi cảm. Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận chưa phá bỏ giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, bộ đồ mang phong cách hoàng gia của nam ca sĩ vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won xuất hiện bên Diva của Hàn Quốc - So Hyang. So Hyang diện thiết kế đầm đen sequins sang trọng với đường xẻ tà vừa phải. Sau khi sải bước trên thảm đỏ, So Hyang sẽ trình diễn trong show âm nhạc của Thu Minh. Trong khi Ông Cao Thắng diện vest lịch lãm thì bạn gái Đông Nhi lại gây ấn tượng trong hình tượng minh tinh với thiết kế đầm được đính đá và kết lông cầu kỳ, công phu. Bảo Anh mới lạ trong bộ cánh pantsuit với những đường kẻ sọc đính kim tuyết lấp lánh giúp cô trông thanh thoát và thon gọn. Chiếc mũ rộng vành khiến cả bộ cánh thêm hài hoà và ăn nhập. Nữ ca sĩ tiết lộ cô lấy ý tưởng bộ trang phục từ Michael Jackson. Minh Hằng kiêu sa trong chiếc đầm xếp tầng màu đen với vô số hạt lấp lánh, mô phỏng thiên hà với hàng triệu tinh tú vì sao. Vũ Ngọc Anh quyến rũ trong thiết kế đầm quây đuôi cá màu xanh bluesky. Điểm nhấn ấn tượng chính là chiếc sừng Bạch Dương cực đại được cô lựa chọn cho lần xuất hiện này. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My quyền lực trong thiết kế váy bồng phủ sắc vàng nâu đậm màu vương giả. Giáng My tiết lộ cô và ê kíp đã dành một tháng để lên ý tưởng và thực hiện bộ đồ. Hoa hậu Phương Khánh rực rỡ trong thiết kế đầm dài xẻ tà màu hồng fuchsia. Đứng cạnh cô là NTK Linh San với bộ cánh màu vàng neon cũng nổi bật không kém. Trúc Nhân tái hiện lại hình ảnh chú chó đốm được xuất hiện trong poster ca khúc ''Thật bất ngờ'' mà nam ca sĩ phát hành trước đây. Anh tiết lộ bộ trang phục của mình chuẩn bị trong 5 ngày, phần đầu cho chính Trúc Nhân tự làm. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ đây là lần hiếm hoi cô diện trang phục cầu kỳ, lộng lẫy trên thảm đỏ. Người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà thu hút mọi ánh nhìn trong bộ cánh sặc sỡ. Vũ Hà nổi bật trong bộ cánh mang màu xanh quân đội bắt mắt. Anh tếu táo khi kết hợp cùng tất chấm bi sặc sỡ và kính mắt kiểu cách, hiện đại. Nam Em dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật trong thiết kế váy trắng ivory với đường tua rua là những sợi hạt pha lê bắt mắt. Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube:

