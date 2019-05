Thu Minh xuất hiện như bà hoàng, lý giải danh xưng “diva”

Mới đây, nữ ca sĩ Thu Minh đã có buổi ra mắt MV "I am diva". Ảnh: Thể thao văn hoá Thu Minh ngồi kiệu và được dàn trai Tây 6 múi khiêng tới sự kiện. Ảnh: Zing Nữ ca sĩ ăn mặc như một nữ hoàng trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: VOV Sự xuất hiện của Thu Minh nhận được sự quan tâm của những người có mặt tại sự kiện. Ảnh: Thể thao văn hóa Dàn diễn viên trong MV "I am diva" của Thu Minh gồm nghệ sĩ drag queen (nghệ sĩ hóa trang thành nữ giới để biểu diễn) cũng có mặt. Ảnh: Vietnamnet Tại sự kiện, Thu Minh nói về từ diva cô sử dụng không mang ý nghĩa là nữ danh ca mà có nghĩa là đẳng cấp, ít đụng hàng, vẻ vang và ấn tượng. Ảnh: Vietnamnet Thu Minh còn cho biết các phát ngôn trước đó đã bị hiểu lầm thành tự phụ, "đá xoáy" bộ tứ diva Việt. Ảnh: Thể thao văn hóa Thông qua MV, Thu Minh mong muốn cổ vũ, động viên mọi người hãy tự tin là chính mình để sống một cuộc sống thật vui vẻ dù bạn là ai, ngoại hình bạn thế nào, cuộc sống bạn ra sao. Ảnh: VTC Về danh xưng diva, Thu Minh cho hay: "Tôi có là diva hay không cũng không quan trọng. Sở thích âm nhạc mỗi người khác nhau, không có tiêu chí nào để so sánh ai với ai... Ảnh: VTC ...Nhưng tôi tự tin mình có cách hát riêng biệt. Tôi có thể khẳng định một điều, không có và sẽ khó có một Thu Minh thứ hai cho đến khi tôi rời bỏ thị trường âm nhạc Việt Nam". Ảnh: VTC Nữ ca sĩ chia sẻ thêm, ở tuổi 42, cô không còn nhiều thời gian để phung phí như 10 năm trước đây bởi nay đã có gia đình vì vậy bây giờ cô phải làm ngay và luôn. Ảnh: Vietnamnet Thu Minh sẽ dốc toàn lực cho sự nghiệp ca hát trong năm nay. Ảnh: Zing Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube/ Thu Minh

