Thiên An thừa nhận có con, tố Jack lăng nhăng

Nguyên văn chia sẻ của Thiên An:



“Từ tối hôm qua đến nay An suy nghĩ rất nhiều. Trước tiên An xin lỗi mọi người, xin lỗi những người yêu thương An đã phải chờ đợi sự im lặng của mình trong 1 thời gian khá dài.



Chắc đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng An lên tiếng trước hết là bảo vệ chính mình và sau bảo vệ sự thật cho con của mình. Vì hôm qua giờ có những bình luận khiếm nhã nhằm vào mục đích công kích mình và con mình. Xuyên tạc những thông tin sai lệch.



Là 1 người mẹ mình sẽ bảo vệ con mình đến cùng. Mình sẽ lên tiếng như cách mọi người mong muốn và mong mọi người hãy tôn trọng mình và những gì mình sắp giãi bày. Trong 2 năm qua nhiều người luôn đặt cho An câu hỏi: Tại sao không hoạt động trở lại? Tại sao im lặng giữa những scandal? Và nhiều câu hỏi tại sao?



Thật ra mình im lặng ở đây để bảo vệ người mình thương, mình chọn việc chấp nhận cho mọi người hiểu lầm còn hơn mình lên tiếng cho mọi thứ kéo dài và mệt mỏi. Nhưng có lẽ những gì mình làm đã không còn ý nghĩa nữa.



Mình và anh Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) quen nhau đến nay là hơn 2 năm rồi. Tụi mình quen nhau cả 2 gia đình đều biết, chấp nhận cho chúng mình quen nhau. Ngay cả bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có 1 bé gái xinh xắn chào đời vào 1/4/2021.



Nhưng trong quá trình yêu nhau, mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sinh Sol (tên ở nhà) được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22/4/2021. Và những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình.



Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng hơn khi hơn 1 năm qua mình bị lừa dối và bị xem thường đến thế. Nếu như các bạn gái kia không liên hệ mình, mình vẫn còn mong rằng tương lai mình và anh sẽ quay lại, cùng nhau chăm sóc con gái đầu lòng của chúng mình.



Thật ra những cô gái kia cũng như mình, cũng không biết mình bị lừa dối, cũng bị tổn thương. Nếu không nhờ các bạn ấy, không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ.



Mình đau vì mình chọn nhầm người, đau hơn là đã khiến con mình trở thành 1 đứa bé không có sự quan tâm của ba từ lúc mẹ bầu cho đến lúc lọt lòng. Mình có lẽ sẽ không bất ngờ nếu như anh quen 1 người khác khi mình và anh đã chấm dứt. Nhưng không, là trong thời gian tụi mình bên nhau, là trong lúc mình “mang nặng đẻ đau”, là lúc mình thực sự cần 1 người chồng bên cạnh nhất.



Mình tôn trọng sự riêng tư của anh nên mình ít khi động đến điện thoại anh. Từ lúc biết tin mang thai, tất cả mọi thứ mình đều làm 1 mình, từ khám thai, đi làm cho đến việc đi sinh con cũng vậy.



Mình thông cảm cho công việc của anh áp lực nên không dành thời gian cho mẹ con mình, nhưng anh lại dành thời gian cho 2-3 cô gái khác thì được. May mắn rằng ông trời cũng còn thương cho cuộc đời của mình. Khi mình biết chuyện anh ngoại tình thì mình đã sinh con được 4 tháng rồi. Nếu trong thời gian mang thai mình phát hiện ra chắc mình sốc đến chết mất.



4 tháng qua phải chi anh gọi điện thoại, hay chỉ gửi 1 tin nhắn hỏi thăm con thôi, nó cũng khiến mình vui rồi. Mình cố gắng vui vẻ để tinh thần mình không tiêu cực, mình sợ sẽ rơi vào trầm cảm sau sinh vì cứ mãi suy nghĩ.



Mình tính sẽ đợi em bé lớn hơn 1 tí mình cũng phải sẽ công khai bé với mọi người. Mình cũng hề có ý định giấu ai chuyện gì cả.



Mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con, nhưng mình buồn vì cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm. Dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần 1 người ba. Mình mong con sẽ đủ đầy ba mẹ với bạn bè mai sau, dù cho chúng mình không còn bên nhau nữa.



Những người phụ nữ nào đang làm mẹ chắc hẳn cũng biết 1 mình chăm con sẽ vất vả thế nào, trầm cảm sau sinh kinh khủng ra sao. Mình đã cố gắng giữ hình ảnh ba trong mắt Sol là 1 người đàn ông tốt. Nhưng xin lỗi mình đã cố hết sức rồi.



Những việc anh làm mình thật đau lòng và hụt hẫng. Qua câu chuyện này mọi người hãy thức tỉnh, đừng để mình trở thành 1 nạn nhân tiếp theo trong 1 câu chuyện dài chẳng có hồi kết này.



Dù có ra sao, việc sai cũng do người lớn mà ra, đứa bé vô tội. Mình xin mọi người nếu không thích mình có thể làm gì mình cũng được, nhưng Sol đối với mình là thứ duy nhất mình có được sau tất cả những tổn thương. Mình mong rằng mọi người sẽ chào đón Sol như bao đứa trẻ bình thường khác, vì Sol thiệt thòi nhiều rồi.



Và mình mong mọi người hãy tôn trọng cái tên mình đặt cho Sol (Yên Đan) vì nó là 1 cái tên mình đã nâng niu và yêu thuơng biết bao. Mình hy vọng mọi việc sẽ nhanh kết thúc trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho 2 mẹ con mình. Mình chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người.



Thông tin sai lệch ngày càng nhiều, mọi người hãy chọn lọc thông tin để tiếp cận, tránh việc bị dẫn dắt.