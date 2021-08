Loạt ảnh tình tứ trong MV, bằng chứng hẹn hò của Jack - Thiên An

Tin đồn Jack - Thiên An có con đang rộ lên sau bài tố của một tài khoản Facebook tên T.V tự nhận là người yêu cũ của Jack. Hiện tại, Thiên An và Jack chưa phản hồi về tin đồn. Ảnh: Dân Việt, Lao động Trước đây, Thiên An là nữ chính trong các MV đình đám của cặp song ca một thời Jack - K-ICM như "Sóng gió", "Bạc phận", "Hoa vô sắc", "Việt Nam tôi". Ảnh: Saostar, Zing Trong "Sóng gió", "Bạc phận", "Hoa vô sắc", Jack và Thiên An vào vai đôi tình nhân nên có không ít cảnh quay tình tứ. Sự ăn ý của cả hai trên màn ảnh từng làm dấy nghi vấn "phim giả tình thật". Ảnh: Dân Việt Từng có thời điểm fan yêu cầu công ty quản lý đổi người đóng cặp với Jack trong MV. Tuy nhiên, nam ca sĩ nhất quyết muốn hợp tác với Thiên An. Anh đưa ra lý do: “Các bạn fan đã quen với hình ảnh thân mật của Jack và Thiên An rồi, mình không muốn các bạn lại bị hoang mang, hay tủi thân khi mình lại thân thiết với một cô gái khác”. Ảnh: Vietnamnet Trong một livestream vào tháng 8/2019 với iHay TV, Thiên An thực hiện thử thách gọi điện thoại cho Jack và K-ICM để trêu chọc. Khi trò chuyện với Jack, Thiên An bày tỏ: "Jack ơi, em nghiêm túc nè, em thương anh từ lâu lắm rồi". Jack đáp lại: "Ủa anh đâu có gì mà thích". Bạn gái tin đồn của Jack nói: "Chính vì anh không có gì em mới thích, chứ anh có gì ở dưới quê em đầy". Thế nhưng, Jack và K-ICM nhanh chóng bóc mẽ trò trêu ghẹo của Thiên An: "Nãy giờ coi livestream hết rồi". Ảnh: Đất Việt Thiên An từng cho biết, cô và Jack cùng thuộc 1 công ty quản lý nên đã cam kết không phát sinh tình cảm trong vòng 5 năm. Ảnh: Vietnamnet Phía Thiên An và Jack từng khẳng định cả hai chỉ là bạn. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong các MV gần đây của Jack, Thiên An không tham gia diễn xuất. Ảnh: Đất Việt Nhiều khán giả chờ Thiên An và Jack lên tiếng về tin đồn có con chung. Ảnh: Saostar Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

