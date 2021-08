Jack bị tố có con với Thiên An, “bắt cá hai tay”

Một tài khoản Facebook tên T.V tự nhận là người yêu cũ của nam ca sĩ Jack tố nam ca sĩ “bắt cá hai tay”, có con với Thiên An - nữ chính MV Sóng gió.

Tối ngày 7/8, cư dân mạng xôn xao bài tố Jack có con, “bắt cá hai tay”. Cụ thể, một tài khoản Facebook tên T.V tự nhận là người yêu cũ của nam ca sĩ Jack. Theo T.V, cô và nam ca sĩ hẹn hò từ tháng 3/2020.

Người này kể, tháng 11/2020, cô phát hiện ra một điện thoại lạ và kiểm tra người đó là Thiên An từng đóng chung MV với Jack. T.V tìm hiểu và khẳng định Jack có con với Thiên An nhưng khi nam ca sĩ luôn phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Thiên An.

Theo T.V, đến ngày 6/8/2021, cô gọi điện thoại cho Thiên An để làm rõ sự việc thì không ngờ Jack “bắt cá hai tay” . T.V chia sẻ: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được chị Thiên An không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong một khoảng thời gian Jack quen một lúc hai người.

Mình được biết chị Thiên An mang thai vào khoảng tháng 8-9/2020. Trong khoảng thời gian mang thai, chị Thiên An nói với mình sống tại nhà Jack. Mình thực sự không ngờ trong khoảng thời gian đó, Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Status của T.V còn đi kèm loạt ảnh chụp cuộc trò chuyện giữa T.V với tài khoản được cho là của Jack cùng một bức ảnh chụp gần, được cho là nam ca sĩ. Hiện tại, bài bóc phốt bị "bay màu". Theo T.V, bài đăng của cô bị báo cáo vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chứ không có chuyện cô xóa.

Jack bị tố có con, "bắt cá hai tay". Bài tố của T.V. Ảnh: Saostar, Đất Việt

Sau lời tố của T.V, cư dân mạng lan truyền ảnh chụp giấy chứng sinh bị nghi là của con Jack và Thiên An. Giấy chứng sinh có đề cập tên bé gái là Trần Y.Đ, sinh ngày 1/4/2021 tại một bệnh viện ở Bình Dương.

Ngoài ra, cư dân mạng còn soi lại status đầy ẩn ý trên trang cá nhân của Jack vào ngày 2/4 khi nam ca sĩ có nhắc đến: "Mama", "Dadda"... Một số đoán già đoán non phải chăng Jack khoe việc lên chức.

Hình ảnh giấy chứng sinh bị nghi của con Jack và Thiên An. Ảnh: Thể thao văn hóa Chia sẻ ẩn ý ngày 2/4 của Jack.

Phía Jack và Thiên An chưa phản hồi trước bài tố của T.V và những đồn đoán của cư dân mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về thự hư vụ việc.