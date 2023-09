Phản ứng của Hồ Ngọc Hà - Hương Giang sau màn tranh cãi

Trong tập 4 The new mentor lên sóng tối ngày 1/9, team Hương Giang giành chiến thắng. Ở phòng loại, Hương Giang chọn đội Lan Khuê an toàn. Team Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà phải cử hai thí sinh vào phòng loại.

Ở phòng loại, Hương Giang loại Thanh Tuyền còn host Dược sĩ Tiến loại Hoàng Yến. Cả hai thí sinh đều thuộc đội Hồ Ngọc Hà. Trước kết quả này, Hà Hồ bức xúc. Cô chất vấn Hương Giang liệu có công tâm hay không.

Theo Hà Hồ, Hương Giang sợ đội của mình không được an toàn nên phải chọn đội Lan Khuê dù đội này còn đủ 6 thành viên, trong đó có những thí sinh vẫn còn có khuyết điểm.

Hương Giang cho biết, cô muốn công tâm trước hết với các thí sinh team mình. Theo nữ ca sĩ chuyển giới, đàn chị chọn đội Lan Khuê an toàn dù thể hiện không tốt ở tập 2 thì không có cơ sở gì Hương Giang không thể chọn team Khuê ở tập 4.

Hồ Ngọc Hà và Hương Giang (phải). Ảnh: FBNV.

Màn tranh cãi giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Phía Hương Giang vừa lên tiếng về ồn ào.

Cụ thể, Hương Giang đăng tải hình ảnh đội Lan Khuê đồng thời viết trên trang cá nhân: “Dám chơi game hết tay thì dám chịu thôi, không có gì phải giải thích nhiều đã tuyên bố ngay tập 2 rồi mà. Quan trọng là giờ chị hỏi Lan Khuê: “Bình thường em tập gym em tập như thế nào?”.

Khi một cư dân mạng bình luận: “Dám chơi game hết tay dám chịu thì tung bản full thôi chị ơi”, Hương Giang phản hồi: “Chị không phải người cắt cũng không có bản full gì hết, bản phát sóng được duyệt bởi tất cả các bên liên quan cùng với ban kiểm duyệt rồi mới phát chứ có phải thích phát gì là phát đâu, em đòi chị lấy đâu ra”.

Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng sau khi tập 4 lên sóng. Cô cho biết, mọi người thấy cô bắt đầu dữ dằn vì rất muốn bảo vệ thí sinh của đội mình cũng như tất cả thí sinh tham gia chương trình. Hà Hồ rất muốn kết quả lúc nào cũng phải công tâm.

“Chúng ta đừng chơi chiêu ở đây nữa vì chương trình đã hay rồi, tất cả thử thách, các set quay đã đẹp, chúng ta không cần chơi chiêu “đá” những thí sinh giỏi đi để bảo vệ cho đội mình nữa.

Ở đây chúng ta phải loại từ từ các thí sinh càng ngày càng không có khả năng và nhường chỗ cho các thí sinh khác để có cơ hội được tỏa sáng. Chính vì thế mà những cuộc tranh cãi nổ ra, Hà buộc phải lên tiếng.

Nếu giữ hình ảnh là người điềm đạm dĩ hòa vi quý thì Hà nghĩ nó sẽ không phù hợp ở thời điểm này. Nếu các bạn để ý thì từ đầu đến cuối Hà giữ vững một lập trường là Hà không cần thắng thua mà Hà cần chương trình công tâm với các thí sinh”, cô chia sẻ.

Về sự nóng giận trong tập 4, bà mẹ ba con bày tỏ: “Hà luôn thể hiện rõ quan điểm của Hà. Nếu mọi người đi chệch quan điểm đó thì buộc Hà phải có cách xử lý giúp các thí sinh giỏi không bị thiệt thòi, phải đi về quá sớm”.

Chỉ còn lại hai thành viên trong đội, Hà Hồ nghĩ rằng dù còn ít người nhưng lại chất lượng. “Hà tin chắc với đội hình không còn bị lệch thì đây chính là lúc 2 thí sinh đội Hà buộc phải đấu nhau để hy vọng có một thí sinh được đi xa hơn”, cô nói.

Theo Hà Hồ, hai thí sinh còn lại rất nghe lời cô, sẽ “chiến” tới cùng. “Hà sẽ chỉ cho các thí sinh đi một cách đúng nhất. Team Hà chắc chắn không thắng bằng mọi cách. Hà muốn các thí sinh kể cả dừng lại cũng phải khiến khán giả phải tiếc nuối, nhớ đến, thay vì chiến thắng một cách nhạt nhòa”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà cho rằng Thanh Tuyền sẽ ra về nhưng Hoàng Yến phải ở lại, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà Hoàng Yến cũng bị loại. “Nếu như Yến đi được thêm 1-2 tập mà không thấy được khả năng thì Hà cũng không buồn. Hà thực sự không hài lòng lắm về kết quả", cô nói.

Đánh giá về các người mẫu của đội khác, Hà Hồ thẳng thắn: “Các thí sinh của đội khác cũng đang giậm chân tại chỗ, thậm chí là những người mẫu đã có tên tuổi cũng chưa thật sự tỏa sáng. Hà nghĩ sự thật mất lòng nhưng nếu như không nói ra sự thật thì các thí sinh không nhìn rõ mình là ai”.