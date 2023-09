Cuộc sống sang chảnh của NTK Đỗ Mạnh Cường bên 10 người con nuôi

Không chỉ tài năng, NTK Đỗ Mạnh Cường còn kinh doanh mát tay. Nhờ vậy, anh sở hữu khối tài sản "khủng". Năm 2022, anh tiết lộ sở hữu một căn biệt thự ven biển tại khu Hồ Tràm. Ảnh: Huy Nguyễn. Năm 2022, Đỗ Mạnh Cường tậu xe Rolls-Royce Phantom dịp sinh nhật. Ảnh: Doanh Nhân Plus. Trong những chuyến du lịch trong và nước ngoài, Đỗ Mạnh Cường từng đi trực thăng. Ảnh: Huy Nguyễn. Nam thiết kế thường chọn nghỉ dưỡng xa hoa ở trong nước. Ảnh: FBNV. Nam thiết kế đi du lịch Pháp cùng một cậu con trai. Ảnh: Du Lịch TP HCM. Đỗ Mạnh Cường chiều chuộng 10 người con nuôi. Ảnh: Saostar. Dịp sinh nhật con, nam thiết kế họ Đỗ từng tổ chức tiệc trên du thuyền. Ảnh: Saostar. Sinh nhật bé Linh Đan, Đỗ Mạnh Cường tổ chức tiệc trên bãi biển. Ảnh: Saostyle. Đỗ Mạnh Cường tặng con gái Linh Đan vòng cổ ngọc trai, túi xách với tổng giá trị hơn trăm triệu. Ảnh: Saostyle. Nam thiết kế từng mua set túi hàng hiệu gần 700 triệu cho con gái MyMy. Ảnh: Bazaarvietnam. Đỗ Mạnh Cường từng thuê 3 người giúp việc để hỗ trợ anh nấu ăn, cho con uống sữa, đút cho con ăn, ru con ngủ. Ngoài ra, nam nhà thiết kế cho các con theo học tại trường song ngữ quốc tế từ mầm non cho đến hết cấp 3 với mức học phí mầm non, tiểu học khoảng 120 triệu/năm/bé, cấp 3 khoảng hơn 200 triệu/năm/bé. Ảnh: FBNV. 10 người con nuôi của Đỗ Mạnh Cường đều đang còn nhỏ. Ảnh: FBNV. Xem video: "Đỗ Mạnh Cường và hành trình nhận nuôi 5 em nhỏ". Nguồn VTV24

Không chỉ tài năng, NTK Đỗ Mạnh Cường còn kinh doanh mát tay. Nhờ vậy, anh sở hữu khối tài sản "khủng". Năm 2022, anh tiết lộ sở hữu một căn biệt thự ven biển tại khu Hồ Tràm. Ảnh: Huy Nguyễn. Năm 2022, Đỗ Mạnh Cường tậu xe Rolls-Royce Phantom dịp sinh nhật. Ảnh: Doanh Nhân Plus. Trong những chuyến du lịch trong và nước ngoài, Đỗ Mạnh Cường từng đi trực thăng. Ảnh: Huy Nguyễn. Nam thiết kế thường chọn nghỉ dưỡng xa hoa ở trong nước. Ảnh: FBNV. Nam thiết kế đi du lịch Pháp cùng một cậu con trai. Ảnh: Du Lịch TP HCM. Đỗ Mạnh Cường chiều chuộng 10 người con nuôi. Ảnh: Saostar. Dịp sinh nhật con, nam thiết kế họ Đỗ từng tổ chức tiệc trên du thuyền. Ảnh: Saostar. Sinh nhật bé Linh Đan, Đỗ Mạnh Cường tổ chức tiệc trên bãi biển. Ảnh: Saostyle. Đỗ Mạnh Cường tặng con gái Linh Đan vòng cổ ngọc trai, túi xách với tổng giá trị hơn trăm triệu. Ảnh: Saostyle. Nam thiết kế từng mua set túi hàng hiệu gần 700 triệu cho con gái MyMy. Ảnh: Bazaarvietnam. Đỗ Mạnh Cường từng thuê 3 người giúp việc để hỗ trợ anh nấu ăn, cho con uống sữa, đút cho con ăn, ru con ngủ. Ngoài ra, nam nhà thiết kế cho các con theo học tại trường song ngữ quốc tế từ mầm non cho đến hết cấp 3 với mức học phí mầm non, tiểu học khoảng 120 triệu/năm/bé, cấp 3 khoảng hơn 200 triệu/năm/bé. Ảnh: FBNV. 10 người con nuôi của Đỗ Mạnh Cường đều đang còn nhỏ. Ảnh: FBNV. Xem video: "Đỗ Mạnh Cường và hành trình nhận nuôi 5 em nhỏ". Nguồn VTV24