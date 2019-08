Khởi My - Kelvin Khánh sống thế nào sau 2 năm kết hôn?

Ngoài âm nhạc, hai vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh còn có chung một sở thích đặc biệt đó là phượt. Theo đó, cặp đôi đã cùng nhau khám phá rất nhiều vùng đất mới trên chiếc xe phân khối lớn qua mỗi chuyến đi. Thậm chí, cộng đồng mạng còn cho rằng, đây chính là cặp vợ chồng có sở thích đặc biệt nhất của showbiz Việt thay vì xe sang, hàng hiệu đắt đỏ.

Tuy không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí nhưng sức nóng của cặp đôi vẫn không hề giảm. Những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng vẫn luôn nhận được sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng.