Huyền My và nhiều sao Việt “cạn lời” khi mua hàng online

Mới đây, Á hậu Huyền My chia sẻ, cô đặt mua thú bông hình con thỏ mắt nước nhưng lại nhận được sản phẩm khác. Ảnh: FB Huyền My. "Mình rất không thích cảm giác mua 1 đằng nhận 1 nẻo, không phải vô tình mà 1 sản phẩm lại gặp quá nhiều chuyện như thế đúng không ạ? May món tiền không quá lớn, mình xác định là của đi thay người rồi, chỉ muốn đăng lên để cảnh báo những ai yêu túi mù chân chính thôi", Huyền My cho hay. Ảnh: FB Huyền My.Sở thích của Huyền My gần đây là thú bông Baby Three trong túi mù. Ảnh: FB Huyền My. Siêu mẫu Hà Anh đặt mua một chiếc đầm qua mạng. Khi nhận được sản phẩm, chân dài không khỏi bất ngờ. Ảnh: Khám Phá. "Chiếc váy rộng trước rộng sau, dài dây, suýt hở ngực, vải thì như vải dùng làm lớp lót cho các váy bình thường, bèo nhà bèo nhèo, mặc đi ngủ cũng chẳng thèm. May mà mình là siêu mẫu, chứ không người ta lại đổ cho người mình mặc vào xấu đồ", Hà Anh cho biết. Ảnh: Khám Phá. Ca sĩ Thu Phương cũng "cạn lời" khi mua hàng qua mạng. Ảnh: Vietnamnet. Hai chiếc váy Thu Phương nhận khác xa so với hình ảnh quảng cáo. Ảnh: Vietnamnet. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đặt áo khoác trên mạng nhưng lại nhận được sản phẩm không ưng ý. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Chiếc áo qua mạng của Nguyễn Văn Chung nhàu, khác hẳn trang phục được quảng cáo trên mạng.. Ảnh: Vietnamnet. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

