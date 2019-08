Sau “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, con gái Phan Anh giờ ra sao?

Bé Bo là con gái của MC Phan Anh. Những ngày đầu tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, cô nhóc tỏ ra khá lạnh lùng và nhút nhát. Tuy nhiên, trải qua những hành trình, bé Bo trở thành một cô chị cả độc lập, biết nhường nhịn và chăm sóc các em. Cùng với bé Bờm, bé Suti và bé Tê Giác, con gái của Phan Anh được đông đảo khán giả “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 1 yêu mến. Sau khi rời “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, con gái của MC Phan Anh trở về cuộc sống thường ngày. Bé Bo năm nay 13 tuổi, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Con gái chững chạc và trưởng thành, MC Phan Anh hài hước tự nhận mình với con là "anh - em". Đối với nam MC, bé Bo chính là nàng thơ. "Bướng bỉnh, mạnh mẽ, kiên định nhưng cũng mềm mại và mong manh như một vệt nắng thơm. Kiêu sa, cá tính nhưng cũng giản dị và nhẹ nhàng như một cơn gió trong", Phan Anh viết về cô công chúa của mình. Con gái của MC Phan Anh thừa hưởng chiều cao nổi bật của bố. Bé Bo thi thoảng làm người mẫu sau khi rời chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Theo Khám phá, đầu năm 2019, bé Bo sang New Zealand du học. Thi thoảng Phan Anh đưa gia đình sang New Zealand thăm bé Bo. Nhóc tì “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 1 học tại trường cấp 2 ở New Zealand. Ngoài bé Bo, MC Phan còn có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Xem video "MC Phan Anh ủng hộ đồng bào miền Trung 500 triệu đồng". Nguồn Youtube/vtc

