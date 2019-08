Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm sang Hàn hâm nóng tình yêu?

Vào tối 23/8 vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh của bản thân chụp ở Hàn Quốc trên Instagram. Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi quay lại đất nước này sau 2 năm: "A place which is very special to me. One of the locations I shot my previous music video" (Tạm dịch: Nơi rất đặc biệt đối với tôi. Một trong những địa điểm mà tôi đã quay video âm nhạc trước đây của mình). Nhiều fan lẫn cư dân mạng dành không ít lời ngợi khen cho nhan sắc cũng như gu thời trang ngày càng thăng hạng của nam ca sĩ. Thế nhưng, nhiều người khác tinh ý đặt nghi vấn, Sơn Tùng không đi một mình trong chuyến đi này mà có vẻ anh đã cùng bạn gái tin đồn Thiều Bảo Trâm trải qua thời gian ngọt ngào tại đây. Sở dĩ có nghi ngờ này là vì fans nhận ra Thiều Bảo Trâm đang có chuyến đi Hàn Quốc thông qua những hình ảnh mà cô đăng tải. Cụ thể, sáng ngày 23/8, Thiều Bảo Trâm chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong một chuyến đi chơi nhưng lại cố ý giấu địa điểm. Tuy nhiên, với background khung ảnh mà Thiều Bảo Trâm đăng tải, fans nhanh chóng dự đoán cô đang mua sắm ở một nơi tại xứ sở Km Chi. Hình ảnh nhí nhảnh của bạn gái tin đồn Sơn Tùng M-TP. Phía dưới bài viết, người hâm mộ đặt câu hỏi cho nữ ca sĩ: "Trâm đang ở Hàn Quốc hả?"; "Anh chị sang Hàn chơi à?"... Dường như, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đang trải qua thời gian hâm nóng tình cảm cùng nhau. Xem MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP. Nguồn Youtube:

Vào tối 23/8 vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh của bản thân chụp ở Hàn Quốc trên Instagram. Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi quay lại đất nước này sau 2 năm: "A place which is very special to me. One of the locations I shot my previous music video" (Tạm dịch: Nơi rất đặc biệt đối với tôi. Một trong những địa điểm mà tôi đã quay video âm nhạc trước đây của mình). Nhiều fan lẫn cư dân mạng dành không ít lời ngợi khen cho nhan sắc cũng như gu thời trang ngày càng thăng hạng của nam ca sĩ. Thế nhưng, nhiều người khác tinh ý đặt nghi vấn, Sơn Tùng không đi một mình trong chuyến đi này mà có vẻ anh đã cùng bạn gái tin đồn Thiều Bảo Trâm trải qua thời gian ngọt ngào tại đây. Sở dĩ có nghi ngờ này là vì fans nhận ra Thiều Bảo Trâm đang có chuyến đi Hàn Quốc thông qua những hình ảnh mà cô đăng tải. Cụ thể, sáng ngày 23/8, Thiều Bảo Trâm chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong một chuyến đi chơi nhưng lại cố ý giấu địa điểm. Tuy nhiên, với background khung ảnh mà Thiều Bảo Trâm đăng tải, fans nhanh chóng dự đoán cô đang mua sắm ở một nơi tại xứ sở Km Chi. Hình ảnh nhí nhảnh của bạn gái tin đồn Sơn Tùng M-TP. Phía dưới bài viết, người hâm mộ đặt câu hỏi cho nữ ca sĩ: "Trâm đang ở Hàn Quốc hả?"; "Anh chị sang Hàn chơi à?"... Dường như, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đang trải qua thời gian hâm nóng tình cảm cùng nhau. Xem MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP. Nguồn Youtube: