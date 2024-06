Đường tình lận đận của ‘Nữ hoàng cảnh nóng’ phim Việt

Nhắc đến danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt thì không ai là không nghĩ tới Kiều Trinh. Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những tác phẩm để đời như Mùa Len Trâu, Rừng Đen, Bi Đừng Sợ,...

Khán giả luôn nhớ về Kiều Trinh là một diễn viên "chuyên trị" cảnh nóng một cách rất tinh tế, nghệ thuật nhưng ít ai biết rằng đường đời của nữ diễn viên cũng nhiều chông gai, trắc trở như những hình tượng mà cô thể hiện trên phim.

Kiều Trinh 15 tuổi đã từ Bình Phước lên Sài Gòn mưu sinh. Cô học và làm nghề may và kết hôn với một người đàn ông nghèo khi chỉ mới 18 tuổi. Có con khiến cuộc sống của hai vợ chồng đã bấp bênh lại càng khó khăn hơn rồi họ ly hôn. Kiều Trinh phải đi làm ở quán bar, có thu nhập tốt hơn để nuôi con nhưng bị người đời gièm pha với những định kiến gay gắt.

Kiều Trinh được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" phim Việt.

Thế nhưng đây cũng là cột mốc để diễn viên Kiều Trinh bước sang một trang mới. Cô được đạo diễn Việt Kiều nổi tiếng Nguyễn Võ Nghiêm Minh để ý và giành được vai nữ chính trong phim Mùa Len Trâu. Không ít người ngạc nhiên khi một cô gái làm nghề may, mang tiếng "gái quán bar" lại có diễn xuất vượt mặt nhiều người đã qua đào tạo, thậm chí có kinh nghiệm.

Mùa Len Trâu thành công rực rỡ, Kiều Trinh trở thành cái tên sáng giá trong làng phim Việt và được săn đón. Cô bắt đầu bước đi trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau hào quang đó thì mẹ con Kiều Trinh vẫn phải ở phòng trọ thuê, cuộc sống cũng phải tiết kiệm đủ thứ. Cô đạp xe đi đóng phim, rảnh thì may quần áo kiếm thêm thu nhập, hoàn toàn không sung túc như người ta thường nghĩ về một ngôi sao đang lên. Kể cả khi Kiều Trinh tiếp tục gây tiếng vang lớn với Rừng Đen, Bi Đừng Sợ thì cô vẫn chẳng đủ tiền son phấn, chưng diện.

Sau 8 năm bươn chải nuôi con, Kiều Trinh bén duyên với người đàn ông thứ hai. Cô tự nguyện chung sống với người đó như vợ chồng mà không cần một tờ hôn thú hay đám cưới chính thức. Cô mang thai con thứ 2 nhưng từ đây cũng bắt đầu chuỗi ngày đầy nước mắt khi người chồng ăn chơi, gia trưởng, bạo hành cô cả thể xác lẫn tinh thần. Kiều Trinh một mình sinh con với vỏn vẹn 2 triệu đồng vì đã bị lừa toàn bộ số tiền tích cóp. Sinh con chưa được 1 ngày thì hay tin mẹ qua đời ở quê, cô lại bế con về chịu tang mẹ khi mới vượt cạn chưa bao lâu.

Suốt 3-4 năm trời, Kiều Trinh chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn roi đến nỗi đi quay phim với gương mặt bầm tím nhưng không dám nói với ai là bị đánh. Cho tới khi bị đánh rạn hộp sọ mới chịu ôm con thoát thân. Nhưng người đàn ông đó liên tục quấy nhiễu cuộc sống của 3 mẹ con khiến Kiều Trinh rơi vào trầm cảm, cộng với di chứng của lần trước nên cô có những lúc mất trí nhớ, điên dại đập đầu vào tường, phá đồ đạc.

Rồi cũng vượt qua giai đoạn kinh khủng đó dù rất khó khăn. Kiều Trinh lại gặp người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời, cô không có ý định tiến xa nhưng lại bất ngờ mang thai. Tuy người này không muốn đón nhận đứa trẻ nhưng Kiều Trinh sẵn sàng sinh con một lần nữa ở tuổi 40. Cuộc sống của 4 mẹ con lúc này đã ổn và bình yên sau nhiều sóng gió.



Ở tuổi U50, diễn viên Kiều Trinh vẫn tươi trẻ, xuân sắc và tràn đầy năng lượng.

Sau 3 lần đổ vỡ tình cảm, Kiều Trinh của hiện tại thấy cuộc sống bình an và nhẹ nhõm. Tuy nhiều lần đau khổ vì tình nhưng cô vẫn khao khát một hạnh phúc thật sự. Con gái lớn Thanh Tú tự lập nên hiện tại Kiều Trinh đang nuôi 2 con, cuộc sống tuy có chút vất vả nhưng nữ diễn viên tâm niệm khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Hiện tại, Kiều Trinh vẫn nhận phim nhưng cuộc sống không còn hối hả, nhiều lo toan như trước. Cô có một tiệm may áo dài mang lại thu nhập ổn định. Ở tuổi 48, Kiều Trinh yêu thích làm vườn và thường về quê chăm sóc vườn tược của cha mẹ. Nhan sắc của chị cũng ngày càng trẻ trung, xuân sắc nhờ cuộc sống an yên, thoải mái.



Nữ diễn viên hiện có cuộc sống an yên, thoải mái bên người thân.

Trải qua những đổ vỡ, long đong trong chuyện tình cảm, Kiều Trinh giờ đây chỉ tập trung chăm sóc các con. Cô cho rằng bản thân giờ không cần một người để yêu đương nữa, thay vào đó việc gặp gỡ bạn bè, đi chơi cùng các con là niềm vui trong cuộc sống của nữ diễn viên.

Con gái lớn của Kiều Trinh đang bước tiếp con đường nghệ thuật của mẹ.

Con gái cả Thanh Tú của cô hiện cũng là một nữ diễn viên trẻ triển vọng, gây ấn tượng với khán giả qua những phim điện ảnh như Người bất tử, Thưa mẹ con đi,... và MV đình đám Duyên Mình Lỡ của ca sĩ Hương Tràm.