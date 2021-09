Kiều Trinh phủ nhận có đại gia bao nuôi, cuộc sống hiện ra sao?

Mới đây, diễn viên Kiều Trinh lên tiếng về tin đồn rời showbiz về quê tập làm nông ở trang trại 11.000m2 do đại gia bao nuôi. Kiều Trinh cho biết, mảnh vườn là của bố cô. “Mảnh đất này (ở Bình Phước) bố mẹ tôi khai hoang từ năm 1982, tổng cộng có 11.000m2. Sau này ông bà chia cho bốn anh em mỗi người 2.000m2. Riêng ba tôi có 3.000m2, nhưng vì ba sống cùng mẹ con tôi, ba cho tôi số đất đó, thế là tôi có 5.000m2”, Kiều Trinh chia sẻ trên Tiền Phong. Theo Kiều Trinh, do dịch kéo dài, tiền tiết kiệm đã cạn, cô đưa cha và hai con về quê “trốn dịch”. Tại quê nhà, Kiều Trinh trồng rau, cây trái và chăn nuôi. Sáng sớm, nữ diễn viên đi hái nấm, chăm sóc vườn cây. Trưa, chiều, Kiều Trinh nấu ăn cho cả nhà. Gần như, gia đình Kiều Trinh tự cung tự cấp. Ngoài ra, cô còn bán trái cây, rau củ tươi sạch để có thêm thu nhập. Ở quê, Kiều Trinh mua gạo phát tặng người bán vé số, cho trẻ em. Trước đó, khi ở Sài Gòn, cô phát bánh bao cho người nghèo. Gia đình Kiều Trinh chỉ có hai người lớn nên mọi việc của vườn ruộng đều do nữ diễn viên và cha làm hết. Kiều Trinh chăm sóc hai con nhỏ và cha. Theo nữ diễn viên, cha của cô khỏe hơn hẳn khi về quê. Hai con của Kiều Trinh nhanh chóng hòa nhập cuộc sống ở quê. “Khi về quê, chúng tha hồ chạy nhảy, hít thở bầu không khí trong lành. Chúng lội suối, vô rừng, biết thêm được nhiều loại cây, phân biệt được rắn nào độc, rắn nào lành. Chúng đã rèn luyện được kỹ năng sống mà hồi ở phố thị không có được”, Kiều Trinh chia sẻ trên Thể thao văn hóa.Con gái của Kiều Trinh vui vẻ đón Trung thu ở quê. Kiều Trinh không ngại chia sẻ hình ảnh mặt mộc khi sống ở quê nhà. Có thể thấy, cuộc sống của cô hiện tại đầy an nhiên, không còn nhiều sóng gió như trong quá khứ. Trước đây, Kiều Trinh bị chồng cũ bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, bị chối bỏ khi mang bầu lần 3. Xem video "Kiều Trinh cắt hoa trong vườn". Nguồn FB Kiều Trinh

