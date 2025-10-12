Hà Nội

Xã hội

Giải cứu nam sinh viên suýt bị 'bắt cóc online' sang Campuchia

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Diễn, vừa giải cứu 1 nam sinh viên suýt bị “bắt cóc online” sang Campuchia.

Gia Đạt

Theo đó, sáng ngày 30/9, Công an phường Phú Diễn nhận được thông tin của gia đình cháu V (SN 2007; sinh viên ở Hà Nội) về việc nhận được điện thoại của đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc cháu V. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, gia đình đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ sự việc.

capture-5422.png
Công an phường Phú Diễn bàn giao cháu V cho gia đình.

Đến trưa ngày 1/10/2025, Công an phường Phú Diễn cùng Công an xã Đại Thanh tìm thấy cháu V đang đi bộ trên đường 70. Thời điểm phát hiện, cháu V có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ. Lực lượng Công an đã kịp thời trấn an, động viên tinh thần và đưa cháu V về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, cháu V cho biết tối ngày 29/9/2025, cháu nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu hợp tác điều tra một vụ án. Đối tượng dẫn dắt, thao túng tâm lý cháu để tống tiền gia đình. Do lo sợ, cháu đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng để bắt xe khách vào TP HCM, rồi di chuyển lên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng gia đình giải thích, tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo để cháu V ổn định tâm lý, yên tâm tiếp tục học tập và sinh sống.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#bắt cóc online #công an Hà Nội #nam sinh viên #giải cứu #tội phạm mạng #nguy cơ bắt cóc

Bài liên quan

Xã hội

Cháy lớn tại xưởng gỗ ở TP HCM, cảnh sát giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực xưởng gỗ của công ty nơi chứa nhiều nguyên liệu, dăm bào, mùn cưa và sản phẩm thành phẩm, bán thành phẩm. Do nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh và bao trùm toàn bộ khu xưởng và các vị trí chứa gỗ ngoài trời rộng hàng ngàn mét vuông.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online' ở Lâm Đồng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, giải cứu thành công 3 sinh viên bị "bắt cóc online".

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online", đây là chiêu trò lừa đảo qua mạng đang có xu hướng lan rộng…

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (sinh năm 1979, thường trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai ông là L.X.G.B (SN 2007) hiện đang là sinh viên bị một nhóm đối tượng gọi điện đe dọa, khống chế và ép vào một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Xem chi tiết

Xã hội

Cận cảnh dàn xe đặc chủng của công an giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt

3 chiếc xe đặc chủng lội nước của lực lượng Công an đã đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc để giải cứu người dân ngoại thành Hà Nội đang bị lũ lụt bao vây.

1.jpg
Ngày 10/10, dàn xe đặc chủng của Công an Hà Nội xuất hiện tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc, nơi đang bị nước lũ cô lập để cứu trợ người dân.
2.jpg
Tính từ đêm 8 và 9/10, vẫn còn hàng nghìn hộ dân ở hai xã trên chưa kịp được sơ tán, trong khi mực nước lũ rút rất chậm. Nhiều nơi bị chia cắt, ngập sâu 1,5m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.
Xem chi tiết

Tin mới

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".