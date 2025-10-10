Hà Nội

Cận cảnh dàn xe đặc chủng của công an giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt

Xã hội

Cận cảnh dàn xe đặc chủng của công an giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt

3 chiếc xe đặc chủng lội nước của lực lượng Công an đã đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc để giải cứu người dân ngoại thành Hà Nội đang bị lũ lụt bao vây.

Theo Đức Anh/Vietnamnet
Ngày 10/10, dàn xe đặc chủng của Công an Hà Nội xuất hiện tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc, nơi đang bị nước lũ cô lập để cứu trợ người dân.
Tính từ đêm 8 và 9/10, vẫn còn hàng nghìn hộ dân ở hai xã trên chưa kịp được sơ tán, trong khi mực nước lũ rút rất chậm. Nhiều nơi bị chia cắt, ngập sâu 1,5m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.
Đây là xe bọc thép BTR-60 chở quân cấu hình bánh lốp 8 bánh, cho khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, bao gồm đường đất, cát, và bùn lầy.
BTR-60 được thiết kế để vận chuyển bộ binh và trang bị hạng nhẹ, đồng thời hỗ trợ hỏa lực với các phiên bản được trang bị súng máy hoặc pháo nhỏ.
Ngoài nhiệm vụ chở người dân ra khỏi vùng ngập lụt, BTR-60 còn được huy động để mang lương thực, thực phẩm tới cho bà con.
Để việc cứu hộ nhanh chóng tiếp cận tới các vùng có bà con đang bị cô lập, lực lượng chức năng sử dụng drone (máy bay không người lái) quan sát từ trên cao.
Xe liên tục ra vào đưa người dân đến nơi an toàn.
Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an đã tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng đến khu vực. Trong đó, drone dùng để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra nơi có người dân bị cô lập. Tính đến hết ngày 9/10, cấp ủy chính quyền và lực lượng Công an, Quân đội đã hỗ trợ di dời khoảng 11.000 dân bị nước lũ bủa vây tại 2 xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội).
Theo Đức Anh/Vietnamnet
