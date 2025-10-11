Kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online' ở Lâm Đồng

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online", đây là chiêu trò lừa đảo qua mạng đang có xu hướng lan rộng…

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (sinh năm 1979, thường trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai ông là L.X.G.B (SN 2007) hiện đang là sinh viên bị một nhóm đối tượng gọi điện đe dọa, khống chế và ép vào một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Chỉ sau khoảng 30 phút, lực lượng Công an đã xác định được vị trí của cháu B. và nhanh chóng tổ chức giải cứu kịp thời.

Thông báo, Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản mà các đối tượng làm giả. Ảnh: CAT.

Làm việc với cơ quan Công an, cháu L.X.G.B cho biết, sáng cùng ngày, cháu đến phòng trọ của 2 người bạn là P. và K. thì thấy hai bạn đang nói chuyện với một người đàn ông qua ứng dụng Zoom. Khi thấy B. xuất hiện, người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội, yêu cầu B. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Zoom để trao đổi trực tiếp.

Người đàn ông trên cho biết đang điều tra một đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và nghi ngờ B. liên quan do “cung cấp thông tin cho nhóm tội phạm”. Người đàn ông này đã đe dọa B “làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch”. Kèm theo đó, đối tượng gửi một số hình ảnh “liên quan đến vụ án”, yêu cầu B. thuê phòng nghỉ ở một mình, không được kể với ai, không tiết lộ việc đang “bị điều tra”...

Sau khi bị đối tượng thao túng tâm lý, cháu B. đã đi thuê phòng nghỉ và gửi vị trí cho người đàn ông trên. Sau đó, đối tượng đã yêu cầu B chuyển số tiền 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình để “chứng minh trong sạch”. Khi B. liên hệ với gia đình xin tiền chuyển khoản, ông L.X.T nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã trình báo Công an để xác minh, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Từ thông tin cháu B cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng, kịp thời giải cứu và ngăn chặn việc nạp, chuyển tiền của hai sinh viên khác là P. và K. cho các đối tượng lừa đảo.

