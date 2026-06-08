[GALLERY] Đồng hồ thông minh tiết lộ bí mật khiến cô gái hoảng sợ

Tưởng rằng smartwatch giúp cải thiện sức khỏe, một cô gái trẻ lại rơi vào vòng xoáy lo âu khi quá phụ thuộc vào những chỉ số do thiết bị ghi nhận mỗi ngày.



