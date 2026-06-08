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[GALLERY] Đồng hồ thông minh tiết lộ bí mật khiến cô gái hoảng sợ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Đồng hồ thông minh tiết lộ bí mật khiến cô gái hoảng sợ

Tưởng rằng smartwatch giúp cải thiện sức khỏe, một cô gái trẻ lại rơi vào vòng xoáy lo âu khi quá phụ thuộc vào những chỉ số do thiết bị ghi nhận mỗi ngày.

Thiên Trang (TH)
Chiếc đồng hồ thông minh từng được xem là “trợ lý sức khỏe” đắc lực của cô gái trẻ Katie Anne Hayes đã bất ngờ trở thành nguồn gốc của những áp lực tâm lý kéo dài, cho thấy mặt trái ít người nhắc đến của xu hướng theo dõi sức khỏe bằng công nghệ hiện đại.
Chiếc đồng hồ thông minh từng được xem là “trợ lý sức khỏe” đắc lực của cô gái trẻ Katie Anne Hayes đã bất ngờ trở thành nguồn gốc của những áp lực tâm lý kéo dài, cho thấy mặt trái ít người nhắc đến của xu hướng theo dõi sức khỏe bằng công nghệ hiện đại.
Sau khi mắc hội chứng hậu Covid kéo dài vào năm 2023, Hayes quyết định sử dụng đồng hồ Garmin để theo dõi các chỉ số cơ thể, đặc biệt là tính năng Body Battery giúp ước tính mức năng lượng còn lại trong ngày, từ đó đưa ra quyết định về việc tập luyện, làm việc hay tham gia các hoạt động xã hội.
Sau khi mắc hội chứng hậu Covid kéo dài vào năm 2023, Hayes quyết định sử dụng đồng hồ Garmin để theo dõi các chỉ số cơ thể, đặc biệt là tính năng Body Battery giúp ước tính mức năng lượng còn lại trong ngày, từ đó đưa ra quyết định về việc tập luyện, làm việc hay tham gia các hoạt động xã hội.
Ban đầu, những dữ liệu mà thiết bị cung cấp thực sự hữu ích khi giúp cô hiểu rõ hơn về trạng thái cơ thể, tuy nhiên theo thời gian, việc liên tục kiểm tra các con số đã khiến Hayes ngày càng phụ thuộc vào thiết bị thay vì lắng nghe cảm nhận thực tế của bản thân.
Ban đầu, những dữ liệu mà thiết bị cung cấp thực sự hữu ích khi giúp cô hiểu rõ hơn về trạng thái cơ thể, tuy nhiên theo thời gian, việc liên tục kiểm tra các con số đã khiến Hayes ngày càng phụ thuộc vào thiết bị thay vì lắng nghe cảm nhận thực tế của bản thân.
Cô cho biết mỗi sáng thức dậy đều lập tức kiểm tra điểm số giấc ngủ, thường xuyên lo lắng nếu đồng hồ báo mức năng lượng thấp trước các cuộc họp quan trọng, thậm chí hình thành tâm lý tiêu cực chỉ vì một vài chỉ số không như mong đợi dù sức khỏe thực tế không có dấu hiệu bất thường.
Cô cho biết mỗi sáng thức dậy đều lập tức kiểm tra điểm số giấc ngủ, thường xuyên lo lắng nếu đồng hồ báo mức năng lượng thấp trước các cuộc họp quan trọng, thậm chí hình thành tâm lý tiêu cực chỉ vì một vài chỉ số không như mong đợi dù sức khỏe thực tế không có dấu hiệu bất thường.
Câu chuyện này phản ánh xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu khi hàng triệu người sử dụng đồng hồ thông minh, nhẫn thông minh, ứng dụng theo dõi sức khỏe và các nền tảng AI để phân tích dữ liệu cơ thể, tạo nên một thị trường công nghệ sức khỏe trị giá hàng trăm tỷ USD.
Câu chuyện này phản ánh xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu khi hàng triệu người sử dụng đồng hồ thông minh, nhẫn thông minh, ứng dụng theo dõi sức khỏe và các nền tảng AI để phân tích dữ liệu cơ thể, tạo nên một thị trường công nghệ sức khỏe trị giá hàng trăm tỷ USD.
Theo nhiều chuyên gia y tế, việc thu thập dữ liệu sức khỏe có thể mang lại lợi ích rõ ràng nếu giúp người dùng vận động nhiều hơn, ngủ đủ giấc hơn hoặc duy trì các thói quen tích cực, nhưng mặt trái xuất hiện khi con người bắt đầu để các thuật toán quyết định cảm xúc, hành vi và đánh giá tình trạng sức khỏe của chính mình.
Theo nhiều chuyên gia y tế, việc thu thập dữ liệu sức khỏe có thể mang lại lợi ích rõ ràng nếu giúp người dùng vận động nhiều hơn, ngủ đủ giấc hơn hoặc duy trì các thói quen tích cực, nhưng mặt trái xuất hiện khi con người bắt đầu để các thuật toán quyết định cảm xúc, hành vi và đánh giá tình trạng sức khỏe của chính mình.
Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo về hiện tượng “orthosomnia”, thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng quá ám ảnh với dữ liệu giấc ngủ đến mức khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm, trong khi nhiều thiết bị hiện nay vẫn tồn tại giới hạn nhất định về độ chính xác và không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp chẩn đoán y khoa chuyên nghiệp.
Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo về hiện tượng “orthosomnia”, thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng quá ám ảnh với dữ liệu giấc ngủ đến mức khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm, trong khi nhiều thiết bị hiện nay vẫn tồn tại giới hạn nhất định về độ chính xác và không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp chẩn đoán y khoa chuyên nghiệp.
Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng dù công nghệ theo dõi sức khỏe ngày càng thông minh, dữ liệu quan trọng nhất vẫn là cảm nhận thực tế của cơ thể con người, bởi mục tiêu cuối cùng của sức khỏe không phải là chinh phục những con số trên màn hình mà là giúp mỗi người duy trì cuộc sống cân bằng, hạnh phúc và ít áp lực hơn.
Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng dù công nghệ theo dõi sức khỏe ngày càng thông minh, dữ liệu quan trọng nhất vẫn là cảm nhận thực tế của cơ thể con người, bởi mục tiêu cuối cùng của sức khỏe không phải là chinh phục những con số trên màn hình mà là giúp mỗi người duy trì cuộc sống cân bằng, hạnh phúc và ít áp lực hơn.
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Thiên Trang (TH)
#smartwatch #sức khỏe #tâm lý #theo dõi sức khỏe #công nghệ

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