[GALLERY] Sai lầm mùa hè khiến pin điện thoại chai cực nhanh

Nhiều thói quen sạc điện thoại trong mùa hè tưởng vô hại lại khiến smartphone nóng lên, pin xuống cấp nhanh và hiệu năng giảm rõ rệt.
Vàng SJC giảm mạnh xuống còn 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mất gần 37 triệu khi mua ở đỉnh lịch sử 191,3 triệu.
Nga đã tìm ra loại vũ khí hiệu quả để đối phó với tên lửa chiến thuật HIMARS; trong khi Patriot không thể bảo vệ Ukraine trước tên lửa Iskander.
Loạt hình ghi lại hành trình nghỉ dưỡng, mừng sinh nhật và những lời nhắn gửi đầy tình cảm của Hòa Minzy và Văn Cương.
Nhà máy HONOR tại Thâm Quyến có thể xuất xưởng smartphone sau mỗi 28,5 giây nhờ robot, nhưng bước cuối cùng vẫn cần con người kiểm tra.
Sau khi sạc đầy pin, mẫu xe sedan cỡ lớn Lynk & Co 10 đời mới của Trung Quốc có thể chạy tối đa 816 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc.
Kia Việt Nam ấn định thời gian ra mắt sản phẩm Sportage 2026 mới vào thứ 7 ngày 6/6/2026 tới đây. Các thông tin chi tiết về sản phẩm vẫn được giấu kín.
Quân Nga đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi "vòng vây Nikolaev", nơi mà quân đội Ukraine đã tận dùng các đường hầm để tấn công vào quận Shevchenko của Chasov Yar.
Dreame FP10 gây chú ý với khả năng tự dọn lông thú, khử mùi mạnh và thiết kế tối ưu riêng cho nhà nuôi chó mèo hiện đại.
Vân Lam là cách phối màu độc quyền thứ 4 mà hãng xe siêu sang Rolls-Royce phát triển trên mẫu SUV Cullinan dành riêng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc.
Điện thoại “cục gạch” đang trở lại mạnh mẽ năm 2026 với thiết kế cá tính, pin bền bỉ và nhiều tính năng hiện đại phục vụ xu hướng sống tối giản.
Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan với diện mạo tối màu sang trọng, động cơ hybrid gần 500 mã lực và giá quy đổi hơn 9 tỷ đồng.
Trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ tối 30/5 khiến đường Bình Trị Đông, TP HCM ngập sâu, hàng trăm phương tiện chết máy, người dân bì bõm dắt xe qua biển nước.
Thaco Auto vừa ra mắt loạt xe Jeep và Ram thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, đồng thời công bố giá bán loạt ôtô địa hình thương hiệu Mỹ.
Saudi Arabia ra mắt công nghệ làm mát NESCOD không cần điện lưới, dùng muối, nước và ánh nắng để tạo hơi lạnh giữa nắng nóng cực đoan.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu cần sớm đưa ra lựa chọn để nắm bắt cơ hội phát triển và tài chính có sự tăng trưởng nhanh.
Nhiều người vẫn vô tư quấn dây điện thật chặt sau khi dùng mà không biết thói quen này có thể làm dây hỏng ngầm và tăng nguy cơ chập cháy.
Sự bùng nổ của nội dung do AI tạo ra đang khiến môi trường mạng trở nên hỗn loạn, hàng loạt video “rác AI” liên tục xuất hiện và âm thầm tác động đến trẻ nhỏ.
Bill Gates cho rằng AI sẽ thay đổi mạnh thị trường lao động, nhưng vẫn có 3 lĩnh vực con người khó bị thay thế hoàn toàn trong tương lai.
Honda Việt Nam (HVN) vừa cho ra mắt dòng xe Adventure huyền thoại - Africa Twin 2026 với nhiều nâng cấp, sẵn sàng cùng các biker chinh phục những cột mốc mới.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe MG 4X 2026 thuần điện có tổng cộng 4 phiên bản với giá niêm yết chính thức từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (349-409 triệu đồng).
Một startup AI tại Trung Quốc vừa ra mắt thiết bị tuyên bố có thể “phiên dịch” tiếng chó mèo với độ chính xác tới 95%, gây tranh cãi toàn cầu.