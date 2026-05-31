Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Sai lầm mùa hè khiến pin điện thoại chai cực nhanh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sai lầm mùa hè khiến pin điện thoại chai cực nhanh

Nhiều thói quen sạc điện thoại trong mùa hè tưởng vô hại lại khiến smartphone nóng lên, pin xuống cấp nhanh và hiệu năng giảm rõ rệt.

Thiên Trang (TH)
Mùa hè với nền nhiệt cao đang trở thành “kẻ thù thầm lặng” của smartphone khi nhiều người vô tình duy trì những thói quen sạc pin sai cách khiến thiết bị nhanh chai pin và giảm hiệu năng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.
Mùa hè với nền nhiệt cao đang trở thành “kẻ thù thầm lặng” của smartphone khi nhiều người vô tình duy trì những thói quen sạc pin sai cách khiến thiết bị nhanh chai pin và giảm hiệu năng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.
Theo các chuyên gia công nghệ, pin lithium-ion trên điện thoại hoạt động ổn định nhất trong khoảng nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài có thể đẩy nhanh các phản ứng hóa học bên trong pin và làm giảm tuổi thọ thiết bị.
Theo các chuyên gia công nghệ, pin lithium-ion trên điện thoại hoạt động ổn định nhất trong khoảng nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài có thể đẩy nhanh các phản ứng hóa học bên trong pin và làm giảm tuổi thọ thiết bị.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất hiện nay là vừa sạc vừa chơi game, xem video hoặc livestream, bởi quá trình sạc vốn đã sinh nhiệt trong khi các tác vụ nặng tiếp tục khiến bộ xử lý nóng lên nhanh hơn.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất hiện nay là vừa sạc vừa chơi game, xem video hoặc livestream, bởi quá trình sạc vốn đã sinh nhiệt trong khi các tác vụ nặng tiếp tục khiến bộ xử lý nóng lên nhanh hơn.
Khi hiện tượng “nóng kép” này kéo dài liên tục, nhiệt độ bên trong smartphone có thể tăng mạnh, khiến pin xuống cấp nhanh hơn bình thường và làm giảm khả năng duy trì hiệu năng của máy theo thời gian.
Khi hiện tượng “nóng kép” này kéo dài liên tục, nhiệt độ bên trong smartphone có thể tăng mạnh, khiến pin xuống cấp nhanh hơn bình thường và làm giảm khả năng duy trì hiệu năng của máy theo thời gian.
Không ít người cũng có thói quen đặt điện thoại lên nệm, chăn hoặc dưới gối khi sạc, vô tình làm cản quá trình tản nhiệt tự nhiên và khiến thiết bị nóng bất thường chỉ sau vài chục phút cắm sạc.
Không ít người cũng có thói quen đặt điện thoại lên nệm, chăn hoặc dưới gối khi sạc, vô tình làm cản quá trình tản nhiệt tự nhiên và khiến thiết bị nóng bất thường chỉ sau vài chục phút cắm sạc.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại ốp lưng quá dày hoặc ốp kim loại trong mùa hè cũng có thể khiến nhiệt khó thoát ra ngoài, đặc biệt khi người dùng kích hoạt sạc nhanh hoặc sử dụng điện thoại liên tục ngoài trời nắng nóng.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại ốp lưng quá dày hoặc ốp kim loại trong mùa hè cũng có thể khiến nhiệt khó thoát ra ngoài, đặc biệt khi người dùng kích hoạt sạc nhanh hoặc sử dụng điện thoại liên tục ngoài trời nắng nóng.
Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sạc điện thoại trong ô tô đỗ ngoài trời hoặc cắm sạc qua đêm trong phòng không có điều hòa là những nguyên nhân khiến pin dễ chai nhanh hơn do thiết bị phải duy trì mức nhiệt cao trong thời gian dài.
Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sạc điện thoại trong ô tô đỗ ngoài trời hoặc cắm sạc qua đêm trong phòng không có điều hòa là những nguyên nhân khiến pin dễ chai nhanh hơn do thiết bị phải duy trì mức nhiệt cao trong thời gian dài.
Để kéo dài tuổi thọ pin smartphone trong mùa hè, người dùng được khuyến nghị hạn chế vừa sạc vừa sử dụng, ưu tiên sạc ở nơi thoáng mát, tháo ốp khi máy quá nóng và duy trì dung lượng pin trong khoảng 20-80% thay vì liên tục sạc đầy 100%.
Để kéo dài tuổi thọ pin smartphone trong mùa hè, người dùng được khuyến nghị hạn chế vừa sạc vừa sử dụng, ưu tiên sạc ở nơi thoáng mát, tháo ốp khi máy quá nóng và duy trì dung lượng pin trong khoảng 20-80% thay vì liên tục sạc đầy 100%.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#pin điện thoại #sạc sai cách #mùa hè #chai pin #hiệu năng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT