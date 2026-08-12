Hơn 3.500 xe Hyundai được giao đến tay khách Việt tháng 7/2026

Tập đoàn Thành Công công bố doanh số bán Hyundai trong tháng 7/2026 với tổng doanh số đạt 3.543 xe. Đáng chú ý, Creta và Tucson tiếp tục dẫn đầu doanh số.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson Hybrid mới.

Cụ thể, trong tháng 7/2026, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 720 xe bán ra. Đứng thứ hai về doanh số là Hyundai Tucson với 663 xe được bán ra trong tháng.

Creta và Tucson tiếp tục dẫn đầu doanh số của Hyundai Việt Nam.

Ở nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai SantaFe đạt 115 xe và Hyundai Palisade ghi nhận 118 xe, tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, Hyundai Stargazer đạt doanh số 255 xe trong tháng 7.

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.225 xe. Tính từ đầu năm, doanh số xe thương mại Hyundai đạt 8.554 xe.

Tháng 7/2026: Hơn 3.500 xe Hyundai được giao đến tay khách Việt.

Trong tháng 7, Hyundai Thành Công Việt Nam đã mang hai mẫu xe Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid tới trưng bày tại sự kiện ở Tràng Tiền Plaza, đánh dấu lần đầu tiên khách hàng Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp dải sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid thế hệ mới.