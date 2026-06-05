[GALLERY] iPhone Ultra sắp có “vũ khí” biến thành máy chơi game

Tin đồn về hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone Ultra màn hình gập đang khiến giới công nghệ kỳ vọng về smartphone chơi game mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ làm việc có trách nhiệm và có nguồn thu nhập cao.
Không chỉ Toyota Alphard, "người anh em song sinh" của mẫu MPV cao cấp này là Vellfire cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp tinh chỉnh cho phiên bản năm 2026.
Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.
Lỗ hổng nghiêm trọng của Meta AI khiến hacker có thể chiếm tài khoản Instagram chỉ bằng vài câu lệnh, ngay cả khi đã bật bảo mật hai lớp.
Ứng dụng Rocket Now của Coupang đang tạo địa chấn tại Nhật Bản khi bán món ăn đúng giá niêm yết, miễn phí giao hàng và không thu phí dịch vụ.
Acer vừa chính thức gia nhập thị trường kính thông minh bằng việc ra mắt hai thiết bị hoàn toàn mới, diện cho hai triết lý thiết kế hoàn toàn trái ngược nhau.
Mang thiết kế xe ga với động cơ 700cc, hộp số côn tay 6 cấp, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition là mẫu xe "lai" độc đáo giữa giữa scooter và sportbike.
Từng là lựa chọn “vàng” của nhiều doanh nghiệp, biển quảng cáo cỡ lớn tại Hà Nội nay trống trơn không ai sử dụng, trơ khung sắt hoặc bạc màu.
Jennifer Phạm có 3 con với doanh nhân Đức Hải cùng con trai Bảo Nam từ hôn nhân trước. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ sức hút trong showbiz.
Với mức giá chỉ 148 triệu, Nano S05 không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe điện mini mà còn bước thẳng vào vùng giá của xe ga Honda SH 350i hay Vespa GTS Super.
Màn hình OLED trên iPhone là một trong những công nghệ hiển thị tốt nhất thế giới, nhưng ít ai biết Samsung mới là đối tác góp công lớn tạo nên tính năng này.
Kia Seltos 2027 vừa ra mắt tại Mỹ và công bố mức giá khởi điểm từ 24.990 USD chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này tăng 1.200 USD so với đời cũ.
Nhiều người dùng iPhone đang lãng phí hàng chục GB bộ nhớ mà không hề hay biết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể lấy lại dung lượng đáng kể.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như đời cũ, Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan được nâng cấp mạnh mẽ về mặt trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất cân nhắc các phương án để sớm có quyết định riêng và tiêu tiền không phải nghĩ nhiều.
Không chỉ tái xuất World Cup 2026 với vai trò bình luận viên cho FOX Sports, Zlatan Ibrahimović còn gây chú ý bởi bộ sưu tập Rolex đắt giá.
Từ danh xưng “hot girl trà sữa”, Jun Vũ từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trưởng thành với nhan sắc ngày càng nổi bật.
Loại sơn gây nhiễu này dường như được thiết kế nhằm đánh lạc hướng các hệ thống ngắm mục tiêu bằng AI, trong bối cảnh UAV ngày càng trở thành mối đe dọa lớn.