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[GALLERY] Ốp lưng quen thuộc có thể khiến điện thoại nhanh hỏng pin

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ốp lưng quen thuộc có thể khiến điện thoại nhanh hỏng pin

Nhiều người dùng smartphone không ngờ rằng chiếc ốp lưng quen thuộc có thể làm máy nóng hơn, hao pin nhanh hơn và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Ốp lưng từ lâu đã trở thành phụ kiện gần như bắt buộc đối với người dùng smartphone nhờ khả năng bảo vệ thiết bị khỏi va đập, trầy xước và tăng tính thẩm mỹ, tuy nhiên ít ai biết rằng một số loại ốp lưng lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ pin của điện thoại theo thời gian.
Ốp lưng từ lâu đã trở thành phụ kiện gần như bắt buộc đối với người dùng smartphone nhờ khả năng bảo vệ thiết bị khỏi va đập, trầy xước và tăng tính thẩm mỹ, tuy nhiên ít ai biết rằng một số loại ốp lưng lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ pin của điện thoại theo thời gian.
Trong quá trình hoạt động, đặc biệt khi chơi game, quay video độ phân giải cao, sử dụng AI hoặc sạc nhanh, bộ vi xử lý cùng viên pin bên trong điện thoại sẽ sinh ra lượng nhiệt lớn và cần được giải phóng thông qua khung máy cũng như mặt lưng trước khi tỏa ra môi trường bên ngoài.
Trong quá trình hoạt động, đặc biệt khi chơi game, quay video độ phân giải cao, sử dụng AI hoặc sạc nhanh, bộ vi xử lý cùng viên pin bên trong điện thoại sẽ sinh ra lượng nhiệt lớn và cần được giải phóng thông qua khung máy cũng như mặt lưng trước khi tỏa ra môi trường bên ngoài.
Khi điện thoại được bao bọc bởi những loại ốp lưng quá dày hoặc sử dụng vật liệu có khả năng cách nhiệt cao, quá trình truyền nhiệt có thể bị cản trở, khiến nhiệt độ bên trong thiết bị tăng nhanh hơn so với trạng thái không sử dụng ốp lưng hoặc dùng các mẫu ốp được thiết kế tối ưu cho việc tản nhiệt.
Khi điện thoại được bao bọc bởi những loại ốp lưng quá dày hoặc sử dụng vật liệu có khả năng cách nhiệt cao, quá trình truyền nhiệt có thể bị cản trở, khiến nhiệt độ bên trong thiết bị tăng nhanh hơn so với trạng thái không sử dụng ốp lưng hoặc dùng các mẫu ốp được thiết kế tối ưu cho việc tản nhiệt.
Theo các chuyên gia công nghệ, nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm tuổi thọ pin lithium-ion, bởi việc liên tục hoạt động trong môi trường nóng có thể khiến các phản ứng hóa học bên trong pin diễn ra nhanh hơn, từ đó làm giảm dung lượng thực tế sau một thời gian sử dụng.
Theo các chuyên gia công nghệ, nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm tuổi thọ pin lithium-ion, bởi việc liên tục hoạt động trong môi trường nóng có thể khiến các phản ứng hóa học bên trong pin diễn ra nhanh hơn, từ đó làm giảm dung lượng thực tế sau một thời gian sử dụng.
Không chỉ ốp lưng, các loại skin dán trực tiếp lên mặt lưng smartphone cũng được cho là có thể tác động đến khả năng tản nhiệt của thiết bị, bởi lớp vật liệu này bám sát bề mặt máy và làm giảm hiệu quả thoát nhiệt ra môi trường xung quanh trong những tình huống xử lý nặng.
Không chỉ ốp lưng, các loại skin dán trực tiếp lên mặt lưng smartphone cũng được cho là có thể tác động đến khả năng tản nhiệt của thiết bị, bởi lớp vật liệu này bám sát bề mặt máy và làm giảm hiệu quả thoát nhiệt ra môi trường xung quanh trong những tình huống xử lý nặng.
Một thử nghiệm của YouTuber công nghệ nổi tiếng Mrwhosetheboss từng cho thấy nhiệt độ của điện thoại có thể tăng cao hơn khi sử dụng một số loại skin so với các mẫu ốp lưng được thiết kế có khe hở hoặc rãnh lưu thông không khí nhằm hỗ trợ làm mát thiết bị hiệu quả hơn.
Một thử nghiệm của YouTuber công nghệ nổi tiếng Mrwhosetheboss từng cho thấy nhiệt độ của điện thoại có thể tăng cao hơn khi sử dụng một số loại skin so với các mẫu ốp lưng được thiết kế có khe hở hoặc rãnh lưu thông không khí nhằm hỗ trợ làm mát thiết bị hiệu quả hơn.
Dù vậy, người dùng cũng không cần quá lo lắng bởi hầu hết smartphone hiện đại đều được trang bị hệ thống quản lý nhiệt thông minh, tự động giảm hiệu năng xử lý, hạ độ sáng màn hình hoặc giới hạn một số tác vụ khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn để bảo vệ linh kiện bên trong.
Dù vậy, người dùng cũng không cần quá lo lắng bởi hầu hết smartphone hiện đại đều được trang bị hệ thống quản lý nhiệt thông minh, tự động giảm hiệu năng xử lý, hạ độ sáng màn hình hoặc giới hạn một số tác vụ khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn để bảo vệ linh kiện bên trong.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên lựa chọn những loại ốp lưng hỗ trợ tản nhiệt tốt, tránh các mẫu quá dày hoặc ôm sát hoàn toàn thân máy, đồng thời cân nhắc tháo ốp khi chơi game thời gian dài, quay video liên tục hoặc sạc nhanh để giúp điện thoại duy trì nhiệt độ ổn định, hoạt động bền bỉ và kéo dài tuổi thọ pin trong nhiều năm sử dụng. (Ảnh: CellphoneS)
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên lựa chọn những loại ốp lưng hỗ trợ tản nhiệt tốt, tránh các mẫu quá dày hoặc ôm sát hoàn toàn thân máy, đồng thời cân nhắc tháo ốp khi chơi game thời gian dài, quay video liên tục hoặc sạc nhanh để giúp điện thoại duy trì nhiệt độ ổn định, hoạt động bền bỉ và kéo dài tuổi thọ pin trong nhiều năm sử dụng. (Ảnh: CellphoneS)
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Thiên Trang (TH)
#ốp lưng #tuổi thọ pin #tản nhiệt #smartphone #bảo vệ thiết bị #pin lithium-ion

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