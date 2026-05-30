Lenovo trở lại với smartphone gaming Legion Y70

Legion Y70 (2026) đánh dấu màn trở lại của Lenovo trên thị trường smartphone sau thời gian dài kể từ khi Legion Y90 ra mắt vào năm 2022.

Tuệ Minh

Đúng như thông báo trước đó, Lenovo mới đây đã chính thức ra mắt một chiếc gaming phone mới của hãng, có tên gọi là Legion Y70 (2026).

Sản phẩm này không chỉ gây ấn tượng với hiệu suất mạnh mẽ mà còn sở hữu thời lượng pin dài, tập trung tối đa vào trải nghiệm chơi game.

Lenovo Legion Y70 (2026) ra mắt với cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Legion Y70 (2026) được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp RAM LPDDR5X 12GB hoặc 16GB với tốc độ lên tới 9600Mbps, cùng bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng tối đa 1TB.

Hệ thống tản nhiệt cũng được Lenovo đầu tư nghiêm túc với buồng hơi kích thước 5,500mm², được hãng tuyên bố có thể giúp giảm nhiệt độ CPU tới 7 độ C.

Với cấu hình trên, mình không ngạc nhiên khi Legion Y70 (2026) có thể chơi tốt mọi tựa game di động nặng nhất hiện nay mà hầu như không xuất hiện tình trạng lag, giật.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình OLED 6.8 inch, tần số quét 144Hz, hỗ trợ Dolby Vision và độ sáng tối đa được công bố lên tới 7,000 nits.

Về khả năng nhiếp ảnh, Lenovo Legion Y70 (2026) được trang bị hệ thống camera kép ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50MP và góc siêu rộng 8MP có khả năng chụp macro ở khoảng cách 2.5cm. Ở mặt trước, điện thoại có camera selfie 32MP.

Legion Y70 (2026) sẽ mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời cho người dùng.
Legion Y70 (2026) hiện đã cho đặt trước với giá khởi điểm từ 3,099 CNY (khoảng 11.97 triệu đồng), cùng các tùy chọn màu Trắng Băng và Đen Carbon.

Nhìn chung, cá nhân mình thấy màn tái xuất này khá thú vị vì Lenovo đang quay lại đúng lúc thị trường gaming phone cần thêm sự cạnh tranh.

Nếu mức giá giữ được sự hấp dẫn và trải nghiệm thực tế đúng như thông số, Legion Y70 (2026) hoàn toàn có thể trở thành cái tên đáng gờm trong phân khúc gaming phone năm nay.

Trở lại sau 4 năm vắng bóng, Lenovo tung smartphone gaming cấu hình khủng.

[INFOGRAPHIC] Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11 không quá “hào nhoáng”, nhưng lại là mẫu laptop tập trung mạnh vào trải nghiệm thực tế, độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.