Đằng sau việc Mỹ dọa áp thuế 100% với hàng nhập khẩu từ châu Âu

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số do các công ty Mỹ cung cấp.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 26/6 dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào áp thuế dịch vụ kỹ thuật số với các công ty Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng đặc biệt nhấn mạnh tới các quốc gia châu Âu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nhắm vào những quốc gia châu Âu mà ông cho rằng đang thảo luận về việc sớm triển khai loại thuế này đối với các công ty Mỹ. Tổng thống Mỹ nhiều lần sử dụng thuế quan như một biện pháp ngăn chặn các loại thuế này, nhưng nhiều quốc gia đang tìm kiếm nguồn thu khi nền kinh tế của họ ngày càng vận hành trong lĩnh vực số.

“Xin hãy coi tuyên bố này là đại diện cho việc bất kỳ quốc gia nào áp dụng loại thuế như vậy sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế quan 100% đối với tất cả hàng hóa gửi đến Mỹ”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump bổ sung rằng loại thuế mới này sẽ thay thế bất kỳ thỏa thuận thương mại nào đã được đàm phán trước đó. Ông cho biết "hình phạt" này sẽ áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào tiến hành loại thuế dịch vụ kỹ thuật số, nhưng ông đặc biệt nhấn mạnh các quốc gia châu Âu trong bài đăng của mình.

Động thái này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu lớn hơn, có thể làm tăng giá cả và cản trở tăng trưởng kinh tế, thậm chí có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại quy mô lớn nếu Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 thành viên buộc phải đáp trả.

“Các biện pháp đơn phương nhằm vào những chính sách hợp pháp như vậy là không hợp lý. Nếu điều đó xảy ra, EU sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết liệt để bảo vệ quyền lợi và quyền tự chủ về quy định của mình”, ông Olof Gill, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, cho biết hôm 26/6.

Ông Gill cho biết, việc đánh thuế các công ty công nghệ là “không phân biệt đối xử” và được áp dụng đồng đều cho “tất cả công ty lớn, bất kể xuất xứ”.

Tổng thống Trump nhiều lần phản đối các nỗ lực của nước ngoài nhằm đánh thuế hoặc kiểm soát các tập đoàn công nghệ Mỹ. Năm ngoái, ông đe dọa áp thuế mới đối với bất kỳ quốc gia nào thực hiện điều này. Một bài đăng từ tháng 8/2025 cho rằng các loại thuế và quy định về dịch vụ kỹ thuật số “đều nhằm gây tổn hại hoặc phân biệt đối xử với công nghệ Mỹ”.

Lời đe dọa này được đưa ra trước thời hạn ngày 4/7 mà ông Trump đặt ra cho EU và Mỹ bắt đầu thực hiện thỏa thuận thuế quan, giới hạn mức thuế đối với hầu hết hàng xuất khẩu của EU ở mức 15%.

Liên minh châu Âu vào tháng 5 đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Mỹ, giới hạn hầu hết các mức thuế đối với hàng xuất khẩu của EU ở mức 15%. Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận trong nội bộ EU, sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tạm thời đạt được thỏa thuận này với Mỹ vào năm ngoái.

Tuy nhiên, thuế dịch vụ kỹ thuật số không nằm trong thỏa thuận và vẫn là điểm vướng mắc giữa Mỹ và khối châu Âu.

Chính phủ Mỹ trước đây đã tiến hành các cuộc điều tra về thuế dịch vụ kỹ thuật số theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông Trump sẽ thực hiện lời đe dọa này như thế nào và liệu ông có áp dụng thuế quan rộng rãi hay chỉ nhắm vào một số quốc gia nhất định ban đầu.

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