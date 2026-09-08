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[GALLERY] Emoura Phạm khoe sắc vóc trước thềm Miss Grand International 2026

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Emoura Phạm khoe sắc vóc trước thềm Miss Grand International 2026

Emoura Phạm biến hóa từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Thu Cúc (Ảnh: FB Emoura Phạm)
Trước thềm Miss Grand International 2026, Emoura Phạm ngày càng chăm chút hình ảnh. Cô theo đuổi phong cách trưởng thành, quyến rũ, nổi bật với vóc dáng thon thả và vòng eo nhỏ.
Trước thềm Miss Grand International 2026, Emoura Phạm ngày càng chăm chút hình ảnh. Cô theo đuổi phong cách trưởng thành, quyến rũ, nổi bật với vóc dáng thon thả và vòng eo nhỏ.
Trong những bộ ảnh gần đây, người đẹp mạnh dạn theo đuổi phong cách gợi cảm. Vóc dáng cân đối, mái tóc dài cùng lối trang điểm sắc nét giúp cô thêm cuốn hút.
Trong những bộ ảnh gần đây, người đẹp mạnh dạn theo đuổi phong cách gợi cảm. Vóc dáng cân đối, mái tóc dài cùng lối trang điểm sắc nét giúp cô thêm cuốn hút.
Ở một sự kiện, Emoura Phạm thể hiện vẻ nữ tính, dịu dàng với tóc búi gọn và lối trang điểm nhẹ. Cách tạo hình này làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt của cô.
Ở một sự kiện, Emoura Phạm thể hiện vẻ nữ tính, dịu dàng với tóc búi gọn và lối trang điểm nhẹ. Cách tạo hình này làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt của cô.
Trên sàn diễn, Emoura Phạm mang vẻ sắc sảo, sang trọng. Chiều cao cùng thân hình thanh mảnh là lợi thế giúp cô nổi bật khi trình diễn những mẫu váy dạ hội.
Trên sàn diễn, Emoura Phạm mang vẻ sắc sảo, sang trọng. Chiều cao cùng thân hình thanh mảnh là lợi thế giúp cô nổi bật khi trình diễn những mẫu váy dạ hội.
Emoura Phạm thường xuyên góp mặt tại các chương trình thời trang. Việc liên tục sải bước trên sàn diễn giúp cô tích lũy kinh nghiệm, rèn cách tạo dáng, biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu.
Emoura Phạm thường xuyên góp mặt tại các chương trình thời trang. Việc liên tục sải bước trên sàn diễn giúp cô tích lũy kinh nghiệm, rèn cách tạo dáng, biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu.
Khi làm người mẫu trình diễn váy cưới, Emoura Phạm chuyển sang hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Nụ cười tươi cùng cách trang điểm tự nhiên mang đến cho cô vẻ mềm mại hơn.
Khi làm người mẫu trình diễn váy cưới, Emoura Phạm chuyển sang hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Nụ cười tươi cùng cách trang điểm tự nhiên mang đến cho cô vẻ mềm mại hơn.
Qua mỗi lần xuất hiện, Emoura Phạm linh hoạt thay đổi hình ảnh. Cô có thể dịu dàng, nữ tính nhưng cũng dễ dàng chuyển sang vẻ gợi cảm, trưởng thành tùy theo từng sự kiện.
Qua mỗi lần xuất hiện, Emoura Phạm linh hoạt thay đổi hình ảnh. Cô có thể dịu dàng, nữ tính nhưng cũng dễ dàng chuyển sang vẻ gợi cảm, trưởng thành tùy theo từng sự kiện.
Sau khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm tiếp tục duy trì các hoạt động thời trang, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình diễn cho chặng đường tiếp theo.
Sau khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm tiếp tục duy trì các hoạt động thời trang, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình diễn cho chặng đường tiếp theo.
Theo Đời Sống Pháp Luật, cuộc thi Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10.
Theo Đời Sống Pháp Luật, cuộc thi Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10.
Xem video: "Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026". Nguồn Vietnamnet.
Thu Cúc (Ảnh: FB Emoura Phạm)
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