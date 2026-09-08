[GALLERY] Emoura Phạm khoe sắc vóc trước thềm Miss Grand International 2026

Emoura Phạm biến hóa từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.
Phát hiện xe bốc cháy, tài xế lập tức đưa phương tiện vào lề và hô hoán hành khách thoát ra ngoài, nhưng vụ việc vẫn khiến một người tử vong.
Audi A2 e-tron 2027 là mẫu xe hiệu quả nhất từ trước đến nay của thương hiệu 4 vòng tròn và được kỳ vọng sẽ bán chạy hơn thế hệ cũ nhờ phong cách SUV điện.
Suzuki Baleno 2027 đã chính thức ra mắt. Ở lần nâng cấp thứ 3 này, xe có thiết kế sang trọng hơn và việc bổ sung gói ADAS đa tính năng trên các bản cao cấp.
Mazda CX-5 thế hệ thứ ba sẽ ra mắt tại Malaysia vào 8/10/2026. Xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước.
Ngay khi có mặt hiện trường vụ cháy khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM, cảnh sát đã tiếp cận, nhanh chóng giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài.
Mới đây, chiếc iCaur V27 mang biển số Lào đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu xe chạy động cơ điện mở rộng quãng đường (EREV) sắp phân phối chính hãng.
Nissan Navara Pro PHEV đang tiến gần hơn tới kế hoạch mở bán tại Đông Nam Á khi mẫu bán tải hybrid sạc ngoài vừa hoàn tất thủ tục chứng nhận tại một thị trường.
Hà Nội công bố kế hoạch chỉnh trang khu vực Hồ Gươm, mở rộng không gian công cộng và tái cấu trúc các công trình lịch sử, văn hóa quanh hồ.
Porsche GT3 Bergsport tôn vinh những con đường quanh co hiểm trở ở dãy Alps với màu sắc và chi tiết được thiết kế riêng với các cung đường núi ngoằn ngoèo.
Toyota Camry 2027 tiếp tục được duy trì hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản, trong khi giá bán tại Mỹ chỉ tăng nhẹ. Khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD.
Thủ tướng Lê Minh Hưng àm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế.
Land Rover Defender Wolf Series II ra đời nhằm giành hợp đồng mới của Bộ Quốc phòng Anh và hướng tới việc thay thế Defender Wolf nguyên bản.
So với "người anh em" Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, mẫu siêu xe về Việt Nam Lamborghini Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng.
TP HCM dự kiến đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng cải tạo khu Ao Song Tân và sông Ông Lớn (phường Tân Thuận), giải tỏa hơn 1.600 hộ dân.
Mẫu xe điện siêu sang Rolls-Royce Spectre Series II sẽ bán ra tại Việt Nam với cả bản tiêu chuẩn và Black Badge với mức giá từ 18,888 tỷ đồng.
Larte Design vừa ra mắt bộ body kit bằng sợi carbon nguyên khối dành cho Lamborghini Urus SE. Đáng chú ý, bản độ này được chính phủ Đức công nhận hợp pháp.
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Opal Suchata cùng nhiều mỹ nhân xuất hiện trên thảm xanh chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026.
Mẫu SUV mới của BYD có 8 phiên bản, đi kèm cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm điện, giá từ 229.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 892 triệu đồng).
Kỷ niệm một thập kỷ với hơn 2 triệu xe bán ra trên toàn cầu, Toyota C-HR GR Sport 2027 được nâng cấp với sơn nhám, mâm 20 inch và công nghệ khung gầm mới.
Dù đã bán bộ sưu tập xế hộp để chuyển sang sưu tầm nghệ thuật, tay đua Lewis Hamilton vẫn không thể cưỡng lại việc sở hữu chiếc siêu xe Ferrari mơ ước của mình.