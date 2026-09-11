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[GALLERY] Siêu mẫu Minh Triệu gây sốt với vòng eo số 11 ở tuổi U40

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Siêu mẫu Minh Triệu gây sốt với vòng eo số 11 ở tuổi U40

Ở tuổi 38, siêu mẫu Minh Triệu vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc, vòng eo số 11 cùng thần thái cuốn hút.

Ngọc Mai
Siêu mẫu Minh Triệu tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với hình thể săn chắc, đường cong cân đối và vòng eo số 11 ấn tượng. Vẻ ngoài khỏe khoắn cùng thần thái tự tin giúp người đẹp nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Siêu mẫu Minh Triệu tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với hình thể săn chắc, đường cong cân đối và vòng eo số 11 ấn tượng. Vẻ ngoài khỏe khoắn cùng thần thái tự tin giúp người đẹp nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Minh Triệu sở hữu chiều cao khoảng 1m78 cùng gương mặt góc cạnh đậm chất thời trang. Đặc biệt, đôi chân dài khoảng 1,2 m được xem là một trong những lợi thế giúp cô nổi bật trên sàn diễn và trong các bộ ảnh thời trang. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Minh Triệu sở hữu chiều cao khoảng 1m78 cùng gương mặt góc cạnh đậm chất thời trang. Đặc biệt, đôi chân dài khoảng 1,2 m được xem là một trong những lợi thế giúp cô nổi bật trên sàn diễn và trong các bộ ảnh thời trang. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Để duy trì vóc dáng săn chắc, Minh Triệu nhiều lần chia sẻ về việc chăm chỉ tập luyện thể thao, đặc biệt là gym. Bên cạnh đó, cô chú trọng chế độ ăn uống khoa học nhằm giữ cơ thể khỏe mạnh thay vì chạy theo hình mẫu quá gầy. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Để duy trì vóc dáng săn chắc, Minh Triệu nhiều lần chia sẻ về việc chăm chỉ tập luyện thể thao, đặc biệt là gym. Bên cạnh đó, cô chú trọng chế độ ăn uống khoa học nhằm giữ cơ thể khỏe mạnh thay vì chạy theo hình mẫu quá gầy. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Minh Triệu lựa chọn hình mẫu vóc dáng săn chắc, cân đối và tràn đầy năng lượng. Chính quan điểm này giúp cô duy trì đường cong tự nhiên, cơ thể khỏe mạnh và diện mạo trẻ trung dù đã bước sang tuổi 38. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Minh Triệu lựa chọn hình mẫu vóc dáng săn chắc, cân đối và tràn đầy năng lượng. Chính quan điểm này giúp cô duy trì đường cong tự nhiên, cơ thể khỏe mạnh và diện mạo trẻ trung dù đã bước sang tuổi 38. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc diện trang phục gợi cảm. Cô yêu thích các thiết kế như váy ôm, đầm cắt xẻ, áo croptop, bodysuit hay bikini để khoe lợi thế hình thể. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc diện trang phục gợi cảm. Cô yêu thích các thiết kế như váy ôm, đầm cắt xẻ, áo croptop, bodysuit hay bikini để khoe lợi thế hình thể. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Không chỉ sở hữu vóc dáng nổi bật, Minh Triệu còn được đánh giá cao bởi gu thời trang hiện đại và đậm dấu ấn cá nhân. Từ đời thường đến thảm đỏ, cô thường ưu tiên những bộ trang phục tối giản nhưng vẫn tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Không chỉ sở hữu vóc dáng nổi bật, Minh Triệu còn được đánh giá cao bởi gu thời trang hiện đại và đậm dấu ấn cá nhân. Từ đời thường đến thảm đỏ, cô thường ưu tiên những bộ trang phục tối giản nhưng vẫn tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Sinh năm 1988, Minh Triệu bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008. Từ đây, cô từng bước khẳng định vị trí trong làng thời trang Việt với hình ảnh một chân dài cá tính. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Sinh năm 1988, Minh Triệu bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008. Từ đây, cô từng bước khẳng định vị trí trong làng thời trang Việt với hình ảnh một chân dài cá tính. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Trong sự nghiệp, Minh Triệu từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang lớn và thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Vòng eo 56 và Tìm chồng cho mẹ, qua đó mở rộng hoạt động nghệ thuật của mình. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Trong sự nghiệp, Minh Triệu từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang lớn và thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Vòng eo 56 và Tìm chồng cho mẹ, qua đó mở rộng hoạt động nghệ thuật của mình. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Ở tuổi U40, Minh Triệu vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc thời trang, du lịch hay đời thường của cô thu hút sự quan tâm nhờ hình ảnh sang trọng, tự tin và tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Ở tuổi U40, Minh Triệu vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc thời trang, du lịch hay đời thường của cô thu hút sự quan tâm nhờ hình ảnh sang trọng, tự tin và tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Minh Triệu vẫn duy trì sức hút riêng nhờ vóc dáng nổi bật, phong thái chuyên nghiệp và gu thẩm mỹ ổn định. Vòng eo số 11 cùng hình thể săn chắc ở tuổi 38 tiếp tục trở thành điểm nhấn khiến cô nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Minh Triệu vẫn duy trì sức hút riêng nhờ vóc dáng nổi bật, phong thái chuyên nghiệp và gu thẩm mỹ ổn định. Vòng eo số 11 cùng hình thể săn chắc ở tuổi 38 tiếp tục trở thành điểm nhấn khiến cô nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Siêu mẫu Minh Triệu tự tin catwalk. Clip: FB Pham Dinh Minh Trieu
Ngọc Mai
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