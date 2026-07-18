[e-Magazine] Hồng Ngọc: ‘Có lúc tôi không còn là cả thế giới của các con’

Từng ghi dấu ấn với những ca khúc như "Mắt nai cha cha cha", "Vùng trời bình yên", Hồng Ngọc là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000. Sau khi sang Mỹ định cư từ năm 2006, nữ ca sĩ vẫn đều đặn đi hát, đồng thời cùng ông xã Thomas Tâm Nguyễn - người bạn đời cũng là "ông bầu" đồng hành với chị trong công việc - vun vén tổ ấm.

Hiện vợ chồng Hồng Ngọc có ba người con là Chấn Hưng, Hồng Ân và Chấn Hào. Dù bận rộn với lịch diễn, nữ ca sĩ cho biết gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Hồng Ngọc trải lòng về khoảnh khắc nhận ra các con dần có thế giới riêng, quan điểm nếu con nối nghiệp nghệ thuật và bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân hơn 20 năm.

- Chị từng chia sẻ chỉ vài năm nữa các con sẽ có thế giới riêng. Gần đây, có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra điều đó rõ ràng nhất và thấy mình cần trân trọng hơn từng khoảng thời gian được đồng hành cùng các con?

Thật ra, điều đó đến rất tự nhiên. Trước đây, mỗi mùa hè các con chỉ mong bố mẹ đưa đi biển, đi du lịch. Nhưng vài năm gần đây, con trai lớn đã có kế hoạch riêng với bạn bè, con gái bận tập thể thao, còn cậu út cũng bắt đầu có những sở thích của riêng mình. Vì thế, mọi kế hoạch của gia đình cũng phải thay đổi theo các con.

Có lúc tôi chợt nhận ra mình không còn là "cả thế giới" của các con nữa, mà chỉ là một phần rất quan trọng trong thế giới đang lớn lên của các con. Cảm giác đó vừa vui, vừa có chút chạnh lòng.

Chính vì vậy, tôi luôn nhắc mình phải trân trọng từng bữa cơm gia đình, từng chuyến đi hay những buổi ngồi trò chuyện với các con. Thời gian cha mẹ được đồng hành với con cái thật sự rất ngắn. Đừng bao giờ nghĩ "để mai cũng được", bởi chỉ vài năm nữa thôi, các con sẽ có cuộc sống, bạn bè và công việc riêng. Điều còn lại trong ký ức của các con sẽ là những khoảnh khắc bố mẹ thật sự hiện diện bên cạnh mình.

- Ba con đang ở những độ tuổi rất khác nhau. Các bé có bộc lộ năng khiếu nghệ thuật hoặc những nét tính cách, tố chất nào khiến chị nhìn thấy hình ảnh của mình hay anh Thomas trong đó? Hiện tại, ai là người khiến chị bất ngờ nhất?

Ba con của tôi có ba tính cách hoàn toàn khác nhau.

Con trai lớn Chấn Hưng rất điềm đạm, sống tình cảm và có trách nhiệm. Cháu giống anh Tâm ở sự giản dị và luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân.

Con gái Hồng Ân thì năng động, mạnh mẽ, thích thử thách và rất có tinh thần thể thao. Bé khá giống tôi ở sự quyết tâm, làm gì cũng muốn làm đến nơi đến chốn.

Còn Chấn Hào lại hài hước, hoạt bát và rất biết quan tâm. Có những hành động rất nhỏ của con khiến tôi bất ngờ vì sự tinh tế ở một đứa trẻ còn nhỏ.

Nếu nói ai khiến tôi bất ngờ nhất thì có lẽ là Chấn Hưng. Càng trưởng thành, tôi càng thấy con sống rất tử tế, biết yêu thương gia đình và không chạy theo những giá trị vật chất. Có những đôi giày đã cũ nhưng con vẫn mang vì còn sử dụng được. Với tôi, sự giản dị ấy đáng quý hơn bất kỳ món đồ đắt tiền nào, bởi chính điều đó cũng khiến các em noi theo.

- Là người đã trải qua nhiều thăng trầm trong nghệ thuật, nếu một ngày các con quyết định nối nghiệp bố mẹ, chị sẽ sẵn sàng ủng hộ hay sẽ khuyên các con cân nhắc thật kỹ?

Nếu các con thật sự yêu nghệ thuật và có đủ đam mê, tôi sẽ không ngăn cản.

Nhưng tôi cũng sẽ là người nói với các con nhiều nhất về những khó khăn của nghề. Nghệ thuật rất đẹp nhưng cũng rất khắc nghiệt. Có hào quang, có tiếng vỗ tay, nhưng phía sau là rất nhiều áp lực, sự đánh đổi và cả những lúc cô đơn.

Tôi luôn nói với các con rằng nghề nào cũng đáng trân trọng nếu mình làm bằng tất cả sự tử tế và trách nhiệm. Điều quan trọng không phải là trở thành ca sĩ hay nghệ sĩ, mà là trở thành một người có ích cho xã hội.

Nếu một ngày các con chọn nghệ thuật, tôi sẽ luôn đứng phía sau để ủng hộ. Nhưng đó phải là lựa chọn xuất phát từ đam mê thật sự, chứ không phải vì bố mẹ từng làm nghề này.

- Trên hành trình làm mẹ, có giá trị sống nào chị luôn mong ba con học được từ bố mẹ? Ngược lại, có trải nghiệm hay biến cố nào trong cuộc đời mình mà chị hy vọng các con sẽ không bao giờ phải đối mặt?

Điều lớn nhất tôi mong các con học được là sự tử tế, lòng biết ơn và tinh thần sống có trách nhiệm.

Tôi luôn nói với các con rằng thành công không được đo bằng việc mình có bao nhiêu tiền hay nổi tiếng đến đâu, mà bằng cách mình đối xử với người khác như thế nào.

Còn điều tôi không bao giờ muốn các con phải trải qua là những biến cố quá lớn trong cuộc đời. Bản thân tôi từng trải qua không ít thử thách, có những giai đoạn tưởng chừng không thể đứng dậy được. Nhưng cũng chính những biến cố ấy đã giúp tôi biết trân trọng cuộc sống hơn.

Là một người mẹ, tôi không thể đi thay các con trên hành trình của mình. Tôi chỉ mong khi các con gặp khó khăn, các con luôn nhớ rằng phía sau vẫn còn có gia đình - nơi luôn dang rộng vòng tay để yêu thương và đón các con trở về.

- Hơn 20 năm đồng hành cùng anh Thomas Tâm Nguyễn, cách chị nhìn về một cuộc hôn nhân bền vững hôm nay có gì khác so với những ngày đầu? Theo chị, giữa tình yêu, sự thấu hiểu, lòng tin và sự trưởng thành, điều gì là nền tảng quan trọng nhất để hai người luôn chọn ở lại bên nhau?

Hơn 20 năm đồng hành cùng anh Tâm, tôi nhận ra một cuộc hôn nhân bền vững không phải vì hai người chưa từng có bất đồng, mà vì cả hai luôn chọn ở lại sau mỗi lần khác biệt.

Ngày còn trẻ, tôi nghĩ tình yêu là điều quan trọng nhất. Nhưng theo thời gian, tôi hiểu rằng tình yêu cũng thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống. Điều giữ một cuộc hôn nhân đi được đường dài chính là sự thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành.

Có những lúc một người sẽ mạnh mẽ hơn để nâng người kia dậy. Cũng có lúc mình phải học cách nhường một bước, lắng nghe nhiều hơn thay vì cố thắng trong một cuộc tranh luận.

Tôi luôn biết ơn anh Tâm vì suốt hơn 20 năm qua, anh chưa bao giờ cố thay đổi con người tôi. Anh luôn âm thầm đứng phía sau, là chỗ dựa của gia đình và là người giúp tôi yên tâm theo đuổi đam mê.

Tôi nghĩ một cuộc hôn nhân đẹp không phải là không có sóng gió, mà là sau tất cả, hai người vẫn nhìn về cùng một hướng, vẫn xem gia đình là điều quan trọng nhất và vẫn nắm tay nhau đi tiếp trên chặng đường phía trước.