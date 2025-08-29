Hà Nội

Ca sĩ Hồng Ngọc khoe chồng giỏi nấu ăn

Giải trí

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh ông bầu Thomas Tâm Nguyễn vào bếp nấu ăn.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, ông bầu Thomas Tâm Nguyễn vào bếp nấu món ngon cho ca sĩ Hồng Ngọc. “May mắn là đi xa với anh này thì xác định là đi cả một đời mới đủ”, Hồng Ngọc hạnh phúc chia sẻ về chồng. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Không ít lần Hồng Ngọc dành lời có cánh cho Thomas Tâm Nguyễn. Nữ ca sĩ từng cho biết, chồng cô là người đàn ông bình dị nhưng vĩ đại nhất trong tim và trong mắt vợ con. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc cảm ơn chồng vì anh luôn là điểm tựa vững vàng, là người gánh vác bao nhiêu nhọc nhằn mà chẳng bao giờ than thở. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
20 mùa Valentine qua, vợ chồng Hồng Ngọc đã bên nhau. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Nữ ca sĩ chỉ mong chồng luôn mạnh khỏe, để mãi là “siêu anh hùng” âm thầm của mẹ con cô. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc tâm sự, với cô, gia đình không phải là một phần trong cuộc sống mà là cả cuộc sống của cô. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
“Gia đình là nơi mình có thể yếu đuối mà không bị phán xét, là chốn để trở về, dù có đi xa đến đâu. Gia đình là tiếng cười của con, là ánh mắt của chồng, là vòng tay của người yêu thương mình những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là cả thế giới đối với tôi”, Hồng Ngọc trải lòng. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Con trai đầu lòng của Hồng Ngọc năm nay 19 tuổi, tên Chấn Hưng. Hồng Ngọc cho biết, Chấn Hưng hiền lành, điềm đạm và ấm áp. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Con gái thứ hai của Hồng Ngọc tên Hồng Ân, năm nay 13 tuổi. Hồng Ngọc cho biết, con gái năng động như một cơn gió, lúc nào cũng thích cười thật to, nhưng cũng dễ khóc vì một câu nói vu vơ. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc chia sẻ, cô thương con gái vì con đang tập bước vào thế giới nhiều màu mà cô biết có lúc rực rỡ, có lúc chông chênh. Nữ ca sĩ buồn cười vì con gái vẫn hay “giận hờn vô cớ” và vẫn cần mẹ dỗ như ngày nào. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
Tuổi 47, Hồng Ngọc vẫn miệt mài ca hát. Ảnh: FB Hồng Ngọc.
