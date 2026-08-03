Cuộc sống của vợ chồng NSND Việt Anh - Chân Chân

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng bà xã Chân Chân. Cả hai diện trang phục đồng điệu, rạng rỡ bên nhau. Bộ ảnh được thực hiện trong một studio. NSND Việt Anh diện bộ suit trắng, phom dáng vừa vặn. Ông kết hợp với áo sơ mi màu nổi bật bên trong, đội mũ beret họa tiết caro và đi giày thể thao trắng.

Trong khi đó, vợ kém tuổi của nghệ sĩ chọn bộ suit nữ màu trắng ton-sur-ton. Chân Chân phối áo hai dây màu đen chất liệu mỏng nhẹ, cổ V gợi cảm. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tạo kiểu tóc đơn giản. "Tháng 8 vui tươi", NSND Việt Anh chia sẻ kèm bức ảnh.

Dưới bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ.

Trước đó, NSND Việt Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã. Cặp đôi xuất hiện trong các bữa ăn thân mật cùng bạn bè, người thân, cùng đi dạo, gặp gỡ đồng nghiệp và đồng hành trong nhiều hoạt động thường ngày. Ngoài công việc, nam diễn viên cũng tập luyện thể thao, chơi bộ môn pickleball.

NSND Việt Anh và Chân Chân từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 36 tuổi. Sau thời gian hẹn hò, nam nghệ sĩ xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn. Hai người vướng tin hẹn hò từ 2024. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn. Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm.

Sau khi kết hôn, NSND Việt Anh và bà xã chuyển về căn hộ ở Bình Chánh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, vợ chồng NSND Việt Anh còn có công việc là bán đồ ăn online. Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh được nhận xét cởi mở, vui vẻ hơn. Nam nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn có một cuộc sống bình yên, không đặt nặng ồn ào dư luận.