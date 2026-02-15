Ca sĩ Hồng Ngọc khéo cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp ở tuổi U50

Trên sân khấu, Hồng Ngọc rực rỡ, lộng lẫy, hát hết mình như thể không còn ngày mai. Bên gia đình, cô cảm thấy bình yên, cho rằng nhà mới là nơi cô thuộc về.