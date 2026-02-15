Hà Nội

Ca sĩ Hồng Ngọc khéo cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp ở tuổi U50

Giải trí

Ca sĩ Hồng Ngọc khéo cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp ở tuổi U50

Trên sân khấu, Hồng Ngọc rực rỡ, lộng lẫy, hát hết mình như thể không còn ngày mai. Bên gia đình, cô cảm thấy bình yên, cho rằng nhà mới là nơi cô thuộc về.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hồng Ngọc)
Ca sĩ Hồng Ngọc sinh năm 1978, có chất giọng khàn đặc trưng, phong cách biểu diễn trẻ trung, năng động. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8x, 9x qua nhiều bản hit như Mắt Nai Cha Cha Cha, Vùng trời bình yên.
Hồng Ngọc sang Mỹ định cư. Ở xứ cờ hoa, cô vẫn miệt mài ca hát.
Hồng Ngọc chia sẻ, trên sân khấu cô là ca sĩ dưới ánh đèn đủ màu sắc, nhạc nổi lên, cả khán phòng dõi theo. “Tôi rực rỡ, lộng lẫy, hát hết mình như thể không còn ngày mai. Người ta thấy một Hồng Ngọc mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và quyến rũ”, cô viết.
Hồng Ngọc gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến khán giả, những người đã đi cùng cô qua nhiều năm tháng, nhiều đoạn đường rất dài trong cuộc đời làm nghề. “Những tràng pháo tay, những tin nhắn động viên, những cái ôm ngoài sân khấu… tất cả là nguồn sức mạnh giúp tôi đứng vững mỗi khi mệt mỏi, để tin rằng tiếng hát của mình vẫn còn được ai đó đón nhận và thương yêu. Cảm ơn vì đã không quên tôi. Cảm ơn vì đã thương tôi theo cách bình yên và đầy tử tế. Tự đáy lòng mình, tôi trân trọng tất cả”, cô cho biết.
Hậu phương vững chắc của Hồng Ngọc là ông bầu Thomas Tâm Nguyễn. Hồng Ngọc khẳng định, nếu không có chồng sẽ không có Hồng Ngọc như hôm nay.
“Biết ơn cuộc đời này đã đưa em tới âm nhạc… và đưa em đến với anh. Mỗi lần bước xuống sân khấu, điều đầu tiên em muốn làm vẫn là kể cho anh nghe.. Hôm nay em hát bài gì khiến em xúc động, khán giả đã vỗ tay thế nào. Và trong lòng em tự nhủ: “Nếu không có anh đứng phía sau, chắc em không còn là chính mình như bây giờ”, cô dành lời ngọt ngào cho chồng.
Hồng Ngọc cho rằng âm nhạc chỉ là nơi cô thở, còn nhà mới là nơi cô thuộc về. “Khán giả có thể làm em rung động bằng nghệ thuật nhưng chỉ có anh làm em thấy bình yên”, nữ ca sĩ trải lòng.
Nhìn Thomas Tâm Nguyễn lo lắng cho gia đình quá nhiều, ngày càng già đi, Hồng Ngọc xúc động.
Nữ ca sĩ quyết định sẽ không biểu diễn dịp lễ Tết để ở bên gia đình.
“Ngày này năm sau, tôi biết mình sẽ ở nhà, không cần tỏa sáng trước hàng nghìn người, không đếm ngược giữa đám đông, chỉ cần quây quần bên 4 cha con là hạnh phúc nhất rồi. Và rồi sau tất cả những chuyến đi, tôi hiểu ra một điều rất đơn giản. Nơi mình cần nhất chính là nơi có các con và anh đang chờ mình về và luôn cần mình nhất”, Hồng Ngọc viết.
