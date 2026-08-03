Thạc sĩ 9X biến cây hoàng đàn tuyết thành cơ hội khởi nghiệp

Anh Hoàng Ngọc Vũ (sinh năm 1993, xã Đình Lập, Lạng Sơn) tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015. Theo Giáo dục Thời đại, anh tiếp tục học thạc sĩ Quản lý đất đai và hoàn thành chương trình vào năm 2018.

Theo Dân Việt, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh Vũ thi đỗ công chức và làm việc tại bộ phận địa chính cấp xã ở Lạng Sơn. Dù có công việc ổn định, niềm đam mê với nông nghiệp vẫn luôn âm ỉ trong anh.

Sau thời gian cân nhắc, anh quyết định rời công việc nhà nước, cùng bạn bè thành lập công ty đo đạc và dành toàn bộ tâm sức cho hành trình khởi nghiệp với vườn ươm cây giống.

“Tôi xác định rất rõ, mình có nền tảng kiến thức, lại có điểm tựa tri thức là các thầy cô, chuyên gia trong ngành. Vì thế, những việc người khác ngại làm, khó làm lại chính là lợi thế cạnh tranh của tôi”, anh Vũ chia sẻ.

Anh Hoàng Ngọc Vũ bên khu vườn ươm hoàng đàn tuyết. Ảnh: Giáo dục Thời đại.

Theo Tiền Phong, anh Vũ lựa chọn hoàng đàn tuyết vì đây là loài cây bản địa của Lạng Sơn. “Nhận thấy loài cây quý này đang bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên, tôi mong muốn góp phần nhỏ vào việc bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa. Đặc biệt, chính cái khó tính của loài cây này càng thôi thúc tôi chinh phục”, anh Vũ chia sẻ.

Theo anh Vũ, việc lựa chọn hoàng đàn tuyết còn nhằm chứng minh thanh niên vùng cao được đào tạo bài bản hoàn toàn có thể lựa chọn con đường nông nghiệp hiện đại.

Để xây dựng quy trình ươm giống, anh Vũ vận dụng kiến thức đã học về khoa học đất, thổ nhưỡng và sinh lý cây trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, anh tham vấn kỹ thuật từ các giảng viên và bạn bè thời đại học để rút ngắn thời gian thử nghiệm.

Anh Hoàng Ngọc Vũ kiểm tra cây hoàng đàn tuyết. Ảnh: Dân Việt.

Theo kinh nghiệm của anh, quả hoàng đàn tuyết phải đủ già, hạt có màu nâu cánh gián mới đạt yêu cầu. Quả cần từ 18-24 tháng trên cây mới đủ độ già để lấy hạt. Nếu sử dụng hạt non, tỷ lệ nảy mầm bằng không.

Hạt được ngâm nước từ 6-10 giờ, sau đó ủ từ 7-10 ngày. Khi hạt nứt nanh, nhú rễ, người trồng sẽ đưa vào khay hoặc bầu để cây tiếp tục nảy mầm.

“Giai đoạn cây mới nảy mầm rất nhạy cảm, cần được chăm sóc trong nhà lưới, kiểm soát tốt ánh sáng và độ ẩm. Về giá thể, cây hoàng đàn tuyết rất phù hợp với phân hữu cơ, không nên sử dụng phân hóa học. Việc trộn nhiều phân hữu cơ vào đất giúp cây phát triển ổn định, khỏe và bền hơn”, anh Vũ chia sẻ.

Đầu năm 2023, anh ươm thành công 2.000 cây hoàng đàn tuyết. Thời điểm đó, những vườn ươm đạt quy mô từ 1.000 cây trở lên được xem là rất hiếm vì loài cây này có tỷ lệ nảy mầm thấp và yêu cầu kỹ thuật cao.

Khó khăn lớn nhất khi khởi nghiệp là vốn. Theo anh Vũ, để giải quyết bài toán này, anh lựa chọn đầu tư trọng điểm thay vì dàn trải, đồng thời lấy lợi nhuận để tái đầu tư.

“Ban đầu, tôi chỉ đầu tư khoảng 15 triệu đồng, sau khi mua được hạt giống có tỷ lệ nảy mầm cao, tôi bán một phần cây giống trước để thu hồi vốn, rồi tiếp tục dùng chính nguồn tiền đó quay vòng tái đầu tư. Tôi đã làm theo cách lấy ngắn nuôi dài, lấy lợi nhuận để sinh lợi. Trong khoảng 3 năm, tôi từng bước giải quyết được bài toán vốn”, anh Vũ chia sẻ.

Đến tháng 12/2025, vườn ươm đã được mở rộng lên khoảng 5.000 m², trong đó có 1.000 m² nhà lưới hiện đại với hệ thống tưới phun sương tự động. Vườn duy trì gần 30.000 cây giống đủ các lứa tuổi.

Với giá trị thị trường tại thời điểm đó, tổng giá trị vườn cây được ước tính đạt từ 5-8 tỷ đồng. Tuy nhiên, với anh Vũ, giá trị lớn nhất là gần 30.000 cây hoàng đàn tuyết đang sinh trưởng khỏe mạnh, góp phần bảo tồn nguồn gen quý.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, anh thường xuyên chia sẻ kỹ thuật, hướng dẫn cách phân biệt hạt giống thật - giả trên mạng xã hội. Thay vì giữ bí quyết, anh sẵn sàng hỗ trợ bạn bè và thanh niên trong vùng cùng phát triển mô hình.

“Mục tiêu của tôi không chỉ là hiệu quả kinh tế, mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng cùng bảo tồn và phát triển cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn một cách bền vững”, anh Vũ chia sẻ.

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