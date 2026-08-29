[e-Magazine] Cao Thanh Huyền: ‘Tôi muốn thử vai khiến khán giả vừa ghét vừa thương’

Cao Thanh Huyền từng xuất hiện với vai cameo trong “Bus: Chuyến xe một chiều”, trước khi đảm nhận vai Huyền trong “Song hỷ lâm nguy”. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, cô kể về những điều phải học khi bước vào phim trường, trải nghiệm làm việc cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm và định hướng theo đuổi diễn xuất.

- Chị từng làm MC trước khi chuyển sang sáng tạo nội dung và tham gia phim ảnh. Điều gì khiến chị ngày càng nghiêm túc hơn với diễn xuất?

- Càng bước vào diễn xuất, tôi càng nhận ra mình còn nhiều điều phải học và đó cũng là lý do tôi muốn theo đuổi công việc này nghiêm túc hơn.

Trước đây, tôi khá tự tin khi đứng trước máy quay vì đã quen xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, khi bắt đầu diễn xuất, tôi nhận ra hai công việc rất khác nhau. Khi sáng tạo nội dung, tôi được là chính mình và chủ động cách xuất hiện. Còn diễn xuất đòi hỏi tôi bước ra khỏi bản thân để sống với câu chuyện, cảm xúc của một nhân vật khác.

Tôi dần thích quá trình tìm hiểu nhân vật, từ lý do họ hành động, tổn thương cho đến những điều khiến họ lựa chọn im lặng thay vì nói ra. Có những điều ngoài đời tôi chưa từng trải qua, nhưng qua mỗi nhân vật, tôi lại hiểu thêm về những câu chuyện khác.

Càng làm, tôi càng thấy diễn xuất là một chặng đường dài và mình cần nghiêm túc nếu muốn đi xa. Tôi không muốn đây chỉ là một trải nghiệm mới trong sự nghiệp. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi thấy Cao Thanh Huyền trong một bộ phim, khán giả sẽ không còn nghĩ “một cô gái làm TikTok đi đóng phim” mà nhìn nhận tôi với tư cách một diễn viên.

- Việc quen với máy quay và xây dựng nội dung trên TikTok mang lại cho chị những lợi thế gì khi đóng phim? Khi bước vào phim trường chuyên nghiệp, điều gì chị phải học lại hoặc thay đổi nhiều nhất?

- Lợi thế lớn nhất có lẽ là tôi không còn quá áp lực khi đứng trước máy quay. Nhiều năm làm nội dung giúp tôi có cảm nhận nhất định về góc máy, ánh sáng, nhịp điệu của cảnh quay và vị trí của mình trong khung hình.

Tuy nhiên, khi bước vào phim trường chuyên nghiệp, điều tôi phải học nhiều nhất là sự tiết chế. Làm nội dung thường cần năng lượng, biểu cảm rõ và điểm nhấn để thu hút người xem. Diễn xuất lại khác. Có những cảnh chỉ cần một ánh mắt, nhịp thở hay khoảng im lặng cũng đủ truyền tải cảm xúc.

Trước đây, tôi từng nghĩ đứng trước máy quay thì phải làm sao để máy quay nhìn thấy mình. Sau này, tôi hiểu điều quan trọng hơn là khiến khán giả tin vào nhân vật thay vì chú ý đến việc mình đang diễn.

Tôi vẫn đang học cách lắng nghe bạn diễn, cảm nhận cảm xúc thay vì cố thể hiện nó, tin tưởng đạo diễn và chấp nhận rằng điều mình cho là hay chưa chắc đã phù hợp với câu chuyện.

- Từ vai cameo trong Bus: Chuyến xe một chiều” đến vai Huyền trong Song hỷ lâm nguy, hai trải nghiệm này đã thay đổi cách chị nhìn nhận về nghề diễn như thế nào?

- Bus: Chuyến xe một chiều giống như cánh cửa đầu tiên đưa tôi đến với diễn xuất. Đến “Song hỷ lâm nguy”, tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn và hiểu rằng phía sau vài phút xuất hiện trên màn ảnh là rất nhiều thời gian, công sức và sự tập trung của cả ê-kíp.

Trước đây, tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có cơ hội đóng phim đã là một niềm vui. Sau những trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra được xuất hiện trong một bộ phim là may mắn, nhưng để làm nghề nghiêm túc còn đòi hỏi nhiều hơn thế.

Có những cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. Diễn viên không chỉ thuộc thoại mà còn phải hiểu nhân vật, bối cảnh, bạn diễn và duy trì cảm xúc qua từng lần quay.

Có lẽ thay đổi lớn nhất là tôi không còn xem diễn xuất đơn thuần là một cơ hội để thử sức. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc theo đuổi công việc này lâu dài.

- Nhìn lại Song hỷ lâm nguy sau một khoảng thời gian, điều gì từ vai Huyền hoặc quá trình làm việc cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm vẫn còn giá trị với chị đến hiện tại?

- Điều tôi nhớ không chỉ là vai Huyền mà còn là cảm giác của một người mới khi được làm việc cùng những diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm.

Tôi may mắn có cơ hội làm việc với cô Lê Thiện, anh Dustin Nguyễn, chị Đinh Y Nhung, anh Hoàng Phi. Mỗi người có một cách làm nghề riêng, nhưng điểm chung tôi cảm nhận được là sự nghiêm túc. Qua cách mọi người chuẩn bị và làm việc, tôi nhận ra dù đã có nhiều năm trong nghề, họ vẫn rất kỹ lưỡng với từng cảnh quay.

Điều đó khiến tôi hiểu rằng càng làm nghề lâu, người diễn viên càng trân trọng từng cảnh quay và nhân vật.

Vai Huyền cũng giúp tôi nhận ra một nhân vật nhìn bên ngoài có thể khá đơn giản nhưng bên trong lại có nhiều lớp cảm xúc. Từ đó, tôi tập cho mình thói quen không vội phán xét nhân vật mà cố gắng tìm hiểu vì sao họ suy nghĩ và hành động như vậy.

- Sau những trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh, chị nhận ra điểm mạnh và hạn chế nào của bản thân khi đứng trước máy quay? Chị đang làm gì để cải thiện những hạn chế đó?

- Điểm mạnh của tôi là sự tự nhiên và khả năng kết nối với máy quay. Sau một thời gian dài làm nội dung, việc đứng trước ống kính không còn tạo cho tôi quá nhiều áp lực. Nhưng chính kinh nghiệm đó đôi khi cũng trở thành hạn chế. Tôi từng quen với phản xạ của một người sáng tạo nội dung: nhanh, rõ và nhiều năng lượng, trong khi diễn xuất có lúc cần chậm lại và dành chỗ cho những khoảng lặng.

Vì vậy, tôi đang tập lắng nghe nhân vật và bạn diễn nhiều hơn, hiểu cảm xúc trước khi thể hiện thay vì cố cho người xem thấy mình đang diễn.

Tôi cũng muốn học diễn xuất bài bản hơn, từ kỹ thuật, đài từ, hình thể đến cách xây dựng tâm lý nhân vật. Tôi không ngại bắt đầu lại từ những điều cơ bản vì đã xác định muốn đi lâu dài thì việc học là cần thiết.

- Chị từng chia sẻ mong muốn hóa thân vào những nhân vật có nội tâm phức tạp, thậm chí là vai phản diện. Ở thời điểm hiện tại, dạng nhân vật nào khiến chị muốn thử sức nhất và điều gì ở dạng vai đó hấp dẫn chị?

- Tôi muốn thử sức với một nhân vật có vẻ ngoài bình thường nhưng bên trong tồn tại nhiều mâu thuẫn. Tôi thích những nhân vật mà khán giả không thể ngay lập tức kết luận họ là người tốt hay xấu.

Dạng vai tôi vẫn rất muốn thử là phản diện. Điều khiến tôi tò mò không phải việc nhân vật có thể “ác” đến đâu mà là nguyên nhân khiến một người trở thành như vậy.

Theo tôi, một nhân vật phản diện thú vị không chỉ làm những điều xấu. Họ cần có động cơ, có lý do để tin vào lựa chọn của mình hoặc một quá khứ đủ để người xem phần nào hiểu được những hành động ở hiện tại.

Tôi muốn thử một vai khiến khán giả vừa ghét vừa thương. Nếu bộ phim kết thúc mà người xem vẫn còn suy nghĩ về nhân vật ấy, với tôi đó sẽ là một vai diễn đáng giá.

- Hiện tại, chị vẫn song song sáng tạo nội dung và theo đuổi diễn xuất. Diễn xuất đang giữ vị trí như thế nào trong những lựa chọn nghề nghiệp của chị?

- Sáng tạo nội dung là công việc tôi bắt đầu trước và cũng mang đến cho tôi nhiều cơ hội tiếp cận khán giả. Còn diễn xuất đang dần trở thành một phần quan trọng trong con đường tôi muốn theo đuổi lâu dài.

Hiện tại, tôi không nghĩ mình phải chọn một và từ bỏ một. Tôi muốn hai công việc có thể bổ trợ cho nhau. Sáng tạo nội dung giúp tôi gần và hiểu khán giả hơn, còn diễn xuất giúp tôi thử thách bản thân qua những nhân vật và câu chuyện khác nhau.

Nếu hỏi công việc nào tôi muốn thử thách bản thân nhiều hơn trong những năm tới, câu trả lời chắc chắn là diễn xuất. Tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều cần khám phá ở lĩnh vực này.

- Ở chặng đường tiếp theo, điều gì chị muốn chứng minh với khán giả về Cao Thanh Huyền khi đứng trước máy quay với tư cách một diễn viên?

Tôi không đặt mục tiêu phải chứng minh mình có thể diễn tất cả dạng vai. Điều tôi muốn khán giả nhìn thấy trước tiên là sự nghiêm túc của Hynee Cao Thanh Huyền với diễn xuất.

Tôi hiểu mình xuất phát từ công việc sáng tạo nội dung và khi bước sang điện ảnh có thể sẽ gặp những định kiến nhất định. Tôi cũng biết bản thân còn nhiều điều phải học. Vì vậy, thay vì cố chứng minh bằng lời nói, tôi muốn khán giả nhìn thấy sự thay đổi qua từng vai diễn.

Có thể hiện tại tôi chưa phải một diễn viên giỏi, nhưng tôi hy vọng sau vài năm, khi nhìn lại, mọi người sẽ nhận ra tôi đã tiến bộ và trưởng thành như thế nào.

Tôi muốn được thử những vai khó hơn, đặt mình vào những hoàn cảnh chưa từng trải qua. Tôi cũng mong gặp những nhân vật buộc mình phải nghiên cứu kỹ và đào sâu cảm xúc.

Sau cùng, tôi không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình với danh xưng người nổi tiếng hay nhà sáng tạo nội dung. Tôi mong khi tên Hynee Cao Thanh Huyền xuất hiện trong một bộ phim, khán giả sẽ thấy tôi thực sự nghiêm túc và tiến bộ qua từng vai diễn.