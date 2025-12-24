Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện gần 700kg trứng non, nầm lợn trôi nổi sắp tuồn vào quán ăn ở Bắc Ninh

T. thu mua gần 700kg trứng non và nầm lợn trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn ở Bắc Ninh kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Khánh Hoài

Ngày 24/12, theo thông tin từ Công an xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản Tiên Phong tổ chức tiêu hủy gần 700kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã Tiên Du phát hiện cơ sở kinh doanh của anh N.S.T (SN 1990, trú tại xã Tiên Du) đang cất giữ số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

cats-390.jpg
Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số thực phẩm.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định gần 700kg trứng non và nầm lợn tại cơ sở không có căn cứ chứng minh nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập. Tại cơ quan chức năng, N.S.T thừa nhận thu mua số thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 triệu đồng với N.S.T, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Phụ huynh tá hỏa phát hiện trứng cút bốc mùi trong bếp ăn trường học ở Hà Nội.

#700kg trứng non nầm lợn trôi nổi #quán ăn ở Bắc Ninh #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, bì lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi ở Ninh Bình

Tại cửa hàng, đoàn kiểm tra phát hiện có 2040 kg mỡ, bì lợn không có nguồn gốc xuất, xứ rõ ràng đã bốc mùi ôi thiu, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại hộ kinh doanh của Phan Thanh Tùng, sinh năm 1983 ở thôn 3, phường Trung Sơn, có địa chỉ cửa hàng tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình do Phan Thanh Tùng làm chủ.

5.jpg
Hơn 2 tấn mỡ, bì lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, xử lý hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Sơn La

H.Đ.L khai nhận số hàng hóa trên được mua về để bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ngày 21/12, tại tổ 5, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe ô tô chở hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

600336595-122219713700275654-2473595694419828327-n.jpg
Hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện hơn 94 tấn quần áo không rõ nguồn gốc ở Hải Phòng

Qua kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nhàn làm chủ, lực lượng chức năng rà soát, kiểm đếm toàn bộ 2 kho chứa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Ngày 11/12, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện hơn 94 tấn quần áo đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại hai kho hàng của một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kiến An.

1-6280.jpg
Kho hàng chứa hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới