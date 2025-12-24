Phát hiện gần 700kg trứng non, nầm lợn trôi nổi sắp tuồn vào quán ăn ở Bắc Ninh

T. thu mua gần 700kg trứng non và nầm lợn trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn ở Bắc Ninh kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngày 24/12, theo thông tin từ Công an xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản Tiên Phong tổ chức tiêu hủy gần 700kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã Tiên Du phát hiện cơ sở kinh doanh của anh N.S.T (SN 1990, trú tại xã Tiên Du) đang cất giữ số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số thực phẩm.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định gần 700kg trứng non và nầm lợn tại cơ sở không có căn cứ chứng minh nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập. Tại cơ quan chức năng, N.S.T thừa nhận thu mua số thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 triệu đồng với N.S.T, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

