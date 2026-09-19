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Du lịch y tế trở thành “nam châm” hút khách đến Hàn Quốc

Không chỉ với công nghệ và làm đẹp, Hàn Quốc đang xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế kết nối bệnh viện, lưu trú và tham quan để thu hút khách quốc tế.

Trường Hân t/h

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, chi tiêu của khách nước ngoài cho dịch vụ y tế và các sản phẩm liên quan tại Hàn Quốc trong tháng 7/2026 tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng thứ năm liên tiếp mức chi tiêu của du khách nước ngoài cho lĩnh vực này vượt ngưỡng cao.

Trong đó, da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ vẫn là những dịch vụ được khách quốc tế quan tâm nhiều. Khách đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan có xu hướng lựa chọn các dịch vụ da liễu, làm đẹp; trong khi một số thị trường như Kazakhstan, Canada và Mông Cổ có nhu cầu điều trị các bệnh lý nghiêm trọng.

Seoul hiện chiếm phần lớn lượng chi tiêu y tế của khách nước ngoài tại Hàn Quốc. Lợi thế của thành phố không chỉ nằm ở năng lực y tế mà còn ở hệ sinh thái phục vụ bệnh nhân quốc tế, từ sân bay, bệnh viện, nơi lưu trú đến phiên dịch và các hoạt động du lịch.

Theo K-health, Seoul đang mở rộng mạng lưới các đơn vị tham gia du lịch y tế, tăng cường dịch vụ đón, tiễn sân bay, kết nối phiên dịch viên y tế và vận hành trung tâm hỗ trợ du khách. Thành phố cũng triển khai các chương trình lựa chọn cơ sở lưu trú thân thiện với khách đến điều trị.

Hàn Quốc đồng thời đẩy mạnh quảng bá du lịch y tế tại các thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam, thông qua hội thảo tư vấn sức khỏe, hội chợ và các chương trình giới thiệu dịch vụ y tế.

Một xu hướng mới được ngành du lịch y tế Hàn Quốc kỳ vọng là sự kết hợp giữa y tế, AI và chăm sóc chống lão hóa. AI đang được ứng dụng để phân tích dữ liệu sức khỏe, hỗ trợ chẩn đoán, mô phỏng kết quả và giúp bác sĩ tư vấn phù hợp hơn với nhu cầu của từng bệnh nhân.

Thay vì chỉ điều trị một bệnh lý, khách quốc tế có thể kết hợp nhiều dịch vụ như khám sức khỏe, nha khoa, nhãn khoa, da liễu và chăm sóc thẩm mỹ trong cùng một hành trình. Các cơ sở tại Gangnam, Seoul cũng ngày càng chú trọng quy trình phục vụ khép kín và đội ngũ phiên dịch đa ngôn ngữ.

Để hỗ trợ dòng khách này, Hàn Quốc áp dụng các loại thị thực dành riêng cho mục đích điều trị y tế. Với những du khách chỉ có nhu cầu chăm sóc da, làm đẹp ít xâm lấn, kiểm tra sức khỏe hoặc kết hợp nghỉ dưỡng, việc sử dụng visa du lịch thông thường cũng có thể đáp ứng nhu cầu.

#du lịch y tế #Hàn Quốc #visa y tế #dịch vụ khám chữa bệnh #Seoul #hợp tác quốc tế

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