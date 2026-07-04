Đồng Tháp: Công ty Thái Bảo được chỉ định gói xây lắp hơn 800 triệu đồng

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo vừa được chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp hơn 800 triệu đồng tại Đồng Tháp với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,72%.

Gói thầu tiết kiệm khoảng 3,72% so với dự toán

Ngày 29/6/2026, ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp), ký Quyết định số 69/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Xây lắp thuộc dự án Đường vào Miễu bà ấp Giồng Đình.

Theo quyết định, gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo.

Trước đó, tại Quyết định số 65/QĐ-PKT ngày 26/6/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 836.560.060 đồng. Sau quá trình chỉ định thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo được lựa chọn với giá 805.466.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 31.094.060 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,72%.

Nguồn MSC

Theo hồ sơ được công bố, gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đường vào Miễu bà ấp Giồng Đình là công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực hiện theo quy định hiện hành đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện theo Luật Đấu thầu.

Đối với các gói thầu đầu tư công quy mô nhỏ, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau khi lựa chọn nhà thầu là một trong những chỉ số thường được cơ quan quản lý, giới chuyên môn và dư luận quan tâm khi đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Nhà thầu có nhiều gói trúng tại Đồng Tháp

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo (mã số thuế 1200472883) được thành lập năm 2007, có trụ sở tại ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Cường.

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và nhiều năm tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Tháp. Đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 74 gói thầu, trong đó trúng 56 gói và trượt 18 gói, tương đương tỷ lệ trúng thầu khoảng 75,7%.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 175.155.158.155 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập đạt 154.918.296.155 đồng, chiếm phần lớn tổng giá trị trúng thầu; phần còn lại là các gói thầu thực hiện theo hình thức liên danh.

Đồng Tháp tiếp tục là địa bàn hoạt động chủ lực của doanh nghiệp khi ghi nhận 52 gói thầu được thực hiện tại địa phương, phản ánh phạm vi hoạt động tập trung chủ yếu trên địa bàn tỉnh.

Riêng tại Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông, theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo đã tham gia 2 gói thầu và đều được lựa chọn, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.896.365.000 đồng. Giá trúng thầu bình quân đạt khoảng 96,29% so với giá các gói thầu được phê duyệt.

Cần bảo đảm hiệu quả và tính minh bạch

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho biết, chỉ định thầu rút gọn là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu được Luật Đấu thầu cho phép áp dụng đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình phục vụ dân sinh và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo chuyên gia, mặc dù không tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng quá trình chỉ định thầu vẫn phải bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Ông Lê Hân cho rằng, đối với các gói thầu áp dụng chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư cần thực hiện việc thương thảo giá trên cơ sở định mức, đơn giá, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật của công trình nhằm bảo đảm lựa chọn được phương án có hiệu quả kinh tế, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các dữ liệu liên quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng tạo điều kiện để cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân và người dân theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vốn đầu tư công.

Theo ông Lê Hân, Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định cụ thể các trường hợp, hạn mức áp dụng chỉ định thầu cũng như trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và các bên liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Chuyên gia nhận định, việc phân tích các gói thầu có mức tiết kiệm thấp dựa trên dữ liệu công khai là hoạt động giám sát xã hội bình thường, góp phần thúc đẩy tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, việc tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và công khai thông tin sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như niềm tin của người dân đối với hoạt động đấu thầu.