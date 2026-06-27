Đồng Tháp phê duyệt Công ty TK Đồng Tháp thi công chợ Tân Hồng

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng mới đây đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-TTCUDVC.KQLCNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 - Thi công Cải tạo, sửa chữa, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa đường nội bộ chợ Tân Hồng. Đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án này là Công ty TNHH xây dựng TK Đồng Tháp, một doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 1314, đường Hồ Chí Minh, Ấp 4, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn MSC

Gói thầu này được triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị trúng thầu được công bố là 1.856.039.000 đồng, so với giá gói thầu được duyệt ban đầu là 1.953.725.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt khoảng 5%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được ấn định trong vòng 20 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

Xét về quy trình phê duyệt, dự án được triển khai dựa trên các cơ sở pháp lý và văn bản phê duyệt hiện hành của địa phương. Cụ thể, ngày 18/06/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng đã có Quyết định số 25/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định nguồn vốn thực hiện trích từ nguồn vốn Sự nghiệp Chỉnh trang đô thị năm 2026.

Việc chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp này giúp rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu xuống còn 10 ngày, nhằm mục tiêu sớm hoàn thành việc cải tạo đường nội bộ khu vực chợ, phục vụ kịp thời nhu cầu giao thương và đi lại của người dân tại địa bàn xã Tân Hồng.

Tìm hiểu lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty TNHH xây dựng TK Đồng Tháp qua hệ thống dữ liệu công khai từ Mạng đấu thầu quốc gia, thông tin về năng lực và cơ cấu gói thầu của doanh nghiệp này ghi nhận nhiều chi tiết cụ thể. Được thành lập từ ngày 28/04/2021 do bà Võ Thị Thúy Kiều làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, tính đến giữa năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 28 gói thầu và tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kết quả tổng kết ghi nhận nhà thầu này đã trúng 19 gói và trượt 9 gói.

Phân tích sâu hơn vào cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp, tổng giá trị trúng thầu tính đến thời điểm hiện tại ghi nhận mức 6.538.729.000 đồng với vai trò độc lập. Trong đó, có tổng cộng 5.442.855.000 đồng đến từ các gói chỉ định thầu hoặc các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không thuộc diện đăng tải thông tin thông báo mời thầu công khai trên hệ thống. Đây là đặc điểm phân bố dữ liệu luỹ kế của doanh nghiệp xây lắp quy mô nhỏ khi tiếp cận các nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Số liệu từ các quyết định phê duyệt cho thấy, Công ty TNHH xây dựng TK Đồng Tháp từng tham gia và thực hiện thành công các gói thầu tại một số chủ đầu tư tuyến cơ sở cấp xã, phường. Cụ thể, tại UBND xã Tân Thuận Đông, đơn vị này tham gia và trúng 6/6 gói thầu với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, tiêu biểu là các gói thầu xây dựng công trình Cống Mương Kinh, cải tạo sửa chữa hệ thống cống nội đồng hay dặm vá các tuyến đường nông thôn trên địa bàn. Tại UBND Phường 2, doanh nghiệp ghi nhận trúng 4/4 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ và tại UBND xã Tân Thuận Tây trúng 2/2 gói thầu.

Ở một khía cạnh khác, khi tham gia các sân chơi có tính chất đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh với quy mô lớn hơn, nhà thầu này cũng ghi nhận các kết quả trượt thầu. Thống kê cho thấy, Công ty TNHH xây dựng TK Đồng Tháp trượt toàn bộ 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang làm bên mời thầu, và trượt gói thầu xây lắp trường học tại Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (cũ). Sự phân tách này phản ánh rõ nét định hướng năng lực của nhà thầu, chủ yếu tập trung vào các gói thầu xây lắp vừa và nhỏ được thực hiện theo quy trình rút gọn ở cấp cơ sở.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, hình thức chỉ định thầu rút gọn là một công cụ quản lý linh hoạt được quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình có quy mô nhỏ nằm trong hạn mức quy định hoặc mang tính chất cấp bách. Quy trình này tối giản hóa các bước thẩm định hồ sơ giúp chủ đầu tư sớm có nhà thầu triển khai dự án.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả tối đa của dòng vốn ngân sách, các cơ quan quản lý nhà nước luôn tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát chặt chẽ nhằm tránh hiện tượng chia nhỏ dự án thành các gói thầu quy mô nhỏ để áp dụng hình thức chỉ định thầu, bảo đảm tôn trọng bản chất cạnh tranh, công bằng và minh bạch của hoạt động đầu tư công. Quy định hướng dẫn hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã nêu rất rõ các nội dung này để các bên mời thầu tuân thủ.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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