Đồng Nai: Mở thầu gói thi công Trạm bơm Long Thành trị giá 6,07 tỷ đồng

Công ty Cấp nước Đồng Nai vừa hoàn thành mở thầu gói xây lắp Trạm bơm Long Thành trị giá 6,07 tỷ đồng với sự tham gia của một nhà thầu duy nhất.

Ngày 07/09/2026, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, đơn vị thuộc Tổng công ty Sonadezi, đã tổ chức mở thầu qua mạng Gói thầu số 5 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nhà điều hành và Trạm bơm tăng áp Long Thành.

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2600431140, số hiệu IB2600431140-00, được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 375/QĐ-CN ngày 05/08/2026, với giá gói thầu 6,071 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện gói thầu gồm vốn tự có của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và vốn vay thương mại. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-CN ngày 18/08/2026.

Gói thầu xây lắp chính của dự án Nhà điều hành và Trạm bơm tăng áp Long Thành

Theo hồ sơ được cung cấp, dự án Nhà điều hành và Trạm bơm tăng áp Long Thành có tổng giá trị kế hoạch lựa chọn nhà thầu khoảng 6,316 tỷ đồng.

Trong đó, Gói thầu số 5 là gói thầu xây lắp chính, có giá 6,071 tỷ đồng. Gói thầu số 6 là tư vấn giám sát với giá 179,43 triệu đồng và Gói thầu số 7 là kiểm toán với giá 66,29 triệu đồng. Hai gói thầu số 6 và số 7 được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Công trình thuộc cấp III, được triển khai trên khu đất có diện tích 1.423,5 m² tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Quy mô xây dựng gồm Nhà điều hành 2 tầng, diện tích sàn 324,8 m²; Nhà bảo vệ diện tích 9 m²; Trạm Clo và bơm tăng áp diện tích 180 m². Ngoài ra, gói thầu còn bao gồm các hạng mục cổng, tường rào, sân đường nội bộ, kè đá, cây xanh và cải tạo tường rào hiện hữu.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Theo Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng thầu là 09h00 ngày 07/09/2026. Có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiến An Tường, mã định danh vn3603455877.

Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu sau giảm giá 5,767 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu 303.553.807 đồng, tương ứng mức giảm 5%.

Giá trị bảo đảm dự thầu là 91 triệu đồng, có hiệu lực 210 ngày. Thời gian thực hiện đề xuất là 120 ngày, phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng được nêu trong hồ sơ mời thầu.

Tại thời điểm mở thầu, hệ thống ghi nhận không có kiến nghị liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là thông tin được ghi nhận tại thời điểm đóng thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được phê duyệt tại thời điểm mở thầu, do đó hồ sơ dự thầu vẫn phải trải qua các bước đánh giá theo quy định trước khi có kết quả chính thức.

Kiến An Tường từng thực hiện nhiều gói thầu tại Đồng Nai

Theo thông tin đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiến An Tường được thành lập ngày 07/04/2017, có trụ sở tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Tôn Tường là người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu được cung cấp cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 20 gói thầu trên địa bàn và trúng cả 20 gói, với tổng giá trị lũy kế khoảng 8,841 tỷ đồng.

Trong số này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiến An Tường từng thực hiện 5 gói thầu cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, với tổng giá trị khoảng 3,35 tỷ đồng; đồng thời tham gia 5 gói thầu tại Tổng công ty Sonadezi.

Các thông tin về lịch sử tham dự, kết quả lựa chọn nhà thầu và giá trị trúng thầu nêu trên là dữ liệu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo thông tin được cung cấp.

Chuyên gia lưu ý khâu đánh giá hồ sơ dự thầu

Trao đổi về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 5, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, việc một gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không đồng nghĩa với việc quy trình lựa chọn nhà thầu phải dừng lại.

Theo luật sư, căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bên mời thầu có thể mở thầu và tiếp tục thực hiện các bước đánh giá E-HSDT theo quy định. Quá trình đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cần được thực hiện theo các quy định hiện hành, trong đó có Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Ở góc độ nghiệp vụ, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng mức giá dự thầu sau giảm giá 5.767.519.379 đồng thấp hơn giá gói thầu hơn 303,5 triệu đồng, tương ứng mức tiết kiệm 5%.

Theo chuyên gia, trong bước tiếp theo, tổ chuyên gia cần đánh giá đầy đủ các nội dung của E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó có năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và giải pháp kỹ thuật, qua đó làm cơ sở xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện công trình trong thời gian 120 ngày.

Hiện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đang thực hiện các bước đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiến An Tường. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được quyết định sau khi hoàn tất quá trình đánh giá theo quy định.