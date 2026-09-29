Tìm ra gene làm suy kiệt tế bào T, mở hướng mới điều trị ung thư

Gene ZMYND8 đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy tế bào T CD8+ vào trạng thái suy kiệt khi phải chiến đấu lâu dài với ung thư hoặc nhiễm virus mạn tính.

Tế bào T CD8+ là một trong những vũ khí quan trọng nhất của hệ miễn dịch. Chúng có thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hoặc tế bào nhiễm virus.

Nhưng khi phải tiếp xúc quá lâu với tín hiệu từ khối u hoặc virus mạn tính, các tế bào này có thể rơi vào trạng thái gọi là kiệt sức. Khi đó, chúng vẫn tồn tại nhưng khả năng tấn công suy giảm.

Nghiên cứu mới của St. Jude Children's Research Hospital, công bố trên Nature, xác định gene ZMYND8 là một trong những bộ điều khiển quan trọng của quá trình này.

Nhóm tác giả nghiên cứu tại Viện St. Jude.

Các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật CRISPR đơn bào để lần lượt kiểm tra nhiều gene liên quan đến điều hòa hoạt động của tế bào.

ZMYND8 nổi bật vì khi bị loại bỏ, tế bào T CD8+ duy trì trạng thái hoạt động hiệu quả hơn.

Bản thiết kế cho việc tạo ra tế bào T có khả năng tiêu diệt ung thư.

Thông thường, ZMYND8 hoạt động như một “phanh” đối với một số gene. Trong tình trạng kích thích kháng nguyên kéo dài, protein này góp phần làm giảm hoạt động của thụ thể IL-2.

IL-2 là một tín hiệu quan trọng giúp tế bào T tăng trưởng, tồn tại và duy trì chức năng.

Theo nhóm nghiên cứu, ZMYND8 kết nối tình trạng kích thích kéo dài với sự suy giảm tín hiệu IL-2, từ đó thúc đẩy tế bào T chuyển sang trạng thái kiệt sức.

Các nhà khoa học thử nghiệm việc loại bỏ ZMYND8 trong tế bào T ở mô hình nhiễm virus mạn tính và ung thư hắc tố.

Khi thiếu gene này, tế bào T kiểm soát tình trạng nhiễm virus và khối u tốt hơn so với nhóm đối chứng.

Nhưng kết quả đáng chú ý hơn xuất hiện khi kết hợp với các phương pháp miễn dịch hiện có.

Phát hiện gene làm suy kiệt tế bào T đưa đến hướng điều trị ung thư bằng cách vô hiệu hóa nó.

Các nhà nghiên cứu kết hợp việc loại bỏ ZMYND8 với thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch hoặc IL-2. Cả hai cách phối hợp đều làm tăng số lượng tế bào T còn chức năng, giảm tỷ lệ tế bào T kiệt sức và cải thiện khả năng sống sót của chuột.

Hongbo Chi, trưởng khoa Miễn dịch học của St. Jude và tác giả liên hệ, cho rằng đây có thể là một mục tiêu mới để tìm cách vượt qua tình trạng kiệt sức của tế bào T.

Tuy nhiên, các kết quả hiện tại chủ yếu đến từ thí nghiệm tế bào và mô hình động vật. Việc xóa hoặc ức chế một gene quan trọng trong tế bào miễn dịch của người có thể tạo ra những tác động phức tạp ngoài mong muốn.

Nhóm nghiên cứu vì vậy đang xem ZMYND8 như một mục tiêu tiềm năng để phát triển chiến lược mới, thay vì cho rằng chỉ cần “tắt gene” là có thể chữa ung thư.

Điểm quan trọng nhất của nghiên cứu là các nhà khoa học đã xác định được một mắt xích giữa việc tế bào T liên tục nhận tín hiệu từ khối u hoặc virus và việc hệ thống IL-2 bị giảm hoạt động.

Nếu có thể kiểm soát mắt xích này một cách an toàn, các phương pháp miễn dịch hiện nay có thể được kết hợp với một chiến lược mới nhằm duy trì sức chiến đấu của tế bào T lâu hơn.