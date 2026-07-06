Đồng Nai: Kịch tính cuộc đua giá tại gói thầu xây lắp mạng lưới cấp nước

Gói thầu số 3 thuộc dự án đấu nối mạng lưới cấp nước tại Đồng Nai ghi nhận kịch bản mở thầu gay cấn khi hai nhà thầu đưa ra mức giá dự thầu chênh lệch cực lớn.

Gói thầu số 3 thuộc dự án đấu nối mạng lưới cấp nước tại Đồng Nai vừa hoàn thành mở thầu, ghi nhận mức chào giá cách biệt rất lớn giữa hai nhà thầu tham gia.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố biên bản mở thầu Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án "Đấu nối tuyến ống D1200 Thiện Tân vào ống D1000 Nhơn Trạch". Dự án do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện tại Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai. Gói thầu có giá 12.384.052.418 đồng, sử dụng nguồn vốn tự có của công ty và vốn vay thương mại.

Tranh biện kỹ thuật trước giờ đóng thầu

Theo tìm hiểu, trước thời điểm đóng thầu, phân đoạn kỹ thuật của gói thầu này đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT từ phía nhà thầu. Cụ thể, nhà thầu phản ánh hồ sơ thiết kế tại vị trí Tê gang D1000BBB có ghi gối đỡ Tê DN1000 nhưng thiếu chi tiết thiết kế và bảng khối lượng cụ thể. Đồng thời, phía nhà thầu lập luận đây là gói thầu đấu nối hòa mạng vào tuyến ống hiện hữu, ngay sau khi cắt ống sẽ lập tức mở nước, do đó không thể thực hiện công tác thử áp lực, súc xả và khử trùng đoạn ống mới lắp đặt (gồm 26 mét ống DN1000 và 10 mét ống DN1200). Nhà thầu cũng cho rằng đây là đường ống vận chuyển nước thô, nước sau khi đưa về nhà máy mới xử lý nên việc bắt buộc khử trùng là chưa hợp lý.

Phản hồi trước các kiến nghị này, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai khẳng định chi tiết thiết kế gối đỡ Tê gang D1000BBB đã được thể hiện đầy đủ tại bản vẽ ký hiệu XD-02 và khối lượng đã được tính toán trong dự toán.

Đối với quy trình kỹ thuật, đơn vị này kiên quyết yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt, sử dụng nguồn nước sạch có sẵn tại Chi nhánh Thạnh Phú để thử áp lực đạt 13,5 kg/cm² trong thời gian 3 giờ. Đồng thời phải tiến hành súc xả, ngâm dung dịch Clo nồng độ 30 mg/l trong 24 giờ để khử trùng hoàn thiện trước khi cắt ống đấu nối nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật tuyệt đối cho toàn tuyến.

Hai thái cực giá và năng lực đối chứng

Đúng 08:00 ngày 03/07/2026, gói thầu chính thức đóng thầu và hoàn thành mở thầu sau đó 1 phút với sự tham gia của 2 nhà thầu, mở ra một kịch bản chênh lệch giá rất lớn.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Minh Thông nộp hồ sơ với giá dự thầu là 8.228.390.775 đồng (không đề xuất tỷ lệ giảm giá). Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 4.155.661.643 đồng (tiết kiệm tương đương 33,56%).

Đối thủ của Minh Thông là Liên danh Bạch Đằng 4 - Vinaseen 5 với mức giá dự thầu sát nút giá gói thầu: 12.248.493.491 đồng (không giảm giá), chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,09%. Cả hai nhà thầu đều chào thời gian thực hiện là 150 ngày và nộp bảo đảm dự thầu trị giá 185.700.000 đồng.

Về năng lực, dữ liệu hệ thống cho thấy Liên danh Bạch Đằng 4 - Vinaseen 5 sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng nể trong ngành xây lắp hạ tầng nước. Công ty Cổ phần Vinaseen 5 từng tham gia 36 gói thầu, trúng tới 29 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 1.241 tỷ đồng. Đối tác liên danh là Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4 cũng có lịch sử trúng 14 trên tổng số 28 gói thầu từng tham gia, đạt tổng giá trị thầu hơn 446 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Minh Thông có quy mô nhỏ hơn khi tham gia 11 gói thầu, trúng 2 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập ghi nhận bằng 0 đồng và chủ yếu trúng thầu ở vai trò liên danh. Tuy nhiên, Minh Thông lại là nhà thầu có chiến lược cạnh tranh về giá rất mạnh, với lịch sử từng chào giá thấp nhất đạt tỷ lệ 66,44% so với dự toán ở gói thầu khác.

Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi về diễn biến gói thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc gói thầu áp dụng các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất như Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho thấy tính cập nhật nghiêm túc về mặt pháp lý của bên mời thầu. Luật Đấu thầu hiện hành bảo vệ quyền được làm rõ E-HSMT của nhà thầu, đồng thời cũng trao quyền tự chủ kỹ thuật cho chủ đầu tư để quyết định phương án bảo đảm chất lượng công trình công cộng."

Dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tổ chức chấm thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cường hiệu quả, tính cạnh tranh và công khai trong đấu thầu. Việc gói thầu xuất hiện bước giá cách biệt hơn 4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu đặt ra bài toán lớn cho Tổ chuyên gia xét thầu. Do gói thầu áp dụng phương pháp chấm điểm kỹ thuật với thang điểm 1000, nhà thầu Minh Thông tuy có ưu thế vượt trội về giá nhưng bắt buộc phải vượt qua mức điểm sàn kỹ thuật là 721 điểm mới có thể vào vòng xem xét tiếp theo. Điểm mấu chốt sẽ nằm ở khâu đánh giá tính khả thi trong giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hố van, hố đồng hồ và đặc biệt là quy trình thử áp lực, súc xả mà chủ đầu tư đã làm rõ trước đó."

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét duyệt kỹ thuật và chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.