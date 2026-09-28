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Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9: Song Tử đón ý tưởng mới, nên tránh cảm tính

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9, Song Tử có thể đón một ý tưởng bất ngờ, mở ra hướng đi mới trong công việc nhưng cần bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối.

Thiên Đăng (Theo Astrologyindigo)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày khá bận rộn. Công việc đòi hỏi bạn phải xử lý nhanh nhưng không nên hấp tấp. Một vấn đề cũ có thể quay lại và cần được bạn giải quyết dứt điểm. Tài chính tương đối ổn định. Bạn nên hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm có thể xuất hiện chút căng thẳng do khác biệt quan điểm. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng thay vì phản ứng ngay.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Đây là thời điểm phù hợp để bạn hoàn thành những công việc đang dang dở. Tài chính là điểm đáng chú ý. Bạn có thể nghĩ đến việc điều chỉnh ngân sách hoặc lên kế hoạch tiết kiệm. Tình cảm khá ổn định, nhưng đừng quá cố chấp với quan điểm của mình.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể có nhiều ý tưởng mới, khuyến khích bạn thay đổi cách làm hoặc thử một hướng đi khác. Công việc có khả năng xuất hiện cơ hội bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi hành động. Tình cảm khá cởi mở.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay nên tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng thay vì cố hoàn thành quá nhiều việc cùng lúc. Một số vấn đề gia đình có thể khiến bạn mất tập trung. Tài chính không có biến động lớn. Bạn nên ưu tiên những khoản chi cần thiết. Trong tình cảm, sự chân thành sẽ giúp giảm bớt hiểu lầm.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có nguồn năng lượng mạnh, tạo thêm động lực để bạn hành động và thể hiện năng lực. Công việc có thể tiến triển nhanh nếu bạn biết phân bổ thời gian. Tuy nhiên, tránh ôm quá nhiều việc. Tài chính có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn nên kiểm soát chi tiêu. Tình cảm khá sôi động.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có xu hướng chú ý đến từng chi tiết. Điều này giúp bạn hạn chế sai sót trong công việc nhưng cũng có thể khiến bạn mất nhiều thời gian. Tài chính nên giữ ổn định. Không nên vội tin vào những lời mời gọi đầu tư thiếu thông tin. Tình cảm khá bình yên. Người đang yêu nên dành thêm thời gian cho đối phương.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay nên chú trọng giao tiếp, thương lượng và các mối quan hệ. Công việc có thể xuất hiện một cuộc trao đổi quan trọng. Khả năng thuyết phục của bạn được phát huy nếu biết lắng nghe. Tài chính ở mức khá ổn. Tình cảm có cơ hội tiến triển nếu bạn chủ động chia sẻ suy nghĩ.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay nên suy nghĩ nhiều hơn về cảm xúc và mức độ gắn kết trong một mối quan hệ. Công việc cần sự tập trung. Đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Tài chính nên thận trọng, nhất là với các khoản chi tiêu lớn.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể cảm thấy muốn thay đổi một kế hoạch quen thuộc. Một ý tưởng mới có thể giúp công việc trở nên thú vị hơn. Tài chính khá ổn nhưng bạn dễ chi tiền cho những thứ mang tính hưởng thụ. Tình cảm có tín hiệu tích cực. Người độc thân nên chủ động giao tiếp nhiều hơn.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay nên tập trung vào công việc và trách nhiệm. Có thể có một nhiệm vụ quan trọng cần được bạn hoàn thành đúng thời hạn. Tài chính nên ưu tiên sự an toàn. Bạn có thể xem lại các khoản chi định kỳ để giảm áp lực. Trong tình cảm, đừng chỉ thể hiện sự quan tâm bằng hành động; đôi khi một lời nói chân thành cũng rất cần thiết.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay có thể nhận ra một cách giải quyết mới cho vấn đề cũ, nó cũng phù hợp với những ý tưởng khác biệt. Công việc có thể có thay đổi bất ngờ. Hãy giữ kế hoạch đủ linh hoạt. Tài chính không nên mạo hiểm. Tình cảm có thể xuất hiện một cuộc trò chuyện giúp hai người hiểu nhau hơn.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, đây là ngày tương đối nhẹ nhàng. Trong công việc, bạn nên kiểm tra thông tin trước khi đưa ra kết luận. Tài chính ổn định nếu bạn giữ nguyên kế hoạch chi tiêu. Tình cảm có dấu hiệu tích cực.
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Song Tử

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày nhiều năng lượng. Công việc nên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đừng cố hoàn thành quá nhiều việc cùng lúc. Chuyện tình cảm cần sự kiên nhẫn. Nếu đang độc thân, bạn có thể chú ý đến một người khiến mình cảm thấy đặc biệt. Tài chính nên được kiểm soát, tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Công việc có thể không quá căng thẳng nhưng vẫn cần sự tập trung. Trong tình yêu, sự chân thành sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân không nên vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Về tiền bạc, nên ưu tiên tiết kiệm và hạn chế đầu tư khi chưa có đủ thông tin.
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có xu hướng sống chậm hơn và dành nhiều thời gian suy nghĩ về những vấn đề cá nhân. Đây là ngày phù hợp để hoàn thành những việc còn dang dở thay vì liên tục mở ra mục tiêu mới. Trong công việc, bạn có thể phát hiện một chi tiết trước đây bị bỏ qua và việc xử lý nó sẽ giúp kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn. Về tình cảm, cảm xúc có chiều sâu hơn bình thường. Người đang yêu có thể có một cuộc trò chuyện quan trọng, trong đó một trong hai người thẳng thắn chia sẻ điều trước đây còn né tránh. Về tài chính, Bạch Dương tương đối ổn định nhưng nên tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể tập trung nhiều hơn vào tài chính, trách nhiệm và những vấn đề cần sự chắc chắn. Trong công việc, khả năng kiên trì và chú ý chi tiết sẽ giúp bạn xử lý tốt những nhiệm vụ phức tạp. Nếu đang chờ một thông tin quan trọng, đừng quá nóng vội; việc kiểm tra thêm một lần có thể giúp tránh sai sót. Tình cảm tương đối êm dịu. Người đang yêu nên dành thời gian lắng nghe đối phương thay vì chỉ đưa ra lời khuyên. Người độc thân có thể chú ý đến một người mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Về tiền bạc, ngày 24/9 phù hợp với việc rà soát ngân sách, các khoản chi định kỳ hoặc kế hoạch tiết kiệm.
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4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu

Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.

Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

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