Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9: Song Tử đón ý tưởng mới, nên tránh cảm tính

Tử vi 12 cung hoàng đạo 25/9: Ma Kết nên cân bằng giữa công việc và gia đình
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4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu
Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.
Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.
Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:
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