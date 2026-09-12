Bộ Giáo dục yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 15/9

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở GD&ĐT và nhà xuất bản rà soát, cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, đảm bảo đủ sách cho năm học mới.

Để giải quyết tình trạng học sinh còn thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa chính thức lên tiếng về phương án rà soát và bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước.

Theo đó, Bộ đã gửi văn bản chỉ đạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần chủ động nhằm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung.

Ảnh minh họa/nguồn VOV

Động thái này hiện thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 09/9/2026 về tình hình cung ứng SGK; tiếp theo Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT ngày 21/8/2026 của Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT và Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể.

Tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu đến thời điểm chốt số liệu: số lượng SGK đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách. Rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Các sở GD&ĐT khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ SGK đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố; thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Bộ GD&ĐT đề nghị sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu; điều chuyển SGK từ nơi dư đến nơi thiếu. Thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác SGK tại thư viện và SGK cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các sở GD&ĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Tiếp nhận, xử lí ngay phản ánh và không để thiếu SGK mà chưa có phương án xử lí.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu SGK.

Cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK trước ngày 15/9

Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương báo cáo đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu tại công văn số 6074/BGDĐT-GDPT của Bộ GD&ĐT...

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các Sở GD&ĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được 2 cung ứng.

Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo chính xác số lượng SGK tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển. Thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng; bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh, thành phố, gồm: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ, phương thức mua; cung cấp cho các Sở GD&ĐT để thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Đồng thời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập Tổ phản ứng nhanh tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lí ngay phản ánh về thiếu SGK. Công khai đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lí.

Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí SGK điện tử tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan; công khai rộng rãi địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận trong thời gian chờ cung ứng bản in.

Phối hợp với các sở GD&ĐT, ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK, hoàn thành trước ngày 15/9/2026. Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng và việc công khai các đầu mối phục vụ.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước 15h ngày 12/9/2026.