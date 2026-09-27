Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9: Bạch Dương có cơ hội mới, tránh quyết định vội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9: Song Tử tài chính tốt, không nên tiêu quá tay
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9, Song Tử hôm nay có thể phải xử lý nhiều cuộc trao đổi, giấy tờ hoặc vấn đề liên quan đến công việc.
4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu
Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.
Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.
Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:
Tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4: Ma Kết đón may mắn liên tiếp, bứt phá dẫn đầu
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4, Ma Kết ghi dấu ấn với phong độ ổn định và tài lộc rủng rỉnh. Nhân Mã điều chỉnh lại nhịp độ cuộc sống.
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