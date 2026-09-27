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Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9: Bạch Dương có cơ hội mới, tránh quyết định vội

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9, Bạch Dương có cơ hội tạo bước tiến mới trong công việc, nhưng cần kiểm soát cảm xúc, tránh quyết định quá nhanh.

Thiên Đăng (Theo astrologyking)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày nhiều năng lượng. Công việc có thể xuất hiện nhiệm vụ mới hoặc cơ hội để bạn thể hiện năng lực. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội khi xử lý vấn đề. Một quyết định nhanh có thể khiến bạn phải sửa lại sau đó. Người độc thân có thể gây ấn tượng với một người mới. Người đang yêu nên hạn chế tranh luận vì những chuyện nhỏ nhặt. Tài chính tương đối ổn, nhưng nên tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến tiền bạc, gia đình và những kế hoạch thực tế hơn trong hôm nay. Công việc tiến triển đều, đây là lúc thích hợp để hoàn thành những việc còn dang dở thay vì chạy theo quá nhiều mục tiêu mới. Tình cảm cần sự quan tâm chân thành nhiều hơn. Người độc thân có thể nhận được tín hiệu tích cực từ một mối quan hệ quen biết nào đó.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể có nhiều ý tưởng mới. Một thay đổi bất ngờ trong công việc có thể giúp bạn nhìn vấn đề theo hướng khác. Tuy nhiên, chuyện giao tiếp cần được chú ý. Đừng vội trả lời khi chưa hiểu đầy đủ thông tin. Tình cảm khá cởi mở, nhưng bạn nên dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có một ngày tương đối bận rộn. Công việc đòi hỏi bạn phải cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và yêu cầu từ người khác. Đừng cố làm tất cả mọi việc cùng lúc. Tài chính có dấu hiệu ổn định nếu bạn kiểm soát chi tiêu. Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện thẳng thắn có thể giúp tháo gỡ hiểu lầm. Gia đình cũng là nguồn động viên quan trọng.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có nguồn năng lượng khá mạnh. Bạn dễ trở thành người nổi bật trong tập thể và có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, sự tự tin nên đi cùng thái độ lắng nghe. Tài chính có thể xuất hiện một khoản chi ngoài dự kiến. Chuyện tình cảm khá thuận lợi nếu bạn chủ động thể hiện cảm xúc.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên dành ngày này để sắp xếp lại công việc. Những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả chung. Bạn càng cẩn thận, khả năng mắc sai sót càng thấp. Tài chính không có biến động lớn. Đây không phải thời điểm thích hợp để đầu tư theo lời rủ rê thiếu thông tin. Tình cảm ổn định nhưng hơi thiếu sự lãng mạn.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay có xu hướng tập trung mạnh vào các mối quan hệ, hình ảnh cá nhân và mục tiêu cân bằng cuộc sống. Công việc có thể xuất hiện cơ hội hợp tác mới. Tình cảm cũng là điểm nổi bật. Người độc thân có khả năng gặp một người nào đó khiến bạn tò mò. Tài chính nên giữ ổn định, chưa cần vội đưa ra quyết định lớn.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay có xu hướng suy nghĩ sâu sắc hơn về tiền bạc và tình cảm. Bạn có thể nhận ra một vấn đề trước đây mình chưa nhìn rõ. Công việc cần sự kiên nhẫn. Không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn. Tình cảm có dấu hiệu tiến triển nhưng bạn cần nói rõ mong muốn của mình.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có một ngày khá tích cực. Một kế hoạch tưởng như phải trì hoãn có thể tìm được hướng giải quyết mới. Bạn cũng có cơ hội kết nối với người có cùng mục tiêu. Tài chính khá ổn nhưng vẫn nên tránh chi tiêu quá tay. Trong tình cảm, sự thẳng thắn giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân nên mở rộng các mối quan hệ xã hội.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay nên tập trung nhiều vào công việc và trách nhiệm. Bạn có thể phải giải quyết một vấn đề tồn đọng từ trước. Nếu giữ được sự bình tĩnh, mọi việc sẽ dần rõ ràng. Tài chính nên ưu tiên tiết kiệm. Trong chuyện tình cảm, bạn cần dành thêm thời gian cho người thân hoặc người yêu. Công việc không nên chiếm hết thời gian cá nhân.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình dễ có ý tưởng khác biệt trong ngày này, đặc biệt phù hợp với những thay đổi sáng tạo và cách tiếp cận mới. Công việc có thể xuất hiện một cơ hội khá bất ngờ. Tuy nhiên, hãy kiểm tra tính khả thi trước khi hành động. Tình cảm có dấu hiệu mới mẻ, nhất là với người độc thân. Tài chính nên giữ nguyên tắc, tránh quyết định chỉ vì cảm hứng nhất thời.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày tương đối nhẹ nhàng nhưng dễ nhạy cảm với lời nói của người khác. Trong công việc, bạn nên kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra kết luận. Tài chính ở mức ổn định. Không nên cho vay hoặc mua sắm chỉ vì ngại từ chối. Tình cảm có chuyển biến tích cực nếu bạn chủ động chia sẻ cảm xúc.
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Bạch Dương

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có xu hướng sống chậm hơn và dành nhiều thời gian suy nghĩ về những vấn đề cá nhân. Đây là ngày phù hợp để hoàn thành những việc còn dang dở thay vì liên tục mở ra mục tiêu mới. Trong công việc, bạn có thể phát hiện một chi tiết trước đây bị bỏ qua và việc xử lý nó sẽ giúp kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn. Về tình cảm, cảm xúc có chiều sâu hơn bình thường. Người đang yêu có thể có một cuộc trò chuyện quan trọng, trong đó một trong hai người thẳng thắn chia sẻ điều trước đây còn né tránh. Về tài chính, Bạch Dương tương đối ổn định nhưng nên tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể tập trung nhiều hơn vào tài chính, trách nhiệm và những vấn đề cần sự chắc chắn. Trong công việc, khả năng kiên trì và chú ý chi tiết sẽ giúp bạn xử lý tốt những nhiệm vụ phức tạp. Nếu đang chờ một thông tin quan trọng, đừng quá nóng vội; việc kiểm tra thêm một lần có thể giúp tránh sai sót. Tình cảm tương đối êm dịu. Người đang yêu nên dành thời gian lắng nghe đối phương thay vì chỉ đưa ra lời khuyên. Người độc thân có thể chú ý đến một người mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Về tiền bạc, ngày 24/9 phù hợp với việc rà soát ngân sách, các khoản chi định kỳ hoặc kế hoạch tiết kiệm.
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4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu

Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.

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Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

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Tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4: Ma Kết đón may mắn liên tiếp, bứt phá dẫn đầu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4, Ma Kết ghi dấu ấn với phong độ ổn định và tài lộc rủng rỉnh. Nhân Mã điều chỉnh lại nhịp độ cuộc sống.

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, làm việc trước tiên đánh nền móng vững chắc thì sau này sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, có ý thức ưu tiên hoàn thành tốt việc của mình là được, trước tiên cứ triển khai ổn thỏa các công tác chuẩn bị, sau này từ từ bổ sung hoàn thiện dự án thì không có vấn đề gì lớn. Tài lộc: Bình thường, cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, nên bớt đi những khoản chi tiêu không cần thiết. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống không có chuyện gì trắc trở, cứ sống qua ngày một cách nề nếp là được. Sức khỏe: Bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không xuất hiện cảm giác khó chịu nào.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có độ chắc chắn cao và cũng có thể sắp xếp rõ ràng các tài nguyên trong tay để phục vụ cho mình. Sự nghiệp: Khá tốt, thực lực làm việc không hề yếu, cũng rất giỏi xử lý các vấn đề hóc búa, là một người đáng tin cậy trong nhóm, cấp trên và đồng nghiệp đều khá tin tưởng vào những lời bạn nói. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm việc theo kế hoạch là có thể thu được lợi nhuận, một số người đang dự định bắt tay vào dự án mới thì chỉ cần đánh giá cho tốt là được. Tình cảm: Khá tốt, đối phương không có biểu hiện oán trách gì, cơ bản là công nhận những cống hiến của bạn trong tình yêu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
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