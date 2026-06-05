Liên danh Thiên Phú Thịnh – Phương Phương Thịnh trúng gói thầu cấp nước ở Đồng Nai

Gói thầu số 01 xây lắp mạng lưới cấp nước sạch xã Tân An trị giá hơn 5,5 tỷ đồng vừa tìm được đơn vị trúng thầu sau khi đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật.

Minh bạch thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu tại Đồng Nai

Phòng Kinh tế xã Tân An, TP Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt Quyết định số 76/QĐ-PKT ngày 25/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn các ấp 7, 8, 9, Bình Chánh, Bình Trung, Cây Xoài, Thái An (giai đoạn 2). Quyết định do Trưởng phòng Nguyễn Văn Tiệp ký, đánh dấu việc hoàn thành bước lựa chọn đơn vị thi công cho một dự án hạ tầng kỹ thuật cấp nước sạch có ý nghĩa dân sinh quan trọng trên địa bàn. Dự án này trước đó đã được UBND xã Tân An phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 do Chủ tịch Lê Anh Tuấn ký, thể hiện lộ trình đầu tư công chặt chẽ tại địa phương theo mô hình tổ chức hành chính mới.

Cận cảnh diễn biến thầu và hàng rào kỹ thuật loại đối thủ

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Gói thầu số 01 (xây lắp) được phát hành thông báo mời thầu với mã E-TBMT: IB2600190593 và mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600107379. Giá dự toán gói thầu 5.531.915.000 đồng, thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thi công quy định trong vòng 180 ngày kể từ ngày khởi công. Sau thời điểm đóng thầu và thực hiện mở thầu vào lúc 14h12 ngày 18/05/2026, biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai đơn vị bao gồm Liên danh cấp nước sạch xã Tân An và Công ty CP Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Tín Nghĩa.

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất cho thấy, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Liên danh cấp nước sạch xã Tân An, bao gồm thành viên liên danh chính là Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thiên Phú Thịnh (mã số thuế: 3603293217) và thành viên liên danh phụ là Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh (mã số thuế: 3602602293), trúng thầu với giá 5.286.991.660 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm khoảng 244.923.340 đồng, tương đương tỷ lệ 4,43%.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Tín Nghĩa (mã số thuế: 0315661740) dự thầu với giá 5.352.328.689 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại ngay từ bước đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu do Phòng Kinh tế xã Tân An phê duyệt theo Quyết định số 64/QĐ-PKT ngày 07/05/2026. Việc nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu đáp ứng toàn diện các tiêu chí chất lượng, giải pháp thi công và năng lực kỹ thuật do bên mời thầu thiết lập.

Quyết định số 76/QĐ-PKT ngày 25/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn các ấp 7, 8, 9, Bình Chánh, Bình Trung, Cây Xoài, Thái An (giai đoạn 2). (Nguồn MSC)

Giải mã năng lực của liên danh trúng thầu

Đi sâu phân tích lịch sử tham gia đấu thầu công khai được lưu trữ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị có bề dày kinh nghiệm và mật độ phủ sóng lớn tại thị trường xây lắp TP Đồng Nai.

Cụ thể, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thiên Phú Thịnh đã tham gia tổng cộng 206 gói thầu, trong đó trúng tới 144 gói, trượt 55 gói, 4 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số 487.844.874.153 đồng. Địa bàn hoạt động trọng điểm của doanh nghiệp tập trung lớn nhất tại TP Đồng Nai với việc tham gia 148 gói thầu.

Trong khi đó, thành viên liên danh phụ là Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh cũng sở hữu tần suất trúng thầu cao. Đơn vị này đã tham gia 135 gói thầu, trúng 80 gói, trượt 51 gói, 1 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu đạt 437.629.324.663 đồng. Địa bàn TP Đồng Nai cũng là thị trường lớn nhất của nhà thầu này với 101 gói thầu từng tham gia.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu từ khung pháp lý mới

Dưới góc nhìn pháp lý và quản trị đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định rằng, sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng với Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đặt ra yêu cầu rất cao về tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu.

Việc chấm thầu bước kỹ thuật cần phải được thực hiện một cách khách quan, dựa trên các tiêu chí định lượng rõ ràng trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-PKT, bảo đảm không tạo ra các rào cản kỹ thuật bất hợp lý làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đủ năng lực. Hiệu quả kinh tế của gói thầu công cộng không chỉ nằm ở tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 4,43% mà phải được bảo chứng bằng chất lượng công trình và tiến độ thi công 180 ngày sắp tới nhằm mang lại nguồn nước sạch an toàn cho người dân các ấp tại xã Tân An.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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