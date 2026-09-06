Đồng Nai: Hai nhà thầu cạnh tranh tại gói xây lắp hơn 12,3 tỷ đồng

Gói thầu số 3 thuộc Dự án đấu nối tuyến ống D1200 Thiện Tân vào ống D1000 Nhơn Trạch vừa hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Hai nhà thầu tham dự đều đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, song chỉ Liên danh Bạch Đằng 4 - VINASEEN5 vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Dự án sử dụng vốn tự có và vốn vay thương mại

Dự án “Đấu nối tuyến ống D1200 Thiện Tân vào ống D1000 Nhơn Trạch” được Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, với vai trò chủ đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 226/QĐ-CN ngày 28/4/2026.

Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, nhóm C, được triển khai tại Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế là 50 năm.

Theo Quyết định số 262/QĐ-CN ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị các gói thầu thuộc dự án là 12.795.940.304 đồng, đã bao gồm 8% thuế GTGT. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn tự có của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và vốn vay thương mại.

Dự án có 3 gói thầu chính. Trong đó, Gói thầu số 3 là gói thi công xây dựng công trình, có giá gói thầu 12.384.052.418 đồng, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 150 ngày.

Gói thầu số 4 là gói tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, có giá 312.201.961 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 150 ngày.

Gói thầu số 5 là gói tư vấn kiểm toán dự án, có giá 99.685.925 đồng, thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 30 ngày.

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thử áp và khử trùng

Gói thầu số 3 có mã E-TBMT IB2600260425-00. E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 302/QĐ-CN ngày 22/6/2026 và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 23/6/2026 đến ngày 3/7/2026.

Công tác thẩm định E-HSMT do Tổ Thẩm tra - Thẩm định thực hiện theo Báo cáo số 82/2026/BC-TTT-TĐ ngày 19/6/2026.

Theo phạm vi công việc, nhà thầu thực hiện thi công tuyến ống gang DN1000 và DN1200 với tổng chiều dài 36m, gồm 26m ống và phụ kiện DN1000 cùng 10m ống và phụ kiện DN1200.

Gói thầu cũng bao gồm việc lắp đặt các van bướm điều khiển điện PN16, đồng hồ đo lưu lượng điện từ theo tiêu chuẩn OIML-R49/ISO 4064; xây dựng hố van DN1200 có kích thước 7,7m x 4,5m x 3,77m; hố đồng hồ DN1000 kích thước 3,4m x 3,6m x 3,42m bằng bê tông cốt thép M250; thi công gối đỡ bê tông và tái lập 7m tường rào gạch.

Trong quá trình phát hành E-HSMT, Bên mời thầu đã tiếp nhận và có văn bản trả lời làm rõ ngày 30/6/2026 đối với một số nội dung được nhà thầu đề nghị làm rõ.

Theo đó, chi tiết và khối lượng gối đỡ Tê gang D1000BBB được xác định đã thể hiện tại bản vẽ XD-02 và được tính đủ trong dự toán.

Đối với yêu cầu kỹ thuật, E-HSMT giữ nguyên quy định bắt buộc thử áp lực đường ống với áp lực thử 13,5 kg/cm² trong thời gian 3 giờ. Trước khi đấu nối chính thức vào mạng lưới hiện hữu, nhà thầu phải thực hiện súc rửa và khử trùng bằng dung dịch Clo có nồng độ 30 mg/lít, ngâm trong thời gian 24 giờ.

Nguồn MSC

Hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Tại thời điểm đóng thầu và mở thầu lúc 8h ngày 3/7/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 nhà thầu nộp E-HSDT.

Công ty TNHH Minh Thông chào giá 8.228.390.775 đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 185.700.000 đồng và thời gian thực hiện gói thầu theo hồ sơ dự thầu là 150 ngày.

Liên danh Bạch Đằng 4 - VINASEEN5 chào giá 12.248.493.491 đồng. Nhà thầu cũng có giá trị bảo đảm dự thầu 185.700.000 đồng và đề xuất thời gian thực hiện 150 ngày.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 23/2026/BC-TCGĐT ngày 7/8/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu, được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-CN, cả hai nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, bảo đảm dự thầu, năng lực tài chính, hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá về kỹ thuật có sự khác biệt.

Công ty TNHH Minh Thông đạt 581/742 điểm nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn đánh giá của E-HSMT. Theo báo cáo đánh giá, nguyên nhân là giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công chủ yếu đối với các công tác chính chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nội dung được xác định chưa đáp ứng gồm công tác đất, công tác thử tải, khử trùng, súc rửa, hoàn trả mặt bằng, quản lý chất lượng và sửa chữa hư hỏng trong quá trình thi công.

Trong khi đó, Liên danh Bạch Đằng 4 - VINASEEN5 được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật, với số điểm 736/721 điểm theo tiêu chuẩn đánh giá được áp dụng trong E-HSMT.

Do là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, Liên danh Bạch Đằng 4 - VINASEEN5 được xếp hạng thứ nhất, với giá đề nghị trúng thầu 12.248.493.491 đồng.

So với giá gói thầu 12.384.052.418 đồng, mức giá đề nghị trúng thầu thấp hơn 135.558.927 đồng.

Tổ chuyên gia đấu thầu kiến nghị mời nhà thầu đến đối chiếu tài liệu gốc theo quy định trước khi thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu chào giá thấp không vượt qua bước kỹ thuật

Trong hai nhà thầu tham dự, Công ty TNHH Minh Thông, có mã định danh vn0303691317, là đơn vị chào giá thấp hơn. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 8.228.390.775 đồng, thấp hơn khoảng 33,5% so với giá gói thầu.

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá E-HSDT, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trong đó có các tiêu chí liên quan đến biện pháp thi công và quy trình thực hiện công tác thử áp, khử trùng đường ống.

Thành viên của Liên danh được xếp hạng thứ nhất gồm Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4 và Công ty Cổ phần VINASEEN5.

Theo dữ liệu, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4 được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP HCM. Doanh nghiệp đã tham gia 27 gói thầu và trúng 16 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt 498.815.955.443 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập là 221.132.908.350 đồng. Doanh nghiệp có kinh nghiệm thi công 6 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần VINASEEN5 được thành lập năm 2018, có trụ sở tại Hà Nội và thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vừa. Doanh nghiệp đã tham gia 35 gói thầu, trúng 30 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt 1.253.392.225.787 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò thành viên liên danh đạt 1.008.678.777.802 đồng.

Góc nhìn về quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu

Trao đổi về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu IB2600260425-00, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ông Nguyễn Quốc Vũ cho biết: “Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng tại gói thầu IB2600260425-00 được thực hiện theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc Bên mời thầu phản hồi các nội dung làm rõ E-HSMT liên quan đến công tác thử áp, khử trùng đã giúp làm rõ các yêu cầu kỹ thuật để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu và phương án thi công.

Trong phương pháp đánh giá chấm điểm kỹ thuật, trường hợp nhà thầu có giá dự thầu thấp nhưng không đáp ứng điểm kỹ thuật theo tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT thì không được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo.”

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định việc đánh giá E-HSDT cần được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong E-HSMT và các tài liệu của nhà thầu.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương: “Trong quá trình đánh giá E-HSDT, chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chuyên gia thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm được pháp luật quy định. Việc đánh giá hồ sơ dựa trên các tài liệu, hồ sơ làm rõ và quá trình đối chiếu theo quy định, bao gồm các nội dung về năng lực tài chính, thuế, hợp đồng tương tự, nhân sự và thiết bị, là những căn cứ quan trọng để xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà thầu.”

Gói thầu số 3 thuộc Dự án đấu nối tuyến ống D1200 Thiện Tân vào ống D1000 Nhơn Trạch hiện đã hoàn tất bước đánh giá E-HSDT theo các tài liệu nêu trên. Theo kiến nghị của Tổ chuyên gia, Liên danh Bạch Đằng 4 - VINASEEN5 sẽ thực hiện bước đối chiếu tài liệu theo quy định trước khi chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục tiếp theo trong quá trình lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện gói thầu.